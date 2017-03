Boston útočí na lídra Východu Cleveland a odskočil Washingtonu

před 1 hodinou

Boston - Basketbalisté Bostonu vyhráli v nedělním utkání NBA 112:108 nad Miami a čtvrtou výhrou v řadě vytvořili tlak na lídra Východní konference Cleveland, který má sice dva zápasy k dobru, ale oba musí vyhrát, aby si udržel první příčku. Navíc odskočili třetímu Washingtonu s Tomášem Satoranským na rozdíl tří výher. Houston potvrdil roli nejofenzivnějšího týmu soutěže a vyhrál přestřelku s Oklahomou 137:125. Hostům nepomohl ani 36. triple double v sezoně v podání Russella Westbrooka za 39 bodů, 11 doskoků a 13 asistencí.

Boston dotáhl za triumfem nad Miami bojujícím o play off Isaiah Thomas, který nastřílel 20 ze svých 30 bodů v druhém poločase. Jae Crowder přidal 25 bodů.

Houston rozstřílel Oklahomu zejména z dálky, protože dal 20 trojek, z toho sedm Lou Williams, s 31 body nejlepší střelec domácích. Největší hvězda Rockets James Harden přidal 22 bodů a 12 asistencí, a i když ho v souboji dvou hlavních kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče Westbrook překonal, Hardenovi to vadit nemuselo. Houston už po třech čtvrtinách vedl o 25 bodů a v klidu si hlídal vítězství. V závěru navíc Harden ze zápasu odstoupil poté, co si poranil zápěstí, ale měl by být v pořádku.

Na Západě si drží vedoucí pozici Golden State Warriors, kteří doma porazili Memphis 106:94 a zaznamenali už sedmé vítězství za sebou. Úspěšně tak vstoupili do těžké sérii pěti zápasů v osmi dnech, ve kterých se utkají s Houstonem, Washingtonem a především San Antoniem, které je ještě může z první příčky sesadit.

V boji o poslední postupovou příčku v Západní konferenci si polepšil Portland, který vyhrál 97:81 nad Los Angeles Lakers a po třetí výhře za sebou poskočil na osmou pozici před Denver. Ten naopak prohrál 90:115 doma s New Orleans, kterému sice chyběl zraněný pivot DeMarcus Cousins, ale pod košem vládl Anthony Davis s 31 body a 15 doskoky.

Sacramentu zajistil výhru 98:97 nad Los Angeles Clippers střelou dvě vteřiny před koncem Willie Cauley-Stein. Korunoval tak velký obrat Kings, kteří v poslední čtvrtině prohrávali ještě o 18 bodů.

Devin Booker z Phoenixu nenavázal na páteční výkon, kdy nastřílel jako teprve šestý hráč v historii NBA 70 bodů, a při prohře s Charlotte 106:120 zaznamenal jen 23 bodů.

Výsledky NBA:

Atlanta - Brooklyn 92:107, Boston - Miami 112:108, Charlotte - Phoenix 120:106, Denver - New Orleans 90:115, Golden State - Memphis 106:94, Houston - Oklahoma City 137:125, Indiana - Philadelphia 107:94, LA Clippers - Sacramento 97:98, LA Lakers - Portland 81:97, Milwaukee - Chicago 94:109.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 74 48 26 64,9 2. x-Toronto 73 44 29 60,3 3. New York 73 27 46 37,0 Philadelphia 73 27 46 37,0 5. Brooklyn 73 16 57 21,9

Centrální divize:

1. y-Cleveland 72 47 25 65,3 2. Indiana 73 37 36 50,7 Milwaukee 73 37 36 50,7 4. Chicago 74 35 39 47,3 5. Detroit 73 34 39 46,6

Jihovýchodní divize:

1. x-Washington 73 45 28 61,6 2. Atlanta 73 37 36 50,7 3. Miami 73 35 38 47,9 4. Charlotte 73 33 40 45,2 5. Orlando 73 27 46 37,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-San Antonio 72 56 16 77,8 2. x-Houston 73 51 22 69,9 3. Memphis 73 40 33 54,8 4. Dallas 72 31 41 43,1 5. New Orleans 73 31 42 42,5

Pacifická divize:

1. y-Golden State 73 59 14 80,8 2. x-LA Clippers 75 44 31 58,7 3. Sacramento 73 28 45 38,4 4. Phoenix 74 22 52 29,7 5. LA Lakers 73 21 52 28,8

Severozápadní divize:

1. x-Utah 73 44 29 60,3 2. Oklahoma City 72 41 31 56,9 3. Denver 73 35 38 47,9 Portland 73 35 38 47,9 5. Minnesota 72 28 44 38,9

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, týmy s označením "y" vyhrály divizi.

