Basketbalisté Washingtonu vyhráli na hřišti mistra, Satoranský bodoval smečí v závěru

Cleveland - Basketbalisté Washingtonu vyhráli na palubovce úřadujících šampionů v Clevelandu 127:115. V prvním poločase zasypali domácí tým 71 body a deset zápasů před koncem základní části NBA si Wizards zvedli sebevědomí. Vítěze vedl s 37 body John Wall, Bradley Beal přidal bodů 27. Tomáš Satoranský nastoupil až v závěru a svou smečí skóre uzavřel.

Cavaliers vedli chvíli jen v samotném úvodu zápasu. Už po první čtvrtině to bylo 40:26 pro Washington, k čemuž Wall přispěl stoprocentní střelbou a 18 body. Celkově hráči Wizards v úvodní čtvrtině stříleli z pole s úspěšností 82 procent.

"Nechcete jít do play off s vědomím, že můžete narazit na tým, proti kterému jste ani jednou neuspěli v dlouhodobé části," připomněl důležitost výhry nad vedoucím celkem Východní konference Wall. "Přijet sem a vyhrát? To samozřejmě dodává elán," dodal kapitán Wizards, jenž přidal i 11 asistencí.

Největší hvězdě ligy LeBronu Jamesovi se moc nedařilo a tak po několika minutách zahodil speciální brýle, v nichž nastoupil, aby chránil poraněné oko ze zápasu s Charlotte. Nakonec zaznamenal 24 bodů, 11 doskoků a osm asistencí a s celkovým počtem 7394 asistencí se dostal na 12. místo v historické tabulce nahrávačů před Maurice Cheekse.

Cleveland vede tabulku Východu už jen těsně před Bostonem, Washington je třetí. Čtvrté Toronto si výhrou v Dallasu 94:86 definitivně zajistilo play off, 18 body se na výhře podíleli Serge Ibaka a DeMar DeRozan.

Účast mezi elitní osmičkou Západní konference už nemine hráče LA Clippers, když před svými fanoušky zdolali Utah 108:95. Nejlepším střelcem byl střídající Jamal Crawford s 28 body. San Antonio dokráčelo pohodlně pro vítězství nad New Yorkem 106:98, 29 bodů dal Kawhi Leonard. Knicks opět chyběl pivot Joakim Noah, jenž dostal od vedení NBA dvacetizápasový distanc za porušení dopingových pravidel.

NBA:

Cleveland - Washington 115:127 (za hosty Satoranský 2 body), Dallas - Toronto 86:94, LA Clippers - Utah 108:95, Portland - Minnesota 112:100, San Antonio - New York 106:98.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 73 47 26 64,4 2. x-Toronto 73 44 29 60,3 3. Philadelphia 72 27 45 37,5 4. New York 73 27 46 37,0 5. Brooklyn 72 15 57 20,8

Centrální divize:

1. y-Cleveland 72 47 25 65,3 2. Milwaukee 72 37 35 51,4 3. Indiana 72 36 36 50,0 4. Chicago 73 34 39 46,6 Detroit 73 34 39 46,6

Jihovýchodní divize:

1. x-Washington 73 45 28 61,6 2. Atlanta 72 37 35 51,4 3. Miami 72 35 37 48,6 4. Charlotte 72 32 40 44,4 5. Orlando 73 27 46 37,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-San Antonio 72 56 16 77,8 2. x-Houston 72 50 22 69,4 3. Memphis 72 40 32 55,6 4. Dallas 72 31 41 43,1 5. New Orleans 72 30 42 41,7

Pacifická divize:

1. y-Golden State 72 58 14 80,6 2. x-LA Clippers 74 44 30 59,5 3. Sacramento 72 27 45 37,5 4. Phoenix 73 22 51 30,1 5. LA Lakers 72 21 51 29,2

Severozápadní divize:

1. Utah 73 44 29 60,3 2. Oklahoma City 71 41 30 57,7 3. Denver 72 35 37 48,6 4. Portland 72 34 38 47,2 5. Minnesota 72 28 44 38,9

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, týmy s označením "y" vyhrály divizi.

