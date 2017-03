Senzační počin dvacetiletého basketbalisty! Brooker nastřílel v NBA sedmdesát bodů

před 1 hodinou

Devin Brooker z týmu Phoenix Suns se zapsal do historie NBA. V pátečním utkání na hřišti Bostonu Celtics nastřílel neuvěřitelných sedmdesát bodů a stal se teprve šestým hráčem v historii, kterému se to povedlo. Tomáš Satoranský odehrál za Washington čtyři minuty a přispěl k vítězství jedním blokem a asistencí.

New York - Devin Booker z Phoenixu se stal nejmladším hráčem historie NBA a šestým celkově, který dokázal v soutěži nastřílet 70 bodů. Svému týmu ale v pátečním duelu v Bostonu nejlepším střeleckým výkonem sezony k vítězství nepomohl, Suns na půdě Celtics prohráli 120:130.

Brooker přepisoval historii

Sedmdesát či více bodů dosud v NBA nastříleli Wilt Chamberlain, David Thompson, David Robinson, Elgin Baylor a naposledy před dvanácti lety Kobe Bryant. Nyní se do této elitní společnosti přidal teprve dvacetiletý rozehrávač Booker.

Rodák z Grand Rapids se navíc stal rekordmanem v počtu nastřílených bodů do koše Bostonu. "Tohle se opravdu nestává často, navíc proti týmu, který hraje tak dobře v obraně jako Celtics," uvedl Booker.

"Hrál jsem v zóně, ale těžko se ten stav popisuje. Byl jsem v něm už předtím, ale nikdy to netrvalo tak dlouho," uvedl třináctý muž draftu 2015, který 51 bodů zaznamenal až ve druhém poločase, z toho 28 v poslední části.

Domácí táhl za vítězstvím 34 body Isaiah Thomas. "Bylo to zvláštní. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděl," řekl Thomas. "Hledali ho skoro ve všech pozicích, aby dal co nejvíc bodů. Klobouk dolů před tím, co dokázal."

Satoranský hrál čtyři minuty

Washington si pojistil třetí příčku tabulky Východní konference výhrou 129:108 nad Brooklynem. Čtyři minuty odehrál Tomáš Satoranský a přispěl k 44. vítězství v sezoně jedním blokem a asistencí. Neproměnil ani jednu ze svých dvou střel z pole.

Washington zvítězil nad Brooklynem i počtvrté v sezoně. Dvaadvacet bodů obstaral John Wall, 19 přidal Bradley Beal. Oba odehráli jen 24 minut. Wizards si díky výhře definitivně zajistili třetí účast v play off za poslední čtyři roky.

Hlavní zásluhu na páteční výhře měli hráči z lavičky. Hned tři z nich totiž dosáhli dvouciferného počtu bodů. Nejvíce z nich měl na kontě rozehrávač Brandon Jennings (18).

Úřadující šampioni z Clevelandu zvítězili nad Charlotte 112:105. LeBron James se na triumfu podílel 32 body, devíti doskoky a 11 asistencemi. Pivot Nikola Jokič pomohl 30 body, 17 doskoky a pěti asistencemi Denveru porazit Indianu 125:117. Při vítězství Houstonu nad New Orleans 117:107 zaznamenal 38 bodů a 17 asistencí James Harden.

NBA:

Boston - Phoenix 130:120, Charlotte - Cleveland 105:112, Chicago - Philadelphia 107:117, Golden State - Sacramento 114:100, Houston - New Orleans 117:107, Indiana - Denver 117:125, LA Lakers - Minnesota 130:119 po prodl., Milwaukee - Atlanta 100:97, Orlando - Detroit 115:87, Washington - Brooklyn 129:108 (za domácí Satoranský 1 asistence).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 73 47 26 64,4 2. Toronto 72 43 29 59,7 3. Philadelphia 72 27 45 37,5 New York 72 27 45 37,5 5. Brooklyn 72 15 57 20,8

Centrální divize:

1. y-Cleveland 71 47 24 66,2 2. Milwaukee 72 37 35 51,4 3. Indiana 72 36 36 50,0 4. Chicago 73 34 39 46,6 Detroit 73 34 39 46,6

Jihovýchodní divize:

1. x-Washington 72 44 28 61,1 2. Atlanta 72 37 35 51,4 3. Miami 72 35 37 48,6 4. Charlotte 72 32 40 44,4 5. Orlando 73 27 46 37,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-San Antonio 71 55 16 77,5 2. x-Houston 72 50 22 69,4 3. Memphis 72 40 32 55,6 4. Dallas 71 31 40 43,7 5. New Orleans 72 30 42 41,7

Pacifická divize:

1. y-Golden State 72 58 14 80,6 2. LA Clippers 73 43 30 58,9 3. Sacramento 72 27 45 37,5 4. Phoenix 73 22 51 30,1 5. LA Lakers 72 21 51 29,2

Severozápadní divize:

1. Utah 72 44 28 61,1 2. Oklahoma City 71 41 30 57,7 3. Denver 72 35 37 48,6 4. Portland 71 33 38 46,5 5. Minnesota 71 28 43 39,4

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, týmy s označením "y" vyhrály divizi.

