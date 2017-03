Washington bez Satoranského zvítězil na hřišti Lakers

před 54 minutami

Washington - Basketbalisté Washingtonu navázali v NBA na výhru na palubovce mistrovského Clevelandu a čtyřzápasovou sérii na západním pobřeží začali vítězstvím nad Los Angeles Lakers 119:108.

O čtvrtý úspěch Wizards v řadě se nejvíce zasloužil John Wall, který si připsal 34 bodů a 14 asistencí. Jediný český zástupce v zámořské soutěži Tomáš Satoranský se ve vyrovnaném utkání na hřišti neobjevil.

Úvod zápasu patřil hostům, ale pak Lakers ukázali, že to svěřenci kouče Scotta Brookse až tak jednoduché mít nebudou. Brzký dvanáctibodový náskok soupeře domácí do první přestávky smazali, o poločase už vedli a ve třetí čtvrtině Washingtonu odskočili až o 16 bodů. Wizards se dostali znovu do vedení až tři minuty před koncem a díky tomu, že poslední čtvrtinu ovládli 37:13, definitivně dokonali obrat.

Důležité souboje o postup do play off z Východní konference zvládli basketbalisté Miami, Milwaukee i Atlanty. Osmé Miami zvítězilo díky dopichu Hassana Whitesida takřka s klaksonem nad desátým Detroitem 97:96. Šesté Milwaukee vyhrálo nad Charlotte 118:108. Pátá Atlanta zastavila sérii sedmi porážek, když si poradila s Phoenixem 95:91.

Zaváhali hráči sedmé Indiany, kteří doma podlehli Minnesotě v koncovce 114:115. Pacers táhl s 37 body Paul George, za hosty dal stejně bodů Karl Antony-Towns, který k tomu připojil 12 doskoků.

V přímém souboji o poslední postupovou příčku v Západní konferenci se radoval z vítězství Portland, který si osmé místo pojistil výhrou 122:113 nad Denverem. Nejvíce se o to zasloužil C.J. McCollum, autor 39 bodů.

Nejlepší tým soutěže Golden State si připsal osmou výhru v řadě po výsledku 113:106 v Houstonu. Rockets v prvním poločase prohrávali už rozdílem 22 bodů, manko sice dokázali zkorigovat, ale hosté si 60. výhru v ročníku nenechali vzít. Dvacátý triple double v sezoně zaznamenal domácí rozehrávač James Harden za 24 bodů, 11 doskoků a 13 asistencí. Daleko od něj nebyl ani tahoun Warriors Stephen Curry s 32 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi.

Výsledky NBA:

Atlanta - Phoenix 95:91, Brooklyn - Philadelphia 101:106, Charlotte - Milwaukee 108:118, Detroit - Miami 96:97, Houston - Golden State 106:113, Indiana - Minnesota 114:115, LA Lakers - Washington 108:119, Portland - Denver 122:113.

