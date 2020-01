Hýčkají si d'Artagnana a blyštivý diamant. Štybarovi radí šéf: Nervy strč do kapsy

Tým Deceuninck - Quick-Step stojí na prahu nové sezony a před obrovskou výzvou v podobě obhajování postu světové cyklistické stáje číslo jedna. Zdeněk Štybar, Julian Alaphilippe nebo talent Remco Evenepoel nabírají formu na tradičním kempu v Calpe.

Calpe (od našeho zpravodaje) - 92 týdnů jsou v čele světového žebříčku cyklistických týmů. V lobby hotelu Suitopía, kde nyní mají členové DQT svou základnu, obíhá neonový nápis s gratulací, jejíž text se s každým ránem mění podle aktuálního počtu dní na prvním místě rankingu.

Belgická stáj má za sebou další vynikající sezonu. Na ročník 2018 se 73 výhrami navázala vloni 68 triumfy. Před nadcházející sezonou 2020 se připravuje na jihovýchodě Španělska, kam si na mediální den a týmovou prezentaci pozvala desítky týmových partnerů, sponzorů a novinářů.

Větrné a zatažené počasí v pátek dopoledne bohužel zrušilo otevřený trénink jezdců, po obědě už ale 19 závodníků defilovalo při oficiálním představení a následně pohovořilo nejen o novém cyklistickém roce.

Chyběla osmička cyklistů (šestice se v Austrálii chystá na první důležitý závod Tour Down Under), ale ty největší osobnosti v Calpe nescházejí.

"Věřím, že na vítězné vlně budeme pokračovat. Jsem v tomto ohledu sebevědomý," prohlásil šéf DQT Patrick Lefevere. Přestože jeho mužstvo necílí na tituly z největších akcí trojice Grand Tour, daří se mu zejména na jednodenních klasikách, kde vloni téměř nepoznalo pachuť prohry.

DQT se svým rozpočtem nemůže konkurovat velkým hráčům Grand Tour typu Ineosu (dříve Sky), proto si dlouhodobě drží klasikářské zaměření. A za méně peněz produkuje vskutku zvučnou muziku.

"Zároveň jsme pořád skromní. Není nic lehčího než spadnout z vrcholu dolů. Stojíme nohama pevně na zemi a dále tvrdě pracujeme," ubezpečil sportovní manažer týmu Ricardo Scheidecker. Stejnou rétoriku používá Lefevere a zdravá pokora je cítit také ze strany cyklistů.

Šéf mluvil nejdéle o Štybarovi

Všichni si uvědomují, že navázat na minulé úspěchy bude o to těžší s týmem, který oslabil odchody Philippa Gilberta, Enrika Mase nebo Elii Vivianiho. Po uzdravení a návratu na kolo se podle představ neprosadil český jezdec Petr Vakoč a odešel do stáje Alpecin-Fenix.

Naopak zkušený Štybar zůstane po podpisu nového kontraktu minimálně do konce sezony 2021. Vloni ovládl klasiky Omloop Het Nieuwsblad a E3 BinckBank Classic v březnu, vyhrál etapu na podniku Kolem Algarve a už pošesté v kariéře byl v první desítce ikonického závodu Paříž-Roubaix.

Jenže právě vítězství na jednom z monumentů (vedle Paříž-Roubaix jsou to závody Milán-Sanremo, Kolem Flander, Lutych-Bastoň-Lutych a Giro di Lombardia) českému sympaťákovi i nadále uniká. "Bude to jeho hlavní cíl. Zdeňku, schovej nervy do kapsy a ať se ti to podaří!" přál rodákovi z Plané generální manažer Lefevere v promluvě na pódiu.

Jednotliví jezdci v Calpe nastupovali po skupinkách, Lefevere o každém z nich řekl pár vět, načež předal slovo ke krátkému představení i cyklistům samotným. O Štybarovi mluvil 65letý boss snad nejdéle a bylo znát, jak moc si své stálice na startu její deváté sezony v barvách DQT váží.

Podobný čas a množství slov věnoval už jen dvěma lidem, Alaphilippovi a Evenepoelovi. První z nich, pohodář s vizáží d'Artagnana, obdržel teprve jako druhý Francouz prestižní ocenění Zlaté kolo pro nejlepšího cyklistu roku. Druhý je v 19 letech zřejmě největším talentem na světě.

Alaphilippe: Rok 2020 lepší nebude

Alaphilippe působil v roce 2019 jako mašina na vítězství. Vyhrál Strade Bianche, Milán-Sanremo, Valonský šíp, dvě etapy na Dauphiné nebo dvě etapy na Tour de France. Především však Francii a celý cyklistický svět pobláznil tím, jak po 14 dní jezdil na čele tohoto nejslavnějšího závodu.

Dva týdny ve žlutém naproti předpokladům. V zemi naprosto poblázněné do cyklistiky a velké Tour. "Budu se snažit být co nejlepší, ovšem rok 2019 zopakuju jen těžko," vyprávěl Alaphilippe.

Jako klasikář, nikoli jezdec na celkové pořadí, dlouho odvracel útoky největších favoritů a pomalu se zdálo, že by opravdu mohl dovézt maillot jaune až do Paříže. "Nikdy jsem o tom nesnil, ale když jsem byl první, samozřejmě jsem o tom přemýšlel," popisoval s odstupem.

Až v 19. etapě v Alpách o žlutý trikot přišel. Kvůli nepříznivému počasí a sněhovým závějím zkrácená zkouška vysvlékla Alaphilippa, první místo potom uhájil Kolumbijec Egan Bernal a Francouz skončil pátý. Ani ve žlutém dresu však Alaphilippe neváhal rozjíždět spurty či pomáhat původně stanovenému lídrovi Masovi. Dál pracoval pro ostatní.

Týmovou taktiku umě kombinoval s povahou srdnatého závodníka, který poslouchá své emoce. "Právě tohle z Juliana dělá velkého jezdce. Závodí vždy naplno a zůstává loajální," ocenil parťáka Štybar. Není divu, že svým aktivním pojetím a občasnými opičkami na kole si Alaphilippe získal obrovskou přízeň a rok zakončil jako francouzský Sportovec roku.

Nejste z toho už unavený? Ale ne, kdepak

Když se v Calpe posadil před hrozen píšících novinářů, kteří ho žádali o rozhovor v angličtině, nedával na sobě znát žádné známky únavy. To už měl za sebou po prezentaci na pódiu také mnoho dalších interview pro televize, nejdříve ve francouzštině, poté v angličtině.

Nejste už z toho všeho unavený? "Né, kdepak…" usmál se odzbrojujícím způsobem. Při rozhovoru ale později přiznal, že byl na Tour ve žlutém na jednu stranu nejšťastnější v kariéře, na druhou stranu ho pozornost soků, médií nebo fanoušků fyzicky a psychicky vysávala.

"Zjistil jsem, jak je to těžké. Měl jsem toho po krk," podotkl Alaphilippe a s úsměvem přiložil ruku k bradě na znamení jasného gesta. Po závodě mu však zvýšená popularita v domovině rozhodně nevadí. "Je to příjemné. Lidé mě zdraví, děkují mi. Jsem vděčný, že jsem je svým závoděním a svými emocemi udělal šťastnými," pokračoval.

Přestože byly stupně vítězů na Tour neočekávaně blízko, Alaphilippe se zatím na jezdce pro celkové pořadí Grand Tour přeorientovávat nechce. Uvědomuje si, že je to proces, který netrvá pár týdnů nebo měsíců.

"Nejsem špatný sprinter, ale nejsem Mark Cavendish. Nejsem špatný vrchař, ale nejsem Chris Froome. Takový jsem, tak mě to baví. Nejsem zaměřený jednostranně," vysvětloval 27letý rodák ze středu Francie.

"Nestane se to letos a možná ani za dva roky. Ale někdy po třicítce se třeba rozhodnu stát závodníkem na celkovou klasifikaci. Teď mám však před sebou jiné cíle," dodal Alaphilippe a vypíchl klasiku Kolem Flander, Paříž-Nice, mistrovství světa nebo Giro di Lombardia.

Po výhře v závodě Milán-Sanremo ho lákají další monumenty a vytvoření unikátní vítězné sbírky. Zároveň je jasné, že se současnou skladbou DQT bude na třítýdenních závodech těžko soupeřit se silnými formacemi Ineosu či Movistaru.

"Julian předvedl krásné závody a dopřál nám nádherné pocity. Ceníme si toho, jaké bitvy sváděl a jak naši stáj zviditelnil," poděkoval šéf Lefevere. Nicméně ve svém týmu nemá jen francouzského Sportovce roku 2019.

Teenager v Belgii předčil třeba Hazarda

Belgickým sportovním číslem jedna se totiž ještě jako teenager stal obří talent Evenepoel. "Remco přešel od juniorů plynule mezi muže. Způsob, jakým toho dosáhl, je šílený," nezastíral generální manažer DQT. "Učí se velmi rychle. Překvapil sebe i nás všechny," doplnil.

Evenepoel hrál odmalička fotbal, dokonce odehrál 11 zápasů za belgické reprezentace do 15 a 16 let. Až v 17 letech se začal naplno věnovat kolu a rozjel raketový nástup. Mezi juniory v roce 2018 vyhrál 23 závodů z 35.

Vloni obhájil světové juniorské tituly z časovky i silničního závodu. Mezi dospělými dojel na MS v Anglii v časovce stříbrný. Na mistrovství Evropy elitní kategorie v Nizozemsku v této disciplíně kraloval. Mimo to vyhrál ohromujícím způsobem klasiku v San Sebastianu.

Evenepoelovi ještě není ani dvacet a v Calpe šel stejně jako Alaphilippe od jednoho rozhovoru k druhému. Bez chvilky oddechu. Vždyť v Belgii v roli Sportovce roku navázal na Grega van Avermaeta, tenistu Davida Goffina nebo fotbalovou globální hvězdu Edena Hazarda.

"Doufám, že se to moc nepřehání. Je to mladý kluk a když slyším, kde všude musí být, co všechno musí dělat… Zatím je plný energie, ale ten tlak je už teď obrovský," řekl na adresu belgického kolegy Štybar.

V DQT má Evenepoel smlouvu do roku 2023, Lefevere a spol. si chtějí vybrousit prvotřídní diamant. "Ambice, náročnost, motivace," těmito třemi slovy charakterizoval mladý Belgičan nadcházející sezonu. "Je jasné, že ode mě lidé budou čekat víc a víc. Bude těžké navázat na výsledky z roku 2019, ale zkusím to," dodal odhodlaně.

V květnu si na Giru užije první Grand Tour, jako další mety vyhlásil závod pod pěti kruhy v Tokiu a zářijový světový šampionát ve Švýcarsku. Zůstat na vlně mnoha desítek vítězství bude pro celý DQT velmi složité, ale i díky Evenepoelovi je jeho brzká budoucnost přinejmenším slibná.

Poznámka: Stáj Deceuninck - Quick-Step vlastní Zdeněk Bakala, jenž je současně majitelem vydavatelství Economia, pod které spadá i web Aktuálně.cz.