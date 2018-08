Po plodných letech propad. Čtyřkajak musí dostat víc prostoru, řekl Štěrba po nejslabším výkonu

před 32 minutami

Český čtyřkajak skončil ve finále na MS v rychlostní kanoistice daleko za očekáváním. Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Josef Dostál a Jan Štěrba obsadili v Portugalsku osmé místo a po dojezdu hledali důvody propadu v dříve tolik úspěšné české disciplíně.

Montemor-o-Velho (od našeho zpravodaje) - Český čtyřkajak vyhrál v sobotu na MS v rychlostní kanoistice své semifinále a před rozhodujícím bojem byl plný odhodlání. "Vzbudil jsem se nabitý sílou a myslel jsem si, že budeme mít na to, abychom bojovali o zlato," řekl Josef Dostál.

"Jenže na to jsme rozhodně neměli," dodal vzápětí. Češi porazili ve finále olympijské pětistovky jen domácí Portugalce a za posádkami na stupních vítězů, Němci, Španěly a Maďary, výrazně zaostali. "Nepovedlo se nám to, musím si to nechat rozležet v hlavě," smutnil Radek Šlouf.

Po postupu ze semifinále byli Češi mírně rozpačití z toho, že nastoupí až v sedmé dráze a budou muset bojovat se silným větrem. "Ale nakonec nás předjely i lodě, které jely více na větru. Vůbec nemůžeme říkat, že jsme měli špatnou stranu," odmítl Šlouf jakékoliv spekulace.

Česká čtveřice ztrácela výrazně už od startu a manko nedohnala. "Po startu se mi zdálo, že se kýváme ze strany na stranu. Nemohli jsme se dostat do tempa, na jaké jsme zvyklí," popisoval háček Jakub Zavřel. "Možná to bylo přemotivovaností," pokračoval nejmladší člen.

Na vrcholnou akci se Češi připravovali teprve od června a nestihli formu vyladit na ten nejdůležitější moment. "Rozjíždění před MS bylo geniální, jedna báseň. Ale tohle byla naše nejhorší jízda, i co se týče tréninků. Mrzí nás to, uvidíme, co bude dál," hodnotil Dostál.

Po osmi jízdách z předchozího programu šampionátu byl v sobotu po semifinále čtyřkajaku vyčerpaný, ale na nedělní finále se podle svých slov dokázal zmobilizovat. Problém nebyl v únavě ani dráze.

"Ta jízda nebyla zdařilá, nesladili jsme se, nepovedl se nám timing," vypočítával čtvrtý člen posádky Jan Štěrba. Ve svém hodnocení pak zmínil také zkrácený čas na přípravu. "Možná na nás dolehlo, že jsme nejeli ostrý závod v mezinárodní konkurenci," podotkl Štěrba.

Štěrba: Letošní posádky byly ušité horkou jehlou

S Dostálem byl u toho, když český čtyřkajak vybojoval bronz na hrách v Londýně, zlato na MS 2014 v Moskvě, bronz o rok později v Miláně a v neposlední řadě další třetí místo na olympiádě v Riu de Janeiru.

Poté opustili posádku Lukáš Trefil s Dostálem a loňský překvapivý bronz na MS v Račicích vyjel čtyřkajak ve složení Daniel Havel, Štěrba, Jakub Špicar a Šlouf. Ale ani tady nezůstal na kameni kámen a červnové ME v Bělehradě letos odjeli Špicar, Havel, Zavřel a Šlouf.

Vypadli už v semifinále, Špicar s Havlem se začali soustředit výhradně na deblkajak a Štěrba s Dostálem přijali pozvání zpět. "Měli jsme vloni posádku, která získala světový bronz a letos nedostala příležitost. Na Evropu i teď byly posádky složené horkou jehlou," soudil Štěrba.

Příští rok čeká české reprezentanty boj o účast na olympiádě, ambice v tak úspěšné disciplíně jsou však pochopitelně vyšší. "Uděláme pro to maximum, ale čtyřkajaku je potřeba dát víc energie, víc prostoru, pokud chceme konkurovat těm nejlepším lodím," prohlásil Štěrba.

"Musíme odzkoušet to nejlepší, co můžeme složit. Netvrdím, že jsme tu v takovém složení nejeli, posádce jsem věřil a všechno bylo od počátku dobré. Proto jsme do toho šli. Ale jestli chceme být úspěšní, musíme ke skládání čtyřkajaku přistupovat jinak," uzavřel zkušený kajakář.

Česká výprava získá na šampionátu v Portugalsku nejspíš čtyři cenné kovy, o které se postarali kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál. Oproti loňské sklizni šesti medailích v Račicích chybí pódiová umístění právě ze čtyřkajaku a z deblkajaku ve složení Špicar, Havel.

Oponu za prvním MS v rychlostní kanoistice na území Portugalska zatáhnou individuální vytrvalecké závody na pět kilometrů.