"Žebrat u Nadala o tričko? To je mi cizí." Lehečka zastrašuje hvězdy už v tréninku

Porazil bývalou světovou jedničku, hrající antukovou legendu, přesto český tenista Jiří Lehečka nijak neslavil, jen šel podat ruku soupeři. Respekt k Rafaelu Nadalovi, který se na turnaji v Madridu představil naposledy, ale rozhodně nepřehání. Naopak.

K hvězdám chová úctu, ale klidně je smete v tréninku, když na to přijde. Takhle zdolal Španěla i Rusa Daniila Medveděva, který ho nyní čeká jako soupeř o semifinále.

Ta scéna obletěla svět. Když Nadal ve třetím kole turnaje v Madridu přehrál Pabla Cachína, devětadvacetiletý Argentinec za ním přišel a prosil ho, jestli by mu nemohl dát své tričko.

Přátelské gesto, které je běžné na fotbalových zápasech, ovšem tenistům je většinou neznámé, vyvolalo živé debaty o tom, kam až sahají hranice úcty ke španělské legendě.

A tak i český tenista dostal po osmifinálové výhře nad Nadalem otázku, zda ho nenapadlo, poprosit o něco z výbavy loučícího se Španěla.

"Nechci, aby to znělo neuctivě, ale tohle chování je mi trochu cizí," reagoval úspěšný Čech.

"Přece když jdu do zápasu na kurt a chci toho soupeře porazit, nepoběžím pak za ním a nebudu ho o něco žádat. Pokud hrajete utkání a už během něj vám běží hlavou, že pak chcete něco na památku, tak co potom v takovém zápase vůbec děláte? Je to divné," vysvětloval Lehečka.

I když přiznal, že v jistém ohledu má pro Argentince pochopení. I rodák z Kněžmostu dlouho toužil alespoň po tréninku s králem antuky. Poštěstilo se mu to až před turnajem v Madridu.

"A po tréninku jsem ho poprosil o fotku, protože jsem netušil, že ještě budeme mít šanci si proti sobě zahrát. Ale chtít po něm po zápase tričko? Mám v těchhle věcech jiný přístup," dodala aktuální česká jednička.

Přehnaný respekt od něho čekat opravdu nemůžete. Naopak se s hvězdami nepáře ani v tréninku.

Před startem turnaje si takhle vyšlápl nejen na Nadala, ale také na ruskou star Medveděva. I jemu sebral jeden ostrý set, který si v tréninku ve španělské metropoli střihli.

"Madrid je hodně specifické místo, antukové kurty jsou tu jiné, rychlé. Loni jsem tu na to nebyl dobře připravený, letos je to úplně o něčem jiném," pochvaloval si český hráč, který minulý rok na stejném místě skončil ve druhém kole.

Právě čtvrtý hráč světa a nasazená trojka Medveděv bude jeho dalším soupeřem v boji o semifinále podniku Masters.

Organizátoři z jejich bitvy udělali jeden z hlavních bodů čtvrtečního večerního programu po osmé hodině a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v online reportáži.

Už teď je jasné, že soupeřem vítěze bude Kanaďan Félix Auger-Aliassime, kterému předem vzdal zápas Ital Jannik Sinner.

Sestřih zápasu Rafaela Nadala a Jiřího Lehečky: