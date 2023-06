Slavný bojovník McGregor zmlátil při finále NBA maskota. Ten musel do nemocnice

Tohle se úplně nepovedlo. Conor McGregor, největší hvězda organizace smíšených bojových umění UFC, při přestávkovém programu finále basketbalové NBA zmlátil maskota týmu Miami Heat tak, že nešťastník musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

Irský fighter, proslulý nejen řežemi v oktagonu, ale i průšvihy a marketingovými úspěchy, dostal během víkendového čtvrtého finále basketbalové NBA mezi Miami a Denverem prostor, aby odprezentoval další produkt ze svého bohatého portfolia.

Měl sehrát scénku s maskotem domácího celku. Jenže McGregor to ve své roli poněkud přehnal, nešťastníka v kostýmu trefil pěstí naplno, poslal ho k zemi a tam mu ještě znovu pořádně naložil.

Pak ho postříkal sprejem proti bolesti, na který právě dělal reklamu…

Zjevně ale výrobek moc nezabral, protože maskot musel na ošetření do nemocnice. Lékaři ho pak s analgetiky poslali domů.

K incidentu se vyjádřil i šéf UFC Dana White. "Co je to za maskoty, kteří chtějí dostat od profesionálního bojovníka pěstí do obličeje? Co jste čekali?" ptal se nejmocnější muž MMA na tiskovce před galavečerem UFC 289.

"Kdybych byl maskot, tak bych nechtěl, aby mě profesionální bojovníci mlátili do tváře. To mi nepřijde jako nejmoudřejší věc na světě," zopakoval White.

"Teda pokud nejste maskotem Vegas Golden Knights," odlehčil šéf UFC s odkazem na maskota finalisty hokejové NHL, kterým je rytíř s helmicí na hlavě.

O osudu maskota ovšem mluvil po duelu, který jeho celek prohrál 95:108, i trenér basketbalistů Miami Erik Spoelstra. Ocenil, že i přes nakládačku bude při příštím zápase maskot znovu hecovat diváky.

"To je ta odolnost Miami Heat, o které mluvíme," vyzdvihl maskotovu obětavost Spoelstra, jehož tým se musí z porážky také rychle otřepat, neboť v sérii hrané na čtyři vítězství zaostává už 1:3…

"Možná mu měli dovolit, aby mohl dát ránu jako první," rozesmál pak Spoelstra novináře.