Rabiát McGregor skončil ve vězení. Policie ho obvinila z násilné loupeže

před 1 hodinou

Policie v Miami zatkla kontroverzního zápasníka MMA Conora McGregora. Největší hvězda prestižní série UFC skončila v cele poté, co sebrala a zničila telefon fanouškovi, který se ho pokoušel vyfotit.

K incidentu došlo po páté hodině ranní tamního času, když irský bojovník odcházel z hotelu Fontainebleau Miami Beach, kde slavil 60. narozeniny své matky. Podle policie vytrhl fanouškovi telefon z ruky, dupnul na něj a odnesl ho.

Policie ho obvinila z loupeže s použitím násilí a z přestupku výtržnictví. "Poškozený se pokusil vyfotit obviněného svým mobilním telefonem. Obviněný vytrhl poškozenému z ruky telefon, což způsobilo pád přístroje na podlahu," uvádí se v policejní zprávě.

"Obviněný poté na telefon poškozeného několikrát dupnul a zničil ho. Obviněný pak telefon zvedl a odešel s ním pryč. Obviněný byl zadržen a uvězněn," popisuje se v ní dále s tím, že cena zničeného majetku byla asi tisíc dolarů.

Není to první McGregorův konflikt se zákonem. Loni mu soud uložil trest v podobě absolvování kurzu sebeovládání a pěti dnů obecně prospěšných prací za to, že demoloval autobus se svými soupeři a vozíkem rozbil jeho okna.

McGregor se na Floridě připravuje na návrat do UFC poté, co v říjnu prohrál ostře sledovaný souboj s Chabíbem Nurmagomedovem. Ten vstoupil do historie i rvačkou po jeho skončení, která vypukla poté, co vítěz napadl členy McGregorova doprovodu.