Olympiáda živě: Paulovi se rozloučili výhrou nad Čínou a končí šestí

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová nedokončila při obhajobě zlata z Pchjongčchangu po chybě první kolo olympijského obřího slalomu. Nejlepší pozici do druhé jízdy si v Jen-čchingu vytvořila vedoucí žena této disciplíny ve Světovém poháru Sara Hectorová ze Švédska.

V prvním kole vypadla také jediná česká zástupkyně Elese Sommerová, jež ve dvaceti letech absolvovala olympijský debut.

Šestadvacetiletá Shiffrinová se na sjezdovce přezdívané "The Ice River" nevešla do jedné z úvodních branek. Po podklouznutí se postavila zpět na lyže a dojela pomalu do cílového prostoru. "Je to velké zklamání. Těžko říct, jak by se mi vydařil zbytek jízdy. Ale den skončil prakticky dřív, než začal," uvedla dvojnásobná olympijská vítězka a šestinásobná mistryně světa.

Shiffrinová plánovala v Pekingu start ve všech pěti ženských závodech. Ve středu ji čeká její parádní disciplína slalom.

První kolo se nepovedlo ani její velké rivalce Petře Vlhové. Úřadující vítězka celkového hodnocení SP startovala jako první a dělí se až o 13. místo s odstupem 1,78 za Hectorovou. Loňská mistryně světa Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska je osmá.