Dostali jsme se do křeče, to nebyl výkon hodný olympiády, smutnil kouč hokejistek

České hokejistky nečekaně prohrály na olympijských hrách v Pekingu s Dánskem 2:3 a trenér Tomáš Pacina byl z jejich výkonu zklamaný. Reprezentantky podle jeho slov nepodaly výkon hodný významu turnaje. Věří však, že v úterý proti Japonsku budou hrát mnohem lépe a zajistí si postup do čtvrtfinále.

"Byl jsem velice zklamaný naším výkonem. Začali jsme hrát individuálně a roztahaně po celém ledě. Nedrželi jsme se naší hry a naší identity. Přístup k utkání nebyl takový, na jakém jsme se dohodli," řekl Pacina novinářům.

Přitom se svými asistenty hráčky upozorňoval, že nesmějí Dánky podcenit. "Že tady nejsou nadarmo, už jsme s nimi jednou prohráli. Že budou fantasticky připravené a že budou fantasticky bránit, takže nemůžeme hrát na dlouhé přihrávky. A pak se nedaří, jedna věc se nabaluje na druhou a pak už je pozdě. Nikdo neví, kam má jet. Všechno jsme tlačili silově, vůlí," kroutil hlavou.

Přestože se zápas pro jeho tým nevyvíjel dobře, o přestávkách hlas nezvyšoval. "Dostávali jsme se do křeče. Holky nejsou dost zkušené, aby si s takovou situací poradily. Potřebovaly by klid k obratu. Já jsem na ně nekřičel ani jsem jim nenadával. Jen jsem řekl, co se na ledě děje," řekl Pacina s tím, že český tým je stále nevyzrálý.

"Pořád ještě úplně dobře nevíme, jak se jde vyrovnaně od vítězství k vítězství. Nesmíme si myslet, že nám někdo něco daruje. A že můžeme vyhrát, když se holky zkusí prosadit samostatně. Jsme dobrý tým pouze v tom případě, že držíme pohromadě, kombinujeme, podporujeme se. Jakmile stojíme a jsme roztahaní po celém hřišti, neporazíme nikoho, ani někoho ze skupiny B," uvedl Pacina.

Hokejistky se ale z dnešního nezdaru musí rychle oklepat, už v úterý je čeká závěrečný zápas skupiny s Japonskem. "Holkám nemusím vůbec nic říkat. Prohráli jsme s nejslabším soupeřem na olympiádě před miliony a miliony lidí na celém světě. Podali jsme výkon, který není hodný olympiády," řekl trenér.

Pacina věří, že další utkání bude mnohem lepší. "Teď neřeším, na koho případně narazíme ve čtvrtfinále, protože jsme podali velice podprůměrný výkon. Záleží, jakou odpověď na něj dáme. Co najdeme ve své duši, ve svém srdci. Moje dosavadní zkušenosti s holkami mi napovídají, že zítra podají výborný výkon," řekl.