Nebudu brečet, slíbila Shiffrinová. Obhájkyně zlata senzačně neprošla prvním kolem

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chtělo původně z evropských dotací na sociální bydlení do konce roku 2023 vybudovat 5000 sociálních bytů. Nakonec jich do té doby vznikne maximálně 2212, tedy necelá polovina. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj byl důvodem hlavně malý zájem žadatelů. Ministerstvu vytýká například to, že nezohledňovalo náklady v přepočtu na podpořený byt, lůžko nebo člověka. Upozorňuje také na dlouhou dobu hodnocení projektů.

Kontroloři se zaměřili na to, jak ministerstvo v letech 2016 až 2021 rozdělovalo dotace z Integrovaného regionálního operačního programu určené na sociální bydlení. Zaměřili se také na vzorek devíti podpořených projektů v hodnotě téměř 80 milionů korun.

Ministerstvo kvůli nezájmu o podporu snížilo množství připravených peněz z původních 7,5 miliardy korun v roce 2015 na 4,5 miliardy korun v roce 2017. "Až poté zatraktivnilo podmínky pro získání dotace, čímž se zájem částečně zvýšil. Kvůli snížení alokace peněz z roku 2017 už ale na podporu nedosáhlo 28 projektů, přestože splnily podmínky," uvedl NKÚ.