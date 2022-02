Zpočátku to bylo frustrující, ale udělala na mě dojem, chválí Ledeckou americký kouč

Čtyři tréninky má Ester Ledecká za sebou a před obhajobou olympijského zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu čeká českou hvězdu v Pekingu den bez ježdění. Podle jejího kouče Američana Justina Reitera vítězce z Pchjongčchangu suchý přemrzlý technický sníh v čínských horách vyhovuje a je připravena se zaskvět.

Ledecká před čtyřmi lety na olympiádě v Koreji senzačně vyhrála zlato na lyžích v superobřím slalomu a potvrdila formu na prkně. Reiter na začátku sezony říkal, že blesk může udeřit dvakrát a před úterním závodem v Genting Snow Parku věří v um své svěřenkyně.

"Zázraky nemám v rukou, ale vím, že Ester udělala všechno, aby byla připravena, mohla dál excelovat a předvést co nejlepší výkon," řekl Reiter v nahrávce pro média. Pro úspěch jsou pode něj potřeba čtyři věci. "Všechno spočívá v jednoduchosti, základech, je třeba si to užívat a zůstat v teple," připomněl Reiter třeskuté mrazy, které dosud v Číně panovaly.

Ledecká přiletěla do dějiště v úterý a od té doby stihla čtyři tréninky. "První den šlo jen o to získat zpět pocit, zbavit se jet lagu, zajezdit si a osahat sníh. To šlo výborně," pochvaloval si Reiter. Druhý den poprvé jezdila v brankách. "To bylo zpočátku trošku frustrující, ale bylo to dobře, protože se musela vyjezdit v základech, které jsou důležité. Šli jsme krok po kroku," popsal.

Třetí den označil americký kouč z pohledu Ledecké za velmi solidní. Závodnice si navíc zajezdily na soutěžním svahu. "Bylo to volné ježdění, bez branek pro pocit a bylo moc fajn vidět Ester se smát," pronesl Reiter. Dnes následoval závěrečný trénink na snowboardu. "Bylo trošku těžší ráno, ladili jsme, co jsme potřebovali a na konci z toho mám velmi silný dojem," uvedl.

Den před závodem bude mít Ledecká volno. "Bez sněhu," vysvětlil Reiter, že jinak jako sportovkyně ležet nebude. "Bude mít fyzio s Méďou (s Michalem Lešákem), mají program, aby se připravili na vše. Miloš (Machytka) bude připravovat prkno. Všichni budeme pracovat."

Podle trenéra je připravena na umělý sníh. "Je suchý a skvělý pro carving, skvělý pro snowboarding," řekl Reiter a dodal: "Očekávali jsme to, takže jsme trénovali v oblastech se suchým sněhem. Takovýhle sníh Ester sedí, nemuseli jsme tady vymýšlet nic speciálního."

Před třemi lety si Ledecká vyzkoušela čínské podmínky. Při Světovém poháru tam dojela pátá v paralelním slalomu a druhá v obřím slalomu. "Ester je hodně pocitová. Takže fakt, že tady už byla a ví, jak se tady cítila, jak jí to tady jezdilo, je dobrý. Minule tady byla v paralelním obřím slalomu druhá a předvedla dobrý výkon. Víme, co máme dělat, abychom se zlepšili," řekl.

Ledecká v posledních dvou letech vyměnila snowboardy. Nová prkna jí pomohla ještě vylepšit její agresivní styl. "Je teď schopná vyvinout více síly a tlaku během kratšího časového úseku. Umožňuje jí to zvednout její celkovou úroveň, jezdit konzistentněji a v lepší pozici," dodal kouč.

V této zimě jela na snowboardu dva závody SP. Jednou byla po pádu ve finále druhá, podruhé jasně vyhrála a v obou případech dominovala kvalifikaci. Otázkou tak je, jestli je na prkně sama sobě největší soupeřkou.

"Ester se vždycky soustředí sama na sebe, ale nemějte pochyby, že čelíme velmi silnému poli soupeřek. V sezoně každý závod vyhrála jiná závodnice, včetně Ester. To ukazuje, že tam je skupina mladých hladových jezdkyň, které nemají co ztratit. Od Ruska přes Rakousko ke Švýcarsku jsou to silné národy," upozornil Reiter.

V podání Ledecké vypadají jízdy na snowboardu jednoduše. Přesto se pořád snaží zlepšovat. "Je perfekcionistka a to samé vyžaduje od nás," řekl Reiter a dodal: "To je jako když jdete do restaurace, dostanete skvělé jídlo, které na talíři vypadá skvěle, tak nevíte, kolik za tím stojí práce. A stejné to je s ní, pořád pracuje. Vypadá to snadně, ale buďte si jistí, že není."

Za čtyři roky udělala Ledecká podle Američana velký posun. "Vyrostla jako osobnost, víc si věří a je skvělé vidět, že je skvělou mladou ženou a nejen skvělou sportovkyní," řekl.