Hokejový šok. Česká osmnáctka si na MS připsala historickou prohru s Kazachstánem

Čeští hokejisté do 18 let na mistrovství světa nečekaně prohráli s Kazachstánem 3:4 v prodloužení a výrazně si zkomplikovali pozici před čtvrtfinále.

Svěřenci trenéra Davida Čermáka jsou aktuálně na druhém místě ve skupině B, ale pokud Švédsko v úterý porazí ve svém posledním utkání Švýcary v základní hrací době, klesnou na třetí pozici a ve čtvrtfinále se utkají s USA, nebo Finskem.

Kdyby dnes čeští hráči získali alespoň dva body, na úvod vyřazovací části mohli narazit na Lotyšsko, Norsko, nebo Slovensko.

Český tým začal proti nováčkovi mezi elitou, který předešlé dva zápasy na turnaji prohrál, aktivně.

Snažil se tlačit do útoku, gólové příležitosti si ale vytvářet dlouho nedokázal. Až ve 13. minutě se do náznaku šance prosadil Benák, ideálně však nezakončil. Následně nepřesně vystřelil Sikora.

Ve 14. minutě už favorit vedl, když Kubiesa zachytil rozehrávku soupeře a Kos otevřel skóre. V 16. minutě přidal druhý gól dorážkou vlastní střely Benák.

Češi ovšem poté nevyužili první přesilovou hru a 34 vteřin před koncem první třetiny snížil Bolšedvorsky.

Na začátku druhé části Kazaši bleskově využili přesilovou hru. Milota neudržel střelu Bolšedvorského a Kornejev pohotově dorazil.

Outsider ožil a kapitán Alibek měl několik možností posunout Kazachstán do vedení. Milota tým podržel a ještě ve druhé části se nakonec Češi dostali znovu do vedení. Po přečíslení dva na jednoho se prosadil střelou pod horní tyč Jecho.

Elitní česká formace vzápětí mohla přidat i čtvrtý gól, brankář Toleubaj si však s pokusy Jecha i Titlbacha poradil.

Uklidnit český tým mohl ve 43. minutě Heš, jenže ani on se neprosadil. A Kazaši to potrestali. Kirejev ještě trefil horní tyč, Perkin ale v 53. minutě již vyrovnal poté, co za zády Miloty skončila jeho tečovaná střela. Česko poté mohlo rozhodnout v přesilovce, čtvrtý gól ale Čermákův výběr přidat nedokázal.

Stejně jako v předešlém souboji se Švédy tak Čechy čekalo prodloužení. Historicky první výhru Kazachstánu na MS hráčů do 18 let zajistil v čase 64:03 Šipilin, jehož střela se za Milotu odrazila od Galvasovy brusle.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Espoo a Vantaa (Finsko):

Skupina B (Vantaa):

Česko - Kazachstán 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 14. O. Kos (Sikora, Kubiesa), 16. Benák (Poletín), 39. Jecho (Titlbach) - 20. Bolšedvorsky (Sagymbajev, Simonov), 24. Kornejev (Sarkenov, Bolšedvorsky), 53. Perkin (Simonov), 65. Šipilin (Čerkasov). Rozhodčí: Gour (Kan.), Wuorenheimo (Fin.) - Davidonis (Lot.), Stalder (Švýc.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 407.

Sestava ČR: Milota - Zielinski, Fibigr, Mrtka, T. Galvas, A. Král, Hlinský - Jecho, Benák, Titlbach - Kubiesa, Sikora, O. Kos - Daníček, Curran, Drančák - Poletín, Heš, Vaculík - Lisner. Trenér: Čermák.

Tabulka: