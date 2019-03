Kornfeil v Argentině odstartuje ze šesté řady, Salač z osmé

před 55 minutami

| Foto: Jakub Kornfeil via Flickr

V rozmezí druhé a třetí desítky skončili oba čeští zástupci ve třídě Moto3 v sobotní kvalifikaci na GP Argentiny. Jakub Kornfeil byl 16., jeho týmový kolega Filip Salač obsadil 24. pozici.

Kornfeil se tak v neděli postaví do šesté startovní řady, nováček Salač bude poté, co se nedostal do druhé části kvalifikace, o dvě řady dál.

Kornfeilovi se v druhé Grand Prix sezony příliš nedařilo v trénincích, ale v úvodní kvalifikaci si vybojoval start v druhé části pro 18 nejrychlejších. V ní český jezdec na stroji KTM ztratil 1,2 sekundy na Španěla Jaumeho Masiu, jenž získal první pole position v kariéře.

Kvalifikace na Velkou cenu Argentiny, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Termas de Río Hondo:

Moto3: 1. Masiá 1:48,775, 2. Canet (oba Šp./KTM) -0,319, 3. Arbolino (It./Honda) -0,347, …16. Kornfeil -1,199, 24. Salač (oba ČR/KTM) nepostoupil do druhé části kvalifikace.