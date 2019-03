Kornfeil byl dvakrát málem na zemi, nakonec bral 10. místo. Další Češi nebodovali

před 4 minutami

Jakub Kornfeil zahájil sezonu mistrovství světa silničních motocyklů 10. místem ve třídě Moto3 ve Velké ceně Kataru. Jeho týmový kolega Filip Salač byl při prvním startu v šampionátu na jiné než domácí trati v Brně jednadvacátý. Karel Abraham dojel v závodu královské třídy MotoGP osmnáctý, zvítězil Ital Andrea Dovizioso těsně před pětinásobným mistrem světa Marcem Márquezem.

V dramatickém souboji dvou nejlepších jezdců minulé sezony měl většinou navrch Dovizioso, ale Márquez využil každou příležitost k útoku. Nakonec s Italem, který v Kataru triumfoval i před rokem, prohrál o 23 tisícin sekundy. I další tři závodníci dojeli v závěsu, třetí místo vybojoval Cal Crutchlow.

Pro premiérové vítězství v Moto3 si dojel Japonec Kaito Toba, jenž v cílové rovince předstihl Itala Lorenza Dalla Portu. Třetí byl vítěz kvalifikace Arón Canet ze Španělska.

Pětadvacetiletý Kornfeil se po startu ze 14. místa držel většinu závodu v hlavní skupině více než deseti jezdců. Nakonec ho od vítěze dělila necelá sekunda (0,903). Jeho o osm let mladší krajan a kolega z týmu Redox PrüstelGP Salač, jenž vstupuje do premiérové sezony v MS, dojel do cíle s odstupem více než půl minuty.

"Bylo by to ještě o něco lepší, ale pneumatiky mně odešly už kolem poloviny. Měli jsme měkkou směs, od které to šlo očekávat, ale zároveň jsme věděli, že střední tvrdost s naším strojem nefunguje. Mé cíle byly v tomto závodě mnohem vyšší, ale zároveň vím, že i malá chybička mohla být fatální. Už tak jsem byl dvakrát málem na zemi," uvedl Kornfeil v tiskové zprávě.

Závod třídy Moto2 vyhrál na okruhu v Losailu Ital Lorenzo Baldassarri.

Velká cena Kataru v Losailu, úvodní závod mistrovství světa silničních motocyklů:

Moto3: 1. Toba (Jap./Honda) 38:08,887, 2. Dalla Porta (It./Honda) -0,053, 3. Canet (Šp./KTM) -0,174, 4. Ramírez (Šp./Honda) -0,505, 5. Vietti (It./KTM) -0,584, 6. Arenas (Šp./KTM) -0,818, …10. Kornfeil -0,903, 21. Salač (oba ČR/KTM) -31,943.

Moto2: 1. Baldassarri (It./Kalex) 39:56,109, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) -0,026, 3. Schrötter (Něm./Kalex) -2,123, 4. Gardner (Austr./Kalex) -2,125, 5. Fernández (Šp./Kalex) -2,305, 6. Lowes (Brit./Kalex) -3,334.

MotoGP: 1. Dovizioso (It./Ducati) 42:36,902, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,023, 3. Crutchlow (Brit./Honda) -0,320, 4. Á. Rins (Šp./Suzuki) -0,457, 5. Rossi (It./Yamaha) -0,600, 6. Petrucci (It./Ducati) -2,320, …18. Abraham (ČR/Ducati) -22,972.