Kubalík skóroval při přestřelce Detroitu, trefil se i Chytil. Vaněček vychytal výhru

Hokejisté New Yorku Rangers zdolali v NHL i díky gólu Filipa Chytila doma Minnesotu 4:3 po nájezdech. Dominik Kubalík přispěl brankou k výhře Detroitu 7:5 nad Winnipegem. Vítek Vaněček pomohl 25 zákroky k vítězství New Jersey 5:3 na ledě Caroliny.

Za poražené si připsal Martin Nečas jednu asistenci. Karel Vejmelka kryl 29 střel, ale neodvrátil prohru Arizony 2:4 se San Jose. V dresu vítězů připravil jeden gól Tomáš Hertl.

Rangers prohrávali 0:2 a 2:3, než Chytil dvanáctým gólem v sezoně v 54. minutě vyrovnal. Český útočník skóroval ve třetím z posledních čtyř utkání poté, co se nejlépe zorientoval při závaru v brankovišti Minnesoty a volný puk dopíchl do branky.

"Nebyl to nejpěknější gól, ale pro náš tým ohromně důležitý," řekl Chytil, který korunoval tlak své řady. Během střídání její členové pětkrát vystřelili. "Když kontrolujete puk v útočném pásmu, přijdou šance vystřelit a dát gól. Přesně to se dělo celé střídání," doplnil. Rozstřel rozhodl Artěmij Panarin.

Kubalík skóroval na začátku druhé třetiny z brejku dva na jednoho a střelou z pravého kruhu k bližší tyči zvýšil na 4:1. Plzeňský rodák se prosadil poprvé v novém kalendářním roce, přestože odehrál necelých sedm minut. Na druhou stranu si Kubalík připsal stejně jako Filip Hronek jeden záporný bod ve statistice +/-. Český bek se ale blýskl v úvodu třetí třetiny za stavu 5:4 obranným zákrokem, kterým zneškodnil přečíslení tři na jednoho.

Hlavním strůjcem výhry Detroitu se stal Moritz Seider, který asistoval u prvních tří branek zápasu a celkově zaznamenal čtyři přihrávky. Brankář Winnipegu David Rittich do hry nezasáhl, přestože jeho konkurent Connor Hellebuyck inkasoval šest gólů z 22 střel.

Nečas vymyslel první gól zápasu, když získal po vhazování puk a po jeho přihrávce skóroval z mezikruží Jesperi Kotkaniemi. Vaněčka překonal ještě spoluhráč Jegor Šarangovič, od něhož se odrazilo do branky nahození Maxe Paciorettyho, a v oslabení zvýšil Sebastian Aho na 3:1. Devils ale ve 40. minutě během 18 sekund vyrovnali a ve třetím dějství strhli výhru na svoji stranu. Na obratu se podílel Dawson Mercer třemi body (2+1).

"Poslední minuta druhé třetiny nás zlomila," označil trenér Caroliny Rod Brind'Amour klíčový moment zápasu. "Už jsme se ve třetí třetině nezvedli. Ani nevím, zda jsme si vůbec vytvořili ve třetí třetině nějakou šanci. Do té doby jsme ale hráli velmi dobře," dodal. Vaněček vychytal čtvrtou výhru za sebou.

Po Hertlově asistenci otevřel v páté minutě skóre Kevin Labanc, ale Arizona ještě v úvodní třetině otočila stav trefami Barretta Haytona a Christiana Fischera. V dalším průběhu už lovil puk ze sítě jen Vejmelka. Ve 26. minutě vyrovnal z dorážky vlastní střely Nico Sturm a už po devíti sekundách třetí třetiny zakončil akci do odkryté branky Matt Niemo. Výhru zpečetil Jaycob Megna střelou od modré čáry. Coyotes prohráli pošesté za sebou.

Jevgenij Malkin řídil čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence obrat Pittsburghu v zápase s Vancouverem z 0:3 na konečných 5:4. Stejnou bilanci měl i Nikita Kučerov při výhře Tampy Bay 6:3 nad Columbusem. Lídr Lightning vystřídal díky produktivnímu večeru na třetím místě v bodování NHL českého útočníka Davida Pastrňáka.

Florida prohýřila na ledě Colorada ve třetí třetině vedení 4:1, ale v 57. minutě rozhodl o její výhře 5:4 svou druhou trefou v zápase Matthew Tkachuk. V dresu vítězů zaznamenal Radko Gudas šest hitů, nejvíce ze všech hráčů v utkání. Obhájce Stanleyova poháru, v jehož sestavě nescházel Martin Kaut, prohrál doma počtvrté za sebou a ztrácí v Západní konferenci dva body na postupovou osmičku do play off.

Skvělou formu má naopak Seattle, který zvítězil v Buffalu 4:3 a připsal si šestou výhru v řadě. K prodloužení série přispěl jedním gólem Matty Beniers, který skóroval v pátém utkání za sebou a stanovil tím nový klubový rekord.

Výsledky NHL:

Buffalo - Seattle 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky: 10. a 60. Tuch, 26. Dahlin - 19. Eberle, 29. Gourde, 42. Beniers, 46. Schultz. Střely na branku: 35:22. Diváci: 13.219. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Schwartz, 3. Eberle (všichni Seattle).

Carolina - New Jersey 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Branky: 14. Kotkaniemi (Nečas), 29. Pacioretty, 38. Aho - 40. a 49. Mercer, 18. Siegenthaler, 40. J. Boqvist, 60. Hischier. Střely na branku: 28:22. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval tři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,3 procenta. Diváci: 18.092. Hvězdy zápasu: 1. Mercer (New Jersey), 2. Aho (Carolina), 3. McLeod (New Jersey).

Detroit - Winnipeg 7:5 (3:1, 2:2, 2:2)

Branky: 2. Walman, 8. Berggren, 16. Sundqvist, 23. Kubalík, 38. Larkin, 42. Fabbri, 59. Raymond - 18. Pionk, 30. Gagner, 33. Schmidt, 41. Ehlers, 55. Scheifele. Střely na branku: 23:37. Diváci: 19.075. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. Sundqvist, 3. Raymond (všichni Detroit).

NY Rangers - Minnesota 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 23. K'A. Miller, 36. Fox, 54. Chytil, rozhodující sam. nájezd Panarin - 13. Merrill, 18. Kaprizov, 45. Zuccarello. Střely na branku: 43:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Fox, 2. K'A. Miller (oba NY Rangers), 3. Fleury (Minnesota).

Pittsburgh - Vancouver 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)

Branky: 9. a 28. Malkin, 15. Crosby, 17. Zucker, 35. Rakell - 5. Garland, 7. Boeser, 8. Q. Hughes, 53. Dermott. Střely na branku: 36:24. Diváci: 17.986. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Zucker, 3. Tokarski (všichni Pittsburgh).

Tampa Bay - Columbus 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Branky: 2. a 47. Kučerov, 10. Paul, 31. Naměstnikov, 53. Point, 54. Colton - 28. Bayreuther, 45. Berni, 57. Marčenko. Střely na branku: 46:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hedman, 3. Naměstnikov (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 14. Lee - 4. a rozhodující sam. nájezd Robertson. Střely na branku: 28:26. Diváci: 16.412. Hvězdy zápasu: 1. Robertson, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. Lee (NY Islanders).

St. Louis - Calgary 4:3 v prodl. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 4. Bučněvič, 43. Alexandrov, 43. Kyrou, 61. Thomas - 14. Lucic, 16. Backlund, 22. Mangiapane. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Thomas, 3. Bučněvič (všichni St. Louis).

Arizona - San Jose 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Branky: 7. Hayton, 17. Fischer - 5. Labanc (Hertl), 26. Sturm, 41. Nieto, 55. Megna. Střely na branku: 29:33. Karel Vejmelka odchytal 57:37 minuty, inkasoval čtyři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 87,9 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Nieto, 2. Sturm (oba San Jose), 3. Hayton (Arizona).

Colorado - Florida 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)

Branky: 20. Cogliano, 47. Rantanen, 47. MacKinnon, 53. Compher - 40. a 57. M. Tkachuk, 10. Barkov, 12. Montour, 14. Bennett. Střely na branku: 31:37. Diváci: 18.102. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Barkov (oba Florida), 3. Rantanen (Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 40 32 4 4 156:88 68 2. Toronto 41 25 7 9 141:108 57 3. Tampa Bay 39 25 1 13 139:115 51 4. Buffalo 39 20 2 17 152:135 42 5. Florida 42 19 4 19 138:145 42 6. Detroit 39 17 7 15 121:134 41 7. Ottawa 40 18 3 19 120:127 39 8. Montreal 41 16 3 22 109:156 35

Metropolitní divize:

1. Carolina 41 25 7 9 130:113 57 2. New Jersey 41 26 3 12 141:109 55 3. NY Rangers 42 23 7 12 138:116 53 4. Washington 43 23 6 14 140:118 52 5. Pittsburgh 40 21 6 13 133:121 48 6. NY Islanders 42 22 3 17 130:116 47 7. Philadelphia 41 16 7 18 114:133 39 8. Columbus 40 12 2 26 103:158 26

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 42 25 6 11 146:111 56 2. Winnipeg 41 26 1 14 137:110 53 3. Minnesota 40 22 4 14 129:116 48 4. St. Louis 42 21 3 18 136:151 45 5. Nashville 39 19 6 14 111:115 44 6. Colorado 39 20 3 16 116:115 43 7. Arizona 40 13 5 22 110:149 31 8. Chicago 39 10 4 25 86:144 24

Pacifická divize: