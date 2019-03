Fiasko a selhání za miliardy, píší v Rusku. Jandač si stěžoval na náročný program

před 11 minutami

Josef Jandač dovedl při své premiéře v KHL bohatý Magnitogorsk jen do osmifinále play off. | Foto: ČTK

Bohatý Magnitogorsk vypadl už v osmifinále KHL, čímž vyrovnal svůj dosud nejslabší výsledek z roku 2013. Český trenér Josef Jandač potvrdil pověst muže, který mužstvo připraví na základní část soutěže, jenže v klíčový moment znovu neuspěl. Přestože Metallurg slevil z nejvyšších ambic, píší v Rusku o propadáku.

"Josefe, to bylo naprosté fiasko," nebral si servítky novinář Michajl Skryl z webu sports.ru ve svém blogu o Magnitogorsku. Narážel tím na problém, který pojmenoval sám Jandač, na slabou produktivitu. V šesti zápasech osmifinále proti Ufě nastřílel Magnitogorsk pouhých sedm gólů.

Jen jednou v celé sérii vstřelili Jandačovi svěřenci v základní hrací době více než jednu branku, což stačilo na dvě vítězství v prodloužení. V boji třetího týmu Východní konference se šestým uspěl ten hůře postavený, mezi nejlepší osmičku KHL prošla Ufa výsledkem 4:2.

Magnitogorsk patří historicky k nejsilnějším ruským klubům, KHL dvakrát vyhrál a třikrát za posledních šest sezon se dostal až do finále. Ve světle těchto výsledků je konec v osmifinále propadákem, nicméně Jandač s asistentem Jiřím Kalousem neměli za úkol v prvním roce vyhrát titul.

Generální manažer Gennadij Veličkin vložil do Jandače důvěru směrem k přebudování týmu, který bude v příštích letech zase prohánět ty nejlepší. Po nelehkém začátku se český trenér chytil a v dlouhodobé fázi skončil s týmem třetí v konferenci. O tuto pozici však bojoval až do konce.

Také proto přišel Jandač po vyřazení od Ufy s připomínkou. "Hráli jsme jedenáct zápasů v řadě. Po základní části jsme měli jen dva dny volna a šli jsme do play off. Mělo by se popřemýšlet o programu na konci KHL, aby měli všechny týmy stejné podmínky," podotkl padesátiletý kouč.

Ufa byla před play off ve výhodě, lamentoval Jandač

Magnitogorsk odehrál mezi reprezentační přestávkou a startem play off pět zápasů v devíti dnech, Ufa čtyři utkání za osm dní. Měla tedy o jeden den více času na přípravu, odehrála před osmifinále o zápas méně.

Jenže Magnitogorsk mohl s náročným programem počítat už jen z toho důvodu, že se po Vánocích zúčastnil Spenglerova poháru ve Švýcarsku, kde překvapivě vypadl už ve čtvrtfinále proti Norimberku.

Další rozdíl mezi přípravou svého týmu a Ufou našel Jandač v nasazení nejlepších hráčů před play off. "Ufa měla jisté šesté místo, a tak nechala na konci základní části odpočívat své opory, kdežto my jsme bojovali do poslední chvíle a v play off nám došly síly," uznal Jandač.

Sérii rozhodli legionáři z Ufy Teemu Hartikainen, Linus Omark a Joonas Kemppainen, zatímco hvězdný Sergej Mozjakin z Magnitogorsku poprvé v kariéře v play off neskóroval. Dennis Rasmussen nebo Iiro Pakarinen zapsali jediný bod, u Nikolaje Kuljomina svítily dokonce dvě nuly.

Naději na postup držely hlavně posily, které přišly do Ruska až v průběhu sezony, a sice Američan Nick Shore a ex-liberecký Michal Bulíř. "Střílení gólů bylo naším problémem v celé sérii, ale v šestém zápase jsme byli lepším týmem a věřil jsem, že to dotáhneme," řekl český kouč.

Místo toho Magnitogorsk inkasoval v Ufě 46 sekund před koncem gól na 2:2, prodloužení nezvládl a sezona skončila. "Magnitka utratila miliardy a selhala," vystavil ruský Sport Express krutý titulek. Hokejový glosátor Alexej Ševčenko pak rozebral kritiku Metallurgu o něco podrobněji.

Jen osmifinále s hráči za 180, 165 a 125 milionů rublů

"V Magnitogorsku mluvili o přebudování týmu, ale mladí hráči dostávali příležitost jen okrajově. Znovu se sázelo na přeplácené třicátníky Mozjakina nebo Kuljomina," uvedl Ševčenko. V rozhodujících chvílích mužstvo příliš nepodrželi, stejně jako zkušený reprezentační brankář Vasilij Košečkin.

"Jinde by možná konec v osmifinále nevzbudil takovou pozornost, jenže tam nemají hráče za 180, 165 a 125 milionů rublů," rýpl si Ševčenko do ročních platů (bez bonusů) Mozjakina, Kuljomina a Viktora Antipina.

Mozjakin je s roční gáží přes 61 milionů korun tím nejštědřeji placeným hráčem KHL, Kuljominovi patří celkově třetí místo a Antipinovi deváté. Petrohrad nebo CSKA Moskva mají v první desítce podle platu pro porovnání jen po jednom zástupci.

Byť jindy megalomanský Magnitogorsk před sezonou slevil z nejvyšších cílů, osmifinále je zkrátka málo. "Utratili kupu peněz a ničeho nedosáhli," uzavřel přísně Ševčenko. Je otázka, jak sezonu zhodnotí vedení klubu v čele s manažerem Veličkinem, který Jandače za Ural přivedl.

Na začátku ročníku tvrdil, že má český trenér důvěru na dva roky, ostatně Jandačovi běží smlouva i pro příští sezonu. "Ale zda to tak ve skutečnosti bude, zatím nemůžu říct. Tento týden se budeme o mé budoucnosti bavit s generálním manažerem, každopádně bych rád zůstal," ujistil Jandač.

Čtvrtfinále KHL začalo včera už bez Magnitogorsku. Z českých hokejistů zůstali ve hře gólmani Jakub Kovář z Jekatěrinburgu, Alexander Salák z Jaroslavle a Dominik Hrachovina z Astany. Spolu s nimi už jen Salákův parťák z Lokomotivu, obránce Jakub Nakládal.