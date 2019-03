Ostravo, kde jsi byla? ptal se trenér Petr. Na Spartu nepřišlo ani šest tisíc diváků

před 1 hodinou

Vítkovice vyválčily v sérii předkola play off hrané na tři vítězství první důležitý bod v utkání proti Spartě, ale výhru 2:1 vidělo v Ostravar Aréně pouze 5739 diváků. Domácí trenér Jakub Petr byl z takové návštěvy ve finální fázi sezony dost rozmrzelý.

Prvním utkání předkola začalo play off, rozhodující fáze hokejové extraligy. Přesto ani atraktivní soupeř v podobě rivala z hlavního města nepřilákal na tribuny v Ostravě mnoho fanoušků. "Ostravo, kde jsi dneska byla?" ptal se na tiskové konferenci po zápase kouč Petr.

"Deset nebo jedenáct měsíců tady děláme práci pro tuto část sezony. Tohle je finální fáze, kluci si takovou návštěvu za svou dřinu nezaslouží," pokračoval trenér. Více lidí si přitom našlo cestu i na oba domácí duely proti Spartě v základní části, nyní se bojuje o postup do čtvrtfinále.

Už ve druhém kole v září přišlo do haly 7121 fanoušků, před Vánoci potom sledovalo utkání ozdobené oslavami 90 let vítkovického hokeje dokonce 8939 diváků. Po ztrátě pozic v první pětce a následně i šestce se teď zdá, jako by ostravští fanoušci svůj tým opustili.

Vítkovický trenér kritizoval nízkou návštěvu mimo jiné i v lednovém šlágru proti Liberci, v posledních dnech mohla s fanoušky zatřást informace o chystaném přestupu gólmana Patrika Bartošáka k největšímu sokovi do Třince. Těžko hledat příčinu.

"Fanoušci můžou být naštvaní na pana Petra nebo pana Trnku (asistent trenéra, pozn. red.). Ale měla by to být odměna pro hráče. V první třetině jsem si připadal, že se hraje 25. kolo někdy v úterý před Vánoci. Je to zklamání a cítí to i kluci, kteří jedou poctivě," mrzelo Petra.

Nakonec se pokusil situaci odlehčit: "Na druhou stranu bylo pondělí." Ale to je stejně jako fakt, že zápas vysílala přímým přenosem Česká televize, jen velmi chabá výmluva pro základnu vítkovických příznivců. Kapacita Ostrava Arény činí 10 157 míst.

"Na rovinu, čekal jsem více fanoušků. Je to zklamání," potvrdil vítkovický tvrďák Jan Výtisk. "Já to při zápase tolik nesleduji. V Ostravě je aréna široká a i kdyby přišlo více lidí, trochu se to ztratí. Nemyslím si, že by tady byla špatná návštěva," řekl kulantně obránce Sparty Tomáš Pavelka.

První očekávaný souboj brankářů zvládl lépe Bartošák

V komorní atmosféře začaly Vítkovice velmi opatrně, ba až vlažně. V první třetině se dostaly jen ke třem střelám na branku. "První bod je strašně důležitý a já věřím, že v druhém utkání budeme klidnější a předvedeme více hokejovosti," hodnotil vítkovický útočník Radoslav Tybor.

Skóre otevřel v prostřední části jednadvacetiletý Tomáš Guman, který strávil většinu sezony v první lize v Porubě, a ve třetí třetině Sparta vyrovnala zásluhou jiného mladíka Lukáše Rouska. Poslední slovo však měli osm minut před koncem domácí právě po trefě Tybora.

"Přenechal jsem to na křídle Rumenovi (Ondřej Roman) a po jeho střele se ke mně puk šťastně odrazil," komentoval slovenský forvard gól po nejistém zákroku Matěje Machovského, který nevěděl, kam kotouč z jeho výstroje vypadl.

Přestože se Vítkovice po slabší první třetině rozstřílely, Sparta zasypala branku Bartošáka dokonce 37 střelami a domácí kandidát na reprezentační dres pustil jen jednu. "Podržel nás. Bylo to hrozně vyrovnané, ale oni měli možná více tutovek než my," uznal Tybor.

O druhý bod se bude ve Vítkovicích bojovat už v úterý. "A je jedno, jestli vyhrajeme o gól nebo v prodloužení. Potřebujeme jet do Prahy za stavu 2:0," poznamenal Tybor s tím, že mnoho gólů nejspíš padat nebude.

Výtisk složil Jarůška, Pavelka jde proti rodnému městu

Na startu druhé třetiny shodili rukavice Richard Jarůšek a Výtisk, přičemž muž se zelenou helmou nakonec Jarůška za najetí do Bartošáka ztrestal. Tomáš Dvořák se chtěl později rvát s Janem Schleissem, který však velký zájem neopětoval.

V zápase nebyla nouze ani o čisté, byť velmi tvrdé střety. "To je play off. Je jasné, že se to bude pošťuchovat a prát. V sérii se budeme potkávat pořád se stejnými hráči dokola. Zjistíte, co na koho platí, koho se dá vyprovokovat," přiznal sparťan Pavelka.

Pro Pavelku je série proti Vítkovicím speciální, jelikož je rodák z Ostravy. "Vyrostl jsem tady, je to pro mě trošku víc. Chodí se koukat rodina, jsem tady doma. Ale kdybychom hráli proti komukoliv jinému, stejně bych bojoval na sto procent," podotkl vítěz extraligy s Litvínovem z roku 2015.

Ostravané potvrdili na úvod předkola domácí sílu, v základní části byli doma se ziskem 60 bodů druhým nejúspěšnějším týmem po Liberci. Spartě se naopak více dařilo venku, jenže ve Vítkovicích prohrála na startu předkola už jedenácté utkání play off v řadě.

Naposledy se sparťané radovali ve finále před třemi lety proti Liberci, který pak otočil sérii o titul třemi výhrami za sebou. O rok později neuhrála Sparta ve čtvrtfinále ani bod proti brněnské Kometě, vloni ji v předkole vyřadili zase Bílí Tygři poměrem 3:0.

"Je na čase to v úterý zlomit," prohlásil odhodlaně útočník hostů Andrej Kudrna, který poslední výhru Sparty v play off zažil přímo na ledě. Druhý zápas Ostravy proti Praze odstartuje opět v 17 hodin.