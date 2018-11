Mít a nemít čtyřku z Ameriky bude rozdíl, říká Varaďa. S juniory chce dojít co nejdál

před 35 minutami

V mládežnických strukturách české hokejové reprezentace pracuje už déle než dva roky a nyní se chystá na dosavadní vrchol. MS juniorů je každoročně velmi sledovanou akcí, na níž jsou Češi bez medaile nekonečných 14 let. Pešánův tým skončil před rokem na čtvrtém místě, posune kouč Václav Varaďa v Kanadě svou družinu výše?

Po bídném začátku nastartoval v extralize třinecké Oceláře k sérii, která je vynesla až do čela tabulky, zanedlouho však bude muset trenér Václav Varaďa klubové prostředí opustit. Čeká ho výzva v podobě MS hráčů do 20 let v Kanadě, prestižní podnik a vrcholná akce juniorské sezony.

"Od první akce v létě směřujeme vše k šampionátu. S blížícím se datem startu turnaje chystáme s kolegy všechno tak, abychom byli připraveni," říká trenér, který vede tým s Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou.

Varaďova pozornost je od začátku sezony rozdělena mezi reprezentaci a Třinec, ale ani na jednom z polí neslevuje z vysokého pracovního tempa. "Očekával jsem, že to bude velmi náročná sezona. Hodně mě podporuje rodina, která za mnou stojí a věří mi, že to zvládnu," přiznává.

"Nedokážu něco dělat na půl plynu a svou povahou se snažím vytvořit hráčům snadnější prostředí. Aby dělali to, co mají, a současně věřili, že poctivou prací a absolutním nasazením dosáhnou úspěchů," doplňuje bývalý útočník s bezmála 500 starty v NHL a dvojnásobný mistr světa.

Hned po skončení hráčské kariéry se dal na trénování a okamžitě začal sbírat úspěchy. 2015, finále extraligy v Třinci jako asistent Jiřího Kalouse. 2016, vítězství v juniorské extralize s Třincem a na Hlinka Gretzky Cupu s českou osmnáctkou. 2018, finále extraligy v Třinci už jako hlavní kouč.

Zkušenosti z osmnáctek mohou pomoct

Raketový vzestup vystřelil Varaďu dokonce až mezi kandidáty na trenéra dospělého národního mužstva, ale nakonec dostal místo u dvacítky, kde vede hráče, které už dobře zná. "V U18 to byly ještě děti, moje nastavení muselo být jiné, v U19 už měli hráči určité návyky z dospělého hokeje a nyní by to měli být hotoví hokejisté," vysvětluje dvaačtyřicetiletý trenér.

"Měli by být schopni opakovat své výkony na denní bázi, ale s tím ještě mívají problémy. Po skvělých zápasech přicházejí výpadky. Já vidím u hráčů jejich progres nebo výkonnostní sešup, sleduju jejich vývoj," tvrdí Varaďa, jenž u reprezentace od začátku pracuje s ročníky 1999 a 2000.

Před rokem a půl zažil Varaďa s osmnáctkou nepovedený šampionát na Slovensku, kde se od týmu po vítězství v Břeclavi očekávalo mnohé, ale Češi vypadli v divokém čtvrtfinále proti Finsku. Varaďa teď doufá, že jemu i hráčům zkušenosti z tohoto turnaje pomůžou.

Na Slovensku hrála i čtveřice Martin Nečas, Filip Zadina, Filip Chytil a Martin Kaut, momentálně asi největší naděje českého hokeje, které se perou o místo v NHL. Chytil se prosadil do sestavy Rangers a letos už vstřelil pět gólů, zbylá trojice se na sebe snaží upozornit na farmě.

"Mít a nemít tyto čtyři hráče bude rozdíl," je si vědom Varaďa. "Rozdíl v rozpoložení týmu a nastavení jeho projevu a taktiky. Jsou to hokejisté s obrovským potenciálem dominovat ve svých týmech, potažmo v celé NHL. Jsme s nimi i jejich kluby v kontaktu," podotýká český trenér.

Mají Nečas, Zadina a Kaut z farmy větší šanci se na MS podívat? "Je to plně v rukách jejich zaměstnavatelů, kteří budou pečlivě zvažovat, jestli je uvolní. V prosinci s blížícím se odletem do Kanady budeme vědět, na čem jsme," říká Varaďa, který představí širší nominaci už v pondělí.

Varaďa: Chceme uspět, ne si zahrát a užívat prostředí

Na posledním reprezentačním turnaji v Hodoníně potěšily Varaďu výkony hráčů z Evropy, kteří porazili Švédy, těsně podlehli Rusům a výraznějším rozdílem nestačili jen na Finy. "Hráči odvedli maximum a spoustu z nich si řeklo o nominaci na přípravný kemp před MS," konstatuje Varaďa.

Tradičně bude mít možnost stáhnout si hráče také z národního týmu do 19 let, který odehraje v Kanadě ještě před šampionátem juniorů turnaj World Challenge. Pokud tam některý z hráčů Varaďu zaujme nebo bude potřebovat tým doplnit třeba kvůli zraněním, může sáhnout pro posily.

Na posledním šampionátu Češi po 13 letech prošli na MS juniorů do semifinále, ale na medaili nedosáhli. Jaké cíle si před sebe Varaďa staví? "Hrát hokej, který se bude líbit. Hrát agresivně, bojovně, obětavě a mít nastavenou hlavu na úspěch týmu. Rádi bychom v turnaji došli co nejdále," říká odhodlaně.

Varaďa ochutnal jako hráč atmosféru MS juniorů dvakrát a dobře ví, jaké pozornosti se šampionát hlavně v zámoří těší. "Jsou to skvělá utkání plná rychlosti a dovedností, navíc u juniorů vidíte pořád dost emocí. Ale my si nechceme v Kanadě jen zahrát a být vidět, chceme uspět. A to je rozdíl," zdůrazňuje někdejší vítěz extraligy a švýcarské ligy.

Češi byli nasazeni do skupiny ve Vancouveru, do centra dění turnaje, kde se střetnou mimo jiné s Kanadou. "Věřím, že bude parádní kulisa a moc se na to těším. Ale jedeme tam hrát dobrý a poctivý hokej, ne si užívat prostředí," opakuje Varaďa.

Jeho tým odletí do Kanady 12. prosince dva týdny před zahájením MS, a bude ladit formu na závěrečném kempu ve Victorii. Po týdnu adaptace se Češi utkají v přípravném zápase proti Slovensku a v generálce vyzvou ještě Američany. Turnaj jim začíná na Štěpána duelem se Švýcary.