Irgl a reprezentace? Pan Říha mě zmínil asi ze zdvořilosti, směje se obrozený kanonýr

před 3 hodinami

Když padlo v pořadu České televize Hokej den poté na začátku listopadu jméno Zbyňka Irgla v souvislosti s reprezentací, trenér Miloš Říha řekl, že osmatřicetiletého útočníka Olomouce sleduje a pozvánka není do budoucna rozhodně vyloučená. Kohouti od té doby najeli na vítěznou vlnu a Irgl se prostřílel na první místo tabulky kanonýrů. V Brně přispěl ve středu k výhře 3:2 gólem a přihrávkou.

V první třetině jste propašoval brankáři Kašíkovi bekhendovou střelu mezi betony. Mířil jste, anebo to byl pokus na náhodu?

Původně jsem mířit chtěl, ale nakonec to dopadlo úplně jinak, což bylo vlastně dobře. Myslel jsem, že to Káša má, a až když jsem zajel za bránu, viděl jsem, že mu puk propadl.

Bylo rozhodující, že jste už po sedmi minutách vedli 2:0?

Asi ano. V tomhle prostředí, kde Kometa hraje, to bylo možná překvapení pro všechny. Ale celkově jsme ten zápas kromě malého výpadku ve druhé třetině odehráli dobře. Výborně jsme bruslili, bojovali, na výhru o gól nebo na remízu to určitě bylo.

Ve třetí třetině jste si vedení 3:2 pohlídali a nepustili jste Kometu do větších šancí. Zaskočili jste ji tím?

Chtěli jsme dál hrát, ne nikam zalézat. Na takové ty nejisté puky jsme nechodili, ale odbojovali jsme to od prvního do posledního hráče.

Vyhráli jste šest z posledních sedmi zápasů a poskočili na šesté místo. Jak se stalo, že se tým zmohl na takovou šňůru?

Od začátku jsme věděli, že budeme bojovný mančaft a že pokud tomu dáme 150 procent a budeme naplno bruslit, můžeme hrát s každým. Jsme nepříjemný soupeř pro každého, zatím se to potvrzuje. Musíme pracovat na každém tréninku dál, nemůžeme teď nic vypustit, protože jsme někde ve středu tabulky.

Gólem v Brně jste se dotáhl v tabulce střelců na Michala Bulíře. Láká vás meta nejlepšího kanonýra soutěže?

To je ještě daleko. (úsměv) Je fajn, že jsme ho na prvním místě dohnali asi po pěti měsících. (smích) Abych po 20. kole uvažoval o gólech, to ne, dále se chceme soustředit na sbírání bodů, to je důležité.

Ale kdybyste pár sekund před koncem trefil prázdnou branku, mohl jste se na čele střelecké tabulky osamostatnit.

Jo, jenže jsem byl při tom strašně vyplašený. Nevěděl jsem, kolik máme času, kde přesně mám spoluhráče. Chtěl jsem to nějak narovnat a vystřelit, hlavně aby mi to nikdo nevzal. Ale trefit jsem to mohl, to je pravda.

Sezona ještě není ani v polovině a vy už máte 13 gólů. Pokud by to tak pokračovalo, útočil byste na své maximum 25 branek z roku 2007. Nechcete si to připustit k tělu?

To ne, snad mi to ještě ani nikdo neříkal. Sem tam někdo něco prohodí, ale neberu to v potaz, opravdu nad tím nepřemýšlím.

Zachytil jste slova reprezentačního trenéra Miloše Říhy, který o vás uvažoval při nominaci před Karjala Cupem?

Já jsem to nejdříve v televizi neviděl, říkali mi to kluci. Podíval jsem se a usoudil jsem, že když se ho redaktorka přímo na mě zeptá, musel nějak reagovat, asi to řekl ze zdvořilosti. (úsměv) Nepřikládám tomu váhu.

Vážně? Jste nejlepší mezi extraligovými střelci, mladší hráči z české soutěže momentálně takovou výkonnost nemají.

To jo, ale pořád máme spoustu kvalitních hráčů.

Kdyby pozvánka do národního týmu přišla, přijal byste ji?

Asi ano, ale opravdu je to spekulace. To je taková otázka jako… …co bych dělal, kdybych vyhrál eurojackpot. (smích)

V reprezentaci jste se na pěti MS potkal s Tomášem Plekancem, v Rize jste získali stříbrné medaile. Co říkáte na jeho návrat domů?

Pro extraligu je to výborná věc, Pleky se rozhodl takhle a je to jedině jeho věc. Ale nijak zvlášť to neřeším.