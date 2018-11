Rekordní truc kvůli penězům. Boston musí být vděčný za Pastrňáka, píší v NHL

před 1 hodinou

Přestože ze základní části hokejové NHL bude brzy ukrojená třetina, do hry pořád nezasáhla jedna z mladých hvězd. Ne kvůli zranění, ale proto, že stále nedostala vysněnou smlouvu. Na jednání už není moc času. Pokud 22letý William Nylander nepodepíše s Torontem do soboty, přijde o zbytek sezony.

Přetahovaná o dolary zpočátku připomínala situaci českého střelce Davida Pastrňáka. Ten po parádní předminulé sezoně (34 gólů, 70 bodů) měsíce hltal zprávy od agenta, než přijal šestiletý kontrakt s průměrným ročním výdělkem 6,7 milionu dolarů. Tréninkový kemp na poslední chvíli stihl.

Nylander zmeškal kemp, start sezony a dohromady už 25 zápasů. Od zavedení platových stropů před 13 lety jde o nejdelší truc mezi chráněnými volnými hráči.

"Musíte jeho volbu respektovat," řekl novinářům o svém dobrém kamarádovi Pastrňák. "Nehraje už nějaký čas, je trpělivý. Nakonec jde o to, aby dostal, co si myslí, že si zaslouží. Je to životní smlouva."

Když potom bostonský lídr dostal otázku, proč on sám nebyl trpělivější, odpověděl: "Prostě jsem chtěl hrát. Agent za mnou přišel a řekl: 'Tohle bys měl podepsat.' A já jsem to udělal."

"Kdybyste mému 15letému já řekli, že ve 22 letech budu vydělávat šest milionů ročně, nevěřil bych tomu," dodal útočník. "Splnil se mi sen. Jsem šťastný, že dostávám tolik. V Česku bych mohl hrát za pár stovek dolarů měsíčně."

Podle trhu by měl Pastrňák vydělávat ještě víc, ale nechtěl jednání dovést do extrému. Jak sám říká, chtěl hrát. I proto ho v Bostonu zbožňují. "Bruins by měli být vděční, že místo Nylandera mají Pastrňáka," napsal v komentáři Joe Haggerty ze stanice NBC.

Oba útočníci prošli draftem 2014. Pastrňák jako pětadvacítka, Nylander coby osmička.

Víc zatím září český střelec. Přesto má Švéd vyšší finanční nároky. Po solidní uplynulé sezoně (20 gólů, 61 bodů) původně žádal přes osm milionů dolarů ročně, čímž u vedení Toronta přestřelil. Nováček na postu generálního manažera Kyle Dubas si nechce vybudovat image někoho, kdo rozhazuje peníze, zvlášť když musí v blízké budoucnosti podepsat tři další hvězdné mladíky.

A protože nikdo nechce ustoupit o moc, sága pořád trvá. Nepomohlo jednání ve Švýcarsku ani v New Yorku.

Maple Leafs tvrdí, že švédského šikulu klidně nechají sedět celou sezonu. Nylander zatím trénuje s juniorkou stockholmského klubu AIK. Předtím si udržoval fyzičku u Dornbirnu z rakouské EBEL.

Zvláštní případ už okomentovali mnozí, dokonce i slavný Wayne Gretzky, jenž zkusil Švéda popostrčit. "Poslyš, hrát v Torontu je přece pěkné," prohlásil pro TSN, přičemž zmínil veškeré výhody včetně velké šance na Stanley Cup.

Přestože zásadní posun nenastal, za Atlantikem neuplynul den bez nové zprávy o švédsko-torontské sáze. Až se média stala terčem vtípků. "Hoši, musíte napsat víc článků o Nylanderovi. Poslední dobou jste nějak potichu," utahoval si z novinářů Joe Pavelski ze San Jose.

Naposledy sebereflexivně vtipkovala samotná stanice Sportsnet. Moderátorka Caroline Cameronová lákala na informaci, že nic nového vlastně není:

K významnému posunu nepochybně dojde do 1. prosince. Pokud Nylander nepodepíše, přijde podle pravidel o zbytek sezony NHL. Což uškodí oběma stranám, které tak stále hledají společnou řeč.

S rychle ubývajícím časem dává smysl takzvaný "bridge deal", krátkodobý kontrakt na jeden až tři roky, během něhož má hokejista šanci dokázat, že si zaslouží lukrativnější podmínky.

Na stole však nadále zůstává dlouhodobá spolupráce, pravděpodobně na šest let. Důležitou změnou je, že Švéd už nepožaduje více jak osmimilionový roční plat.

"Mám za to, že Nylander by bral něco kolem 6,9 milionu, možná o něco málo víc. Na takovém čísle se obě strany ještě neshodly, ale podle všeho jsou celkem blízko," řekl novinář Chris Johnston ze Sportsnet. Že k dohodě zbývá kousek, zní z více zdrojů.

Další reálnou možností je výměna, o níž projevila zájem Carolina. Ta vévodí spekulacím médií, neboť potřebuje posílit útok, má místo pod stropem a může Torontu nabídnout obránce.

Sledovanou ságu rozčísnou následující dny. Dostane Nylander víc peněz než Pastrňák?