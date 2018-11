Orli vytáhli drápy a derou se ze suterénu. Spásu přinesl finský mistr světa

před 59 minutami

Po doslova tragickém začátku roztahují znojemští Orli křídla a ze suterénu EBEL ligy míří do první šestky, která zajišťuje přímý postup do play off. Zatímco v říjnu vyhráli pouhé tři utkání z jedenácti, v listopadu se stali postrachem soupeřů a mimo jiné deklasovali i dva poslední mistry soutěže – Bolzano a Vídeň.

Co stojí za touto proměnou? Hlavní trenér Miroslav Fryčer vidí klíčový důvod v brance. V říjnu totiž posílil Jihomoravany Teemu Lassila, finský mistr světa z roku 2011, a s jeho příchodem získal klub jistotu v defenzívě.

"Roste nám sebevědomí. Všechno vyplývá z toho, se můžeme spolehnout na brankáře. Když vidíte některé ty jeho zákroky, tak to tým nakopne a troufne si na víc. Hráči mají vzadu jistotu a mohou si dovolit nějakou tu kličku či přihrávku navíc," popisuje trenér s devítiletou hráčskou zkušeností v NHL.

Úspěšnost bývalého gólmana Metallurgu, Omsku, Turku či Banské Bystrice se pohybuje okolo 91 % a patří k nejlepším v lize. "Působí klidným dojmem. První zápas se mu sice nepovedl, ale od té doby je vidět, že je to brankář, který dokáže mužstvo podržet a vychytat mu výsledek, což tu v předešlých měsících nebylo," doplnil Fryčer.

Podobný názor má i znojemský odchovanec Jan Lattner: "Klobouk dolů před tím, co pochytá. Kolikrát si říkáme, že to bude gól, ale on vytáhne parádní zákrok a ten puk chytne. Je to jeden z těch aspektů, které nás dostaly na vítěznou vlnu."

Pětatřicetiletý Lassila nahradil v týmu mladého Patrika Nechvátala, jenž se na začátku soutěže zranil a nyní jej klub poslal na hostování do Popradu. Není to však jediná změna, po které vedení kvůli neuspokojivým výsledkům sáhlo. Tým opustili dva Kanaďané, jiný naopak přišel. "Potřebovali jsme pročistit vzduch. Cizinec nemůže být na stejné úrovni jako domácí hráč. Tohle jsme vyřešili a je vidět, že to opravdu pomohlo," zdůvodňuje Fryčer.

Do Znojma tak přišel třiadvacetiletý kanadský centr Ryan Kujawinski, který hrál v posledních letech AHL. Hned při své premiéře ve městě vína a okurek vstřelil dva góly a na jeden přihrál. "Zapsal se tu velice dobře. Věřím, že se rozkouká a bude ještě lepší," řekl trenér.

Vyloženého střelce Znojmo nemá. Produktivitu vede trio Stretch - Kalus - Luciani, ale na soupisce nalezneme snad jen čtyři hráče, kteří na svůj první gól stále čekají. "Určitě jsme za tohle rádi. Nemusíme spoléhat na jednoho či dva jedince, ale gól může dát opravdu kdokoliv. To je obrovské plus. Každá naše pětka je nebezpečná," pochvaluje si Fryčer.

Ze sedmi listopadových utkání si Orli odnesli šest výher. V tabulce jsou osmí, mají zápas k dobru a na šestý Linec ztrácejí osm bodů. Právě šestá příčka oddělí na začátku února úspěšné a neúspěšné týmy.

"Zůstáváme nohama na zemi. Stále máme před sebou dvacet zápasů základní části, ale oproti tomu začátku je to něco jiného. Je to vidět i v kabině. Potřebujeme stoupat tabulkou dál nahoru, protože do té spodní poloviny nepatříme," uzavírá Lattner.