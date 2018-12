Rusové nám mohli dát deset gólů, říká Farda. Snad se Říha s Kvapilem domluví

před 54 minutami

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje hokejové dění. Ve výkonech českého týmu na turnaji v Rusku mu chyběl větší zápal, v zápase proti sborné mohli Češi schytat desítku.

Komentář - Kdybych měl jednoduše zhodnotit výkony českých hokejistů na Channel One Cupu, nebylo to nic moc. Nevydrželi jsme zahrát dobrý hokej po celý zápas. Už v prvním zápase proti Finsku byla druhá třetina katastrofální, mohli jsme v ní dostat ještě pár branek a vysoko prohrát.

Naštěstí se to zachránilo, dali jsme dva takové laciné góly a kluci začali konečně hrát, ve třetí třetině to bylo dobrý a byla z toho výhra na penalty. Jenže s těmi Rusy jsme propadli hrozně. Tam jsme mohli dostat desítku, jen by to fiklo. Rusáci si věřili a bylo strašně těžké je zastavit.

Z naší strany tam byl velký respekt, nestačili jsme na soupeře rychlostně a ani ve všech dalších směrech. Nestíhali jsme, faulovali, byl vidět velký hokejový rozdíl. Rusáci se pořádně namotivovali, kdežto nám chyběl zápal. Těžko se to říká, ale Rusáci nás vyloženě přejeli.

Je škoda, že se mančaft nezvedl po té výborné třetí třetině proti Finům. Měli jsme na to navázat hned od začátku s Ruskem. Je to nahoru dolů, proti Švédům jsme byli hokejově lepší, ale konec jsme nějak vypustili. Třetí gól dali Švédové se štěstím, ale přeci. Zase jsme prohráli.

Ještě se vrátím k Rusům, u kterých bylo vidět, jak vážně domácí podnik brali. Všude bylo hodně diváků, chtěli se ukázat. Navíc ve Finsku s námi prohráli a chtěli to napravit. Zápasy proti nám jsou pro ně pořád prestižní, i když už nemají ten politický podtext jako za našich časů v reprezentaci.

Museli jsme na ně vyzrát českou chytrostí. Nenechat jim střední pásmo a hrát do těla, jak se dá. Dodnes jsou ctižádostiví a chtějí vyhrávat všechno včetně těchhle evropských turnajů. Postavili znovu to nejlepší, co mají k dispozici, a jejich zápasy se mi velmi líbily.

Ukazuje se, že je třeba mít top formu, abychom s nimi drželi krok. Každý musí být stoprocentně připravený, nesmí být znát žádná únava z ligy. Když tohle do mužstva dostanete, dá se s Ruskem hrát. Jinak ne, bez toho to nejde.

Musím říct, že si nejsem jistý, jestli je správné povolávat zase zpátky do nároďáku kluky jako Jirku Novotného nebo Ondru Němce. Šanci by měli dostávat mladí, jenže ti zase na druhou stranu potřebují někoho, kdo by je vedl. Starší hráči na to ale musí mít dostatečnou výkonnost.

Vždycky když se prohraje, hází se vina na staré hráče a na to, že tam nebylo více mladých. Tak to je a bude. Ale stejně se pořád bavíme o mančaftu, který objíždí evropské turnaje. Na MS bude polovina týmu jiná než v Rusku nebo Finsku.

Doufám, že se Miloš Říha nějak domluví s Markem Kvapilem. To je jeden z nejlepších hráčů u nás, v lize absolutně dominuje. Rozhodně by neměl v nároďáku chybět. A vynikající sezonu má i brněnský Petr Holík. Jsou to hráči střední generace, pro reprezentaci tak akorát. A umí dávat góly.

To je pořád naše velká bolest, na obou turnajích jsme nedali ani jednu branku z přesilovky. Je to špatné, ty góly potom chybí. Aspoň mě těší, jak se daří Dominiku Kubalíkovi. Vede bodování ve švýcarské lize, což není jen tak. Ukázal to v reprezentaci, teď aby se k němu přidali další.

Mluví se o tom, jestli prolomíme v Bratislavě čekání na medaili. Šance je vždycky, jen se musí věřit a každé utkání odmakat na dvě stě procent.