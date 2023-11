Oceláři zdolali Kladno a bodovali popatnácté v řadě. V Praze přišla návštěva sezony

Třinečtí hokejisté zdolali ve 23. kole extraligy na svém ledě Kladno 4:3 v prodloužení a bodovali v patnáctém utkání v řadě. V čase 61:42 rozhodl svým druhým gólem v zápase Daniel Voženílek. Sparta před nejvyšší návštěvou sezony porazila Litvínov, Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi.

Výhru domácích Ocelářů podpořil dvěma trefami také Richard Pánik. U všech branek Kladna figuroval Eduards Tralmaks (2+1). Kladno prohrálo poosmé za sebou a během této série získalo jen dva body.

Mazanec inkasoval z první střely, překonal jej Tralmaks z pravého kruhu nad vyrážečku. Domácí vyrovnali milimetrovou ranou Pánika, gól ale platil až po upozornění videorozhodčího. Hra totiž po střele třineckého útočníka pokračovala skoro tři minuty v domnění, že trefil tyč.

Pánik mohl překlopit skóre na stranu Třince, po sólu od vlastní modré čáry se prokličkoval až před Bowa, ale nezvedl bekhendem puk nad beton. A tak druhý gól v zápase vstřelil Tralmaks, když využil přesilovou hru opět střelou z pravého kruhu. Oceláři, kteří postrádali tři klíčové hráče (Růžička, Daňo, Hudáček), prohráli popáté v řadě úvodní třetinu.

Už po 46 sekundách prostřední části udeřil z přesilové hry Pánik. Ve zbytku třetiny ale kralovali oba gólmani. Domácí Mazanec vychytal dvakrát v gólové šanci Pytlíka. Na druhé straně Bow zneškodnil průniky obránců Jeřábka a Kundrátka a pohotově se natáhl i proti dorážce Voženílka do prázdné branky.

Třetí gól Třince měl v úvodu poslední třetiny na hokejce Polášek, ale netrefil odkrytou branku a nechal vyniknout Bowa. Domácí přesto brzy vedli. V přesilové hře se prosadil tečí Voženílek. Kladno vyrovnalo v 50. minutě střelou Ticháčka z pravého kruhu.

Duel dospěl až do prodloužení, do kterého si domácí přenesli 119 sekund přesilové hry. V jejím závěru trefil Nestrašil tyč a od Voženílka se puk odrazil do branky. Rozhodčí si ještě u videa dlouho prohlíželi, zda třinecký hráč nekopl úmyslně kotouč do branky, ale gól uznali.

16 683 diváků na Spartu s Litvínovem

Sparťané porazili ve šlágru kola Litvínov 3:1 a oplatili soupeři porážku z prvního vzájemného zápasu v sezoně. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Pavel Kousal, dvě asistence si připsal Roman Horák.

Pražané bodovali posedmé v řadě, šestkrát vyhráli. Sparta se doma představila po třech týdnech, poprvé od 5. listopadu, a utkání sledovala 16 683 diváků ve téměř vyprodané O2 aréně, což je největší návštěva v ročníku.

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli s vedoucími Pardubicemi 1:4 a klesli zpět na poslední místo tabulky, které opustili po nedělní výhře v Kladně. Bruslařský klub si doma připsal osmou porážku z posledních devíti duelů. Ve vzájemných duelech s Dynamem neuspěl popáté za sebou.

Brno zvítězilo nad Plzní 4:1 a připsalo si na své konto šesté vítězství v řadě na domácím ledě. Dvěma brankami k tomu přispěl obránce Daniel Gazda, dvě asistence si připsal Kristián Pospíšil. Plzeň neuspěla venku po dvou předchozích výhrách. Brňané poskočili v tabulce na šesté místo, Plzeň zůstala jedenáctá.

Hradec Králové přerušil Olomouci třízápasovou vítěznou sérii a v utkání 23. kola extraligy porazil na domácí půdě Hanáky 5:3. V ofenzivní partii smazal rychlou dvoubrankovou ztrátu a o jeho výhře rozhodl v 55. minutě francouzský útočník Jordann Perret, dvěma góly k ní přispěl Kanaďan Evan Jasper. Mountfield si tak připsal třetí vítězství z posledních čtyř zápasů.

Liberec zdolal na svém ledě Vítkovice 2:1. Bílí Tygři tak po dvou domácích prohrách s Českými Budějovicemi a Spartou opět naplno bodovali a v tabulce zůstávají na pátém místě. Naopak Vítkovice se i nadále trápí, připsaly si už šestou porážku za sebou a v tabulce jsou třinácté se stejným bodovým ziskem jako poslední Mladá Boleslav.

23. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 4:3 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Pánik (Marinčin), 21. Pánik (A. Nestrašil, J. Jeřábek), 45. D. Voženílek (A. Nestrašil, J. Jeřábek), 62. D. Voženílek (A. Nestrašil) - 4. Tralmaks (Kusý), 17. Tralmaks (Klepiš, Smoleňák), 50. Ticháček (Tralmaks, Martenet). Rozhodčí: Ondráček, Vrba - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 3:1. Diváci: 3939.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Marian Adámek, Polášek, Nedomlel - D. Voženílek, P. Vrána, Pánik - Kurovský, Sikora, A. Nestrašil - Hrehorčák, Miloš Roman, Holinka - Doktor, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Kladno: Bow - Dotchin, T. Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček - Kusý, Klepiš, Tralmaks - Sideroff, Pytlík, Frolík - M. Procházka, Melka, Smoleňák - Jarůšek, Babka, Strnad - O. Bláha. Trenér: O. Vejvoda ml.

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Kestner (R. Horák, Irving), 52. P. Kousal (R. Horák, Kempný), 60. Konečný (P. Kousal, O. Najman) - 25. Baránek (Koblasa, Abdul). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Axman, Šimánek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 16 683.

Sestavy:

Sparta: Kořenář - Mozík, Moravčík, Mikliš, Kempný, Irving, Němeček, Krejčík - Řepík, O. Najman, Chlapík - P. Kousal, R. Horák, Konečný - Kestner, J. Lajunen, Buchtele - Hauser, M. Vitouch, Mužík. Trenér: Gross.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Demel, Baránek, Šalda, Czuczman, O. Baláž - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Koblasa - A. Kudrna, Gut, Zygmunt - Havelka, Jícha, Maštalířský. Trenér: Mlejnek.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. J. Aaltonen (Pyrochta) - 24. Košťálek (L. Sedlák), 34. Říčka (Košťálek), 58. R. Kousal (T. Zohorna), 59. Mandát (Paulovič). Rozhodčí: Šír, Pilný - Kajínek, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 2956.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Gewiese, Pyrochta, Osburn, Jánošík, F. Pavlík, A. Čech, Bernad - Lantoši, Fořt, Skalický - J. Aaltonen, Järvinen, Suchý - Šmerha, Malát, Závora - J. Stránský, O. Roman, Dvořáček. Trenér: Král.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Říčka - Paulovič, Poulíček, Mandát - Vondráček. Trenér: Varaďa.

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Gazda (A. Zbořil, K. Pospíšil), 25. Moses (K. Pospíšil), 38. Gazda (Okál, Ekrt), 59. Zaťovič (Kučeřík) - 30. Zámorský (Mertl). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Zíka, Blažek. Vyloučení: 5:6, navíc Ščotka 5 min a do konce zápasu, K. Pospíšil- Pour oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 6420.

Sestavy:

Brno: Š. Lukeš - Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, L. Kaňák - Moses, Cingel, K. Pospíšil - Flek, Ekrt, Zaťovič - J. Kos, Marcinko, Vincour - Kohout, A. Zbořil, Okál. Trenér: Modrý.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Laakso, A. Jiříček, Piskáček, Kvasnička, Dujsík - Holešinský, Mertl, Schleiss - Lev, M. Indrák, Söderlund - Šiler, Jansa, Rekonen - Matýs, P. Straka, Pour. Trenér: Kořínek.

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Tamáši (Šťastný), 26. Jasper (Estephan, Lalancette), 29. Eberle (T. Pavelka, Estephan), 55. Perret (Okuliar, Miškář), 60. Jasper (Perret, Jank) - 4. Sirota (Orsava), 4. J. Navrátil, 39. J. Navrátil. Rozhodčí: Hribik, M. Sýkora - Frodl, Hnát. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 3242.

Sestavy:

Hradec Králové: Lukáš - Blain, Jank, Pláněk, Kalina, Freibergs, T. Pavelka. P. Marcel - Okuliar, Miškář, R. Pavlík - Jasper, Tamáši, Šťastný - Estephan, Lalancette, Perret - M. Chalupa, Pilař, Eberle. Trenér: T. Martinec.

Olomouc: Konrád - Řezníček, Ondrušek, T. Černý, Sirota, Švrček, Rašner, L. Mareš - Bambula. J. Knotek, Kusko - J. Navrátil, Nahodil, Klimek - Orsava, Macuh, J. Káňa - Anděl, Menšík, Kunc. Trenér: J. Tomajko.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Bulíř (Flynn, A. Najman), 49. Kelly Klíma (Budík) - 48. Lakatoš. Rozhodčí: T. Veselý, Jaroš - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 3246.

Sestavy:

Liberec: D. Král - Melancon, M. Ivan, T. Galvas, McCoshen, Knot, Budík, J. Dvořák - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Hawryluk, A. Najman, Flynn - J. Vlach, Bulíř, Birner - Kelly Klíma, J. Šír, J. Pérez. Trenér: Pešán.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek - Lakatoš, Dej, M. Kalus - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Kotala, Krieger, Roberts Bukarts - Krejsa, M. Přibyl, Peterek. Trenér: Trnka.