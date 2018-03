Třinec nechce po roce zažít pocit hořkosti. Varaďa s Jágrem mluvil, ale jeho příchod neřeší

před 4 hodinami

Oceláři skončili v základní části extraligy třetí a chystají se na čtvrtfinále play-off proti Pardubicím. Vloni je právě v této fázi vyřadil Chomutov, letos by se Třinec po třech letech rád zapojil do boje o titul. S příspěvkem Jaromíra Jágra, jenž má v klubu vyřízené střídavé starty, trenér Václav Varaďa zatím nepočítá.

Třinec - Hokejisté Třince obsadili v základní části Tipsport extraligy třetí místo a v úterý doma zahájí čtvrtfinále play-off proti Pardubicím. Václav Varaďa se připravuje na svou první vyřazovací část v roli hlavního kouče Slezanů a čtyři dny před startem cítí i mezi hráči velkou natěšenost.

"Z prvního play-off jako hlavní trenér strach nemám, ale mravenčení už cítím. Podobně to mají i hráči, v úterý si po obědě asi moc nezdřímnou, hlavou už jim poběží myšlenky na play-off. Všichni se těšíme," prohlásil Varaďa, který v Třinci po předchozí sezoně nahradil Vladimíra Kýhose.

V základní části byl Třinec dlouho ve hře o druhé místo, ale tři prohry po olympijské pauze mu určily třetí příčku. "Hráči dostali den volna, ale ve středu jsme se vrátili k tréninku. Celou sezonu pracujeme, abychom se dostali takhle daleko. Konečně je to tady," řekl třinecký lodivod.

Na konci dlouhodobé části extraligy postrádal Třinec několik hráčů kvůli drobným zdravotním potížím, ale na čtvrtfinále bude podle kouče Varadi připraven v kompletním složení. "Pracujeme na přesilovkách, chceme zlepšit hru tam, kde nás tlačila bota," pokračoval bývalý útočník.

Větší tlak s příchodem rozhodující fáze si v Třinci nepřipouštějí. "Třetí místo po základní části je pro nás výborný výsledek. Hráli jsme Ligu mistrů, měli jsme spoustu zraněných. Zatím je to úspěšná sezona, ale ani teď necítím žádný tlak. Poctivě se připravíme, musíme hrát důrazně, protože to nám v posledních zápasech chybělo," poznamenal Varaďa.

Varaďa: Jágr by byl rozhodně prospěšný

Na konci ledna si Oceláři domluvili střídavé starty s Jaromírem Jágrem, ale ten proklamoval, že za Třinec nastoupí pouze v případě, že už jeho Kladno nebude ve hře o extraligu. Teď je navíc šestačtyřicetiletá legenda zraněná a v prvoligovém play-off sbírá starty pouze po vteřinách.

Přesto se kontakt mezi Varaďou a Jágrem uskutečnil. "Bavil jsem se s ním před koncem základní části a necítil se na to, aby za nás nastoupil. Pak došlo k jeho zranění, teď to v podstatě neřeším. Včera Kladno postoupilo a popere se o baráž s Budějovicemi," připomněl Varaďa.

Pokud Kladno do baráže neprojde a Jágrův zdravotní stav se zlepší, pak by slavná osmašedesátka uplatnění v Třinci našla. "Jsem přesvědčený, že by nám hlavně ve speciálních formacích pomohl. Máme hráče, které by zvedl, bylo by to pro nás prospěšné," potvrdil trenér Ocelářů.

Zvládl by Jágr po herní pauze přechod do extraligy? "Někdy to takoví hráči mají těžší v nižší soutěži, kvalita dovedností tam není tak dobrá jako v extralize. Myslím, že by mu to tady mohlo vyhovovat. Ale teď mají před sebou těžkou sérii s Motorem," zopakoval dvojnásobný mistr světa.

Na vzájemnou bilanci se Oceláři nedívají

Bez Jágra se tak Třinec připravuje na soupeře, kterého v základní části dvakrát zdolal na nájezdy, ale dvakrát vyšel bodově naprázdno. Oceláři se utkali s Pardubicemi naposled před týdnem v 51. kole a před vlastními fanoušky utržili nejtěžší porážku v sezoně. Dynamu podlehli 2:6.

"To bylo utkání, kdy se všechno sešlo. Lámalo se to v brejcích, brankáři pustili trochu lacinější góly. Byla to pro kluky snad užitečná facka, signál, že musíme zatnout a zvednout se," podotkl jednačtyřicetiletý Varaďa.

Třinečtí hráči by na duel, při kterém si místy vysloužili pískot z řad svých příznivců, nejraději zapomněli. "Musíme to vyhodit z hlavy. Nepovedlo se tam vůbec nic, ale teď to začíná úplně odznova. Kdybychom je čtyřikrát porazili, je to jedno," krčil rameny brankář Šimon Hrubec.

"Budeme chtít hrát na puku a dobře bránit. Play-off může být rychlé, může se natáhnout. Na konci jsme věděli, že jsme v šestce, měli jsme nějaká zranění, trochu jsme vypadli z tempa," objasnil kapitán Lukáš Krajíček. Stejně jako Hrubec pamatuje loňské vyřazení s Chomutovem.

Vloni šli Třinečtí do play-off z druhého místa, ale zaskočili je Piráti. "Kluci, co tady byli, vědí, jak hořké to bylo. Nikomu se končit nechtělo. Když je dobré mužstvo a je to dobře nastartované, chcete jít co nejdál," uvedl obránce, který v Třinci pamatuje zisk jediného titulu před sedmi lety.

Chomutov přehrál Třinec úpornou obranou a s výborným Lacem v bráně, od Pardubic Krajíček podobný styl hokeje nečeká. "Nebudou svůj herní styl měnit. Co mají zaběhlé, co jim funguje, to budou dělat," řekl kapitán.

Třinec má k ruce širokou zálohu

Na souboj proti svému bývalému klubu se v Pardubicích těší beci Josef Hrabal a Marek Trončinský nebo asistent trenéra Pavel Marek. Útočník Rostislav Marosz je v Dynamu dokonce na hostování z Třince. "Tohle bych neřešil, v lize se znají skoro všichni se všemi," usmál se Krajíček.

Partnerský klub Ocelářů z Frýdku-Místku již působení ve WSM lize ukončil, ale vybraní hráči pokračují v tréninku, aby byli v případě potřeby připraveni Třinci pomoci. Už v základní části dostali prostor Mikulík, Martynek nebo Lukáš Kovář, nyní mohou zabojovat o šanci i další.

"Jsme rádi, že kluci mají chuť. Pokud k výpadku dojde, bude někdo z těch kluků takový nakopávač. Mají drajv, chtějí hrát. Možná někdo z nich nastoupí až v další sérii, možná v prvním zápase. Je to otevřené. Jsou tu i noví hráči jako Bajtek, Klimša či Pechanec," doplnil Varaďa.

První utkání Ocelářů a Dynama se odehraje v Třinci v úterý od 17:20. Ve středu se bude hrát v 17:00, pak se série přesune na východ Čech.