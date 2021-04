Střet extraligových stálic, duel Holíkových vnuků a návrat fanoušků. Finále startuje

Není pochyb, že ve finále play off hokejové extraligy, které dnes začíná, se potkávají nejúspěšnější české kluby posledních let. Od roku 2015 bojoval o titul vždy aspoň jeden z dua Třinec, Liberec. Před dvěma lety šly ve finále poprvé proti sobě a trofej pro sebe uzmuli Slezané. Letošní repríza přináší celou řadu zajímavostí.

Přestože brněnská Kometa vyhrála extraligu v letech 2017 a 2018 a opatrně se začínalo mluvit o tom, že by mohla napodobit vsetínskou nadvládu, jsou právě Třinec a Liberec nejstabilnějšími účastníky finálových bojů poslední doby.

Bílí Tygři uspěli v roce 2016, od té doby ve finále dvakrát padli. K tomu čtyřikrát od zmiňovaného roku 2015 vyhráli základní část. Třinec odešel z finále před šesti a třemi lety jako poražený, v tom posledním před dvěma lety přetlačil právě Liberec v šesti zápasech.

Oběma klubům se daří i díky spolupráci s prvoligovými Benátkami nad Jizerou a Frýdkem-Místkem zapracovávat mladé hráče, v obou kádrech panuje zdravé konkurenční prostředí a neustálý hlad po úspěších.

Oceláři si během koronavirové pauzy vyjednali možnost trénování za hranicemi v Polsku, nevypadli z tempa tak drasticky jako ostatní a rozjeli sezonu rekordní šňůrou 20 bodových zápasů. Pak překonali pokles formy a na konci základní části i tragédii v rodině kapitána Petra Vrány.

Ve čtvrtfinále smázli Kometu ve čtyřech zápasech, které měli naprosto pod kontrolou, v semifinále udolali zásluhou výher v lichých utkáních série nepříjemnou Mladou Boleslav.

"Pro celý náš tým je to zasloužený vývoj sezony, měli jsme ji skvělou. Kluci se dostali do finále a také dál půjdou na krev," sliboval po vyřazení Boleslavi třinecký lodivod Václav Varaďa. Trenér mužstva, které si jako první po Spartě (v letech 2000 až 2002) zahraje třetí finále za sebou.

Liberec se na startu aktuálního ročníku potýkal s kolísavou formou. O Vánocích však zažehl motory a vklínil se do první čtyřky, jež nemusela po základní části absolvovat předkolo. Následně poněkud překvapivě nedal ve čtvrtfinále žádnou šanci Hradci Králové a chystal se na Spartu.

V semifinálové sérii proti Pražanům promrhali Bílí Tygři jako druhý tým v historii extraligy vedení 3:0, ovšem v rozhodujícím duelu ukázali velkou psychickou sílu a kompletní obrat Spartě nedovolili.

"Věříme, že i finále bude vyrovnané. Přestože Třinec je jednoznačný favorit. Rozhodně nás nečeká nic lehkého, ale budeme znovu bojovat a popereme se o to," vyhlásil liberecký trenér Patrik Augusta, jenž před dvěma lety převzal kormidlo od Filipa Pešána.

Z pozice hlavního kouče ho tedy čeká první extraligové finále. Protějška Varaďu velmi dobře zná ze společného působení u národního mužstva do 18 let v sezoně 2016/17. Augusta tehdy dělal Varaďovi asistenta.

"Máme velmi dobrý vztah, Liberec pod Patrikem hraje velmi dobře. Oba týmy, které do finále postoupily, to hrozně chtěly. Udělaly všechno pro to, aby tam byly," řekl Varaďa.

Zároveň půjde o sérii s účastí potomků slavných hokejových rodů zesnulých jihlavských a československých legend Jaroslava Holíka a Josefa Augusty. Augustův syn stojí na střídačce Liberce a v týmu má svého synovce Adama Najmana, vnuka Josefa Augusty.

Třetí finále v třetím play off za Oceláře čeká beka Davida Musila, syna Františka Musila a vnuka Jaroslava Holíka. David vytáhne do boje proti bratru Adamovi, který mu před dvěma lety ve finále s Libercem ještě fandil, ale zanedlouho se upsal právě útoku Bílých Tygrů.

Zajímavou sérii má před sebou i brankář Petr Kváča, který po minulé sezoně překvapil odchodem do Liberce. "Je to hodně pikantní, přece jen jsem tam rok a půl prožil," přiznal třiadvacetiletý gólman, který se stal v základní části nejlepší brankářem v procentuální úspěšnosti (92,46).

To třinecký Ondřej Kacetl se v 18 utkáních základní části nedostal ani přes 89 procent, ovšem na začátku play off zaskočil za indisponovanou jedničku Jakuba Štěpánka a od té doby chytá jen on. Z předpokládaného slabého místa úřadujících mistrů je najednou velká jistota.

V play off je to právě Kacetl, kdo s úspěšností 95,59 procenta a čtyřmi čistými konty z 11 zápasů naprosto dominuje brankářským číslům.

První utkání finálové série se hraje ve Slezsku dnes od 18 hodin. Živě ho přenášejí jak ČT Sport, tak O2 TV Sport, a stejně tomu bude i v případě všech dalších finálových duelů.

Na tribuny se navíc alespoň v omezeném množství vrátí fanoušci. Kluby dostaly od ministerstva zdravotnictví výjimku, na základě které mohou umožnit vstup 300 příznivcům s negativním PCR testem.

Oceláři oznámili, že vstupenky mohou získat držitelé permanentek, pro než zorganizovali i povinné testování na covid-19. Místa si rezervují přes odkaz na webu. Liberec, v jehož aréně se bude hrát ve čtvrtek a v pátek, zveřejní podmínky v nejbližší době.