Tři promrhané mečboly. Je těžké tohle skousnout, říká hvězda Tygrů

Po další porážce 2:3 v prodloužení útočník Radan Lenc připustil, že pro psychiku libereckých hokejistů není jednoduché vstřebat návrat Sparty do semifinálové série, ale zároveň zdůraznil, že šance jsou pořád otevřené.

"Neskousává se to úplně lehce. Opět jsme byli kousek od toho, abychom to zvládli. Bohužel se to nestalo, takže musíme dobře zregenerovat a dát všechno do sedmého zápasu, který rozhodne," řekl Lenc při on-line tiskové konferenci.

Bílí Tygři i v šestém utkání série předvedli, že je vedení soupeře nepoloží a dokázali se znovu do zápasu vrátit.

"Nevzdáváme se a říkáme si téměř za každého stavu, že je pořád šance. Cítíme, že jako tým máme sílu a věříme, že dokážeme uspět, až do poslední minuty. Dovedli jsme zápas znovu do prodloužení, to nám ale k naší smůle dvakrát po sobě nevyšlo," litoval český reprezentant.

Liberec s výjimkou druhého duelu v sérii ani jednou nevstřelil úvodní gól. Důležitost vedoucí branky uznal i Lenc.

"Dnes se nám sice zase podařilo srovnat, ale určitě to není styl utkání, jakým bychom chtěli hrát. Dotahovat zápasy není nic lehkého a navíc proti tak silnému týmu, jakým je Sparta. Je pro nás velice těžké, když se nedokážeme střelecky prosadit jako první. Byl bych proto rád, kdyby se nám to podařilo v sedmém zápase zlomit a měli jsme utkání od začátku pod kontrolou my," přál si odchovanec Mladé Boleslavi.

Sparta, která vyhrála základní část a byla pro play off hlavním favoritem na zisk titulu, i v šestém utkání série ukázala svou sílu a Severočeši nedokázali ani napotřetí proměnit postupový mečbol. Série se tak k rozhodujícímu sedmému zápasu opět přesouvá do Prahy.

"Jestli Sparta najela na svůj standard, úplně nevím. Průběh série byl na začátku jednoznačný a za stavu 3:0 všechno vypadalo růžově. Když se na to ale podíváme jinak, tak před začátkem semifinále bychom stav 3:3 určitě brali a byli bychom rádi, že máme šanci zabojovat o postup do finále. Musíme to tedy brát pozitivně a připravit se na sedmý rozhodující duel," uvedl Lenc, s deseti asistencemi nejlepší nahrávač vyřazovacích bojů.