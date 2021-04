Vzkřísili jsme mrtvou sérii, prohlásil hrdina Sparty. K obratu zbývá poslední krok

Brankář hokejové Sparty Matěj Machovský má velký podíl na vyrovnání semifinálové série s Libercem ze stavu 0:3 na 3:3.

K rozhodujícímu sedmému zápasu, který je na programu ve čtvrtek v Praze, pomohl výbornými výkony. Za poslední tři utkání inkasoval dohromady jen čtyři góly a ustál i dvě napínavá prodloužení.

Sparťané si v úterý zopakovali radost, kterou prožili po pátém utkání. Znovu rozhodli až po dlouhých minutách nastavení. "Samozřejmě to byla euforie. Když se vám podaří vzkřísit v podstatě už mrtvou sérii, to je něco. Je to super pocit," lebedil si Machovský.

Pražané si podobně jako v předchozím utkání, kdy byli něco málo přes pět minut od vyřazení, prožili hodně těžké chvíle. Bílí Tygři vyrovnali ve třetí části z 0:2 na 2:2 v rozmezí dvou minut a 16 sekund. Rozhodnout pak muselo prodloužení.

"Strašně jsem to klukům přál, věděl jsem, že to zmáknou. Tlak narůstal, Liberec se nemohl dostat z pásma a věřil jsem, že to prolomíme, že to někdo dostane na střelu. A Honza Košťálek to zvládl, on je na tohle dobrý," ocenil Machovský střelce vítězného gólu.

Slova chvály měl ale pro všechny spoluhráče. "Víme, že Liberec je kolem branky v útočném pásmu extrémně nebezpečný. Hráči se tam cpou a využívají jakékoliv zaváhání. Kluci se na to soustředili, odehráli to perfektně," prohlásil Machovský.

Nedlouho před Košťálkovou vítěznou trefou přečkali hosté pod Ještědem i krizovou chvilku, kdy při závaru v jejich brankovišti zmizel na chvilku puk pod rukavicí obránce Martina Janduse.

"Bylo to samozřejmě na hraně, ale Martin ten souboj o puk vyřešil výborně. Přistrčil mi ho a já to přikryl, takže tam snad ani nebylo nějaké porušení pravidel," prohlásil Machovský.

Sedmý zápas bude pro vítěze základní části i odměnou za dřinu, která je za vyrovnáním postupových šancí. "Kdyby nám někdo řekl za stavu 0:3 na zápasy, že budeme hrát sedmý zápas, tak bychom to přirozeně brali všema deseti. Ale koukáme na to tak, že hrajeme pořád stejně. Kdo prohraje, končí mu sezona. My s tím pocitem odehráli už tři zápasy. Musíme to zmáknout a odehrát to zase úplně stejně," zdůraznil Machovský.

Přiznal, že pro brankáře není snadné, když se střídá menší kluziště v Praze s větším v Liberci. "Liberec hraje všechno hodně do brány, takže myslím, že v tomto ohledu jim to sedí víc, ale na přesilovky jim zase trošku víc asi sedí více místa na ledě. Ty pocity jsou smíšené. Uvidíme, komu to bude lépe vyhovovat v sedmém utkání," uvedl sparťanský muž s maskou.