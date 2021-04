Nevím, nashle! Kouč Sparty udivil úprkem, podle Poláška jsou Pražané za blbce

Převzali bronzové medaile, ale do šatny odcházeli sklíčení. Hokejisté extraligové Sparty ani tentokrát nezískají mistrovský titul. Frustraci dal nejvíc najevo jeden z trenérů Pražanů Miloslav Hořava, který se ani nezabýval otázkami novinářů.

"Dobrý den, vypadli jsme, jsme vyřazení. Víc k tomu nemám," spustil.

Co rozhodlo?

"Nevím," pokračoval.

Jak chyběl potrestaný obránce Němeček?

"Nevím. Máte nějaké další otázky? Na shledanou!" uzavřel povídání Hořava. Zmizel za půl minuty.

Ve druhém semifinále pro změnu vybouchl jeden z koučů Mladé Boleslavi Pavel Patera, který naznačil, že sedmý zápas s Třincem rozhodli rozhodčí. "Tohle je hnus," rozčiloval se.

Zatímco v Třinci sudí rozdali jedenáct trestů včetně jednoho vyššího, na Spartě byl klid. Oba týmy díky koncentrovanému výkonu hrály prakticky jen pět na pět. Jedinou přesilovku v utkání měli domácí, ale nevyužili ji. Na střely pak prohráli 20:24, skórovali až na začátku třetí třetiny za stavu 0:2 a velké šance si nevypracovali.

Pohádkový obrat z 0:3 na 4:3 tak nakonec nevyšel. Sedmé klání patřilo Bílým Tygrům.

Polášek: Jsme za úplný blbce

"Viděli jste, že jsme si to podělali sami," nebral si servítky zkušený zadák Pražanů Adam Polášek. "Prohrávali jsme 0:3, pak jsme z toho chtěli udělat zázrak. V sedmém zápase to nejdřív vypadalo jako v prvních třech. Pak jsme se nadechli, ale už bylo pozdě."

Že by dotahující Spartě došly síly? "To fakt ne," odmítl Polášek. "Měli jsme natrénováno, že jsem to ještě nezažil. O silách to prostě nebylo. Je ale pravda, že play off na vás trochu dolehne psychicky. Od třetího zápasu jsme museli jen vyhrávat."

Nejvíc bývalého reprezentačního beka štvaly výkony mužstva v nerovném počtu hráčů na ledě. Zatímco na celkové skóre Sparta semifinále prohrála jen o gól 16:17, v přesilovkách vstřelila o čtyři branky méně než Liberec (3:7).

"Jsme za úplný blbce, vypadalo to, jako kdybychom byli na přesilovce poprvé v životě. Oproti základní části, kde jsme v téhle disciplíně byli nejlepší v lize, to bylo jako nebe a dudy. Fakt strašný. Svatba a pohřeb," soptil Polášek.

Hra v oslabení ho rozohnila ještě víc. "Tu jsme pos..li úplně," vypálil. "Doteď nevím, co se při něm během série vlastně stalo, protože i v něm jsme byli nejlepší v lize. Najednou jdeme na Liberec, který nás rozebere jako školáky."

Polášek vypadl se Spartou v semifinále už potřetí. O titul bojoval jedinkrát, v pět let starém finále ovšem musel koukat na slavící hokejisty Liberce. Stejně jako tentokrát.

"Bolí to," přiznal. "Jde ale o to si tenhle pocit zapamatovat a vyhrabat ho v příštím play off, aby nás to nakoplo," dodal 29letý Polášek, který má ve Spartě smlouvu až do roku 2023.