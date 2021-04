Jihlava bude bourat, i extraligu by hrála v azylu. Nic nereálného, tvrdí šéf Ščerban

Co se bude dít, pokud jihlavští hokejisté zvládnou finále play off první ligy proti Kladnu? "Budeme hrát extraligu," říká přesvědčivě jednatel Dukly Bedřich Ščerban. Přestože v prosinci se má začít s bouráním Horáckého stadionu, místo kterého vyroste nová aréna za půl druhé miliardy. Jihlava tedy bude muset hrát mimo město, ať už finále vyhraje, nebo ne.

"Jak je ten projekt nakreslený, to je něco neskutečného," mluví šéf klubu Bedřich Ščerban o plánech nového stánku. "Jsem pyšný, co architekti dali dohromady, a budu si jen přát, aby se to postavilo v plné verzi. V květnu by mělo být vydáno povolení ke stavbě," pokračuje.

Příští sezonu ještě Jihlava rozehraje na stávajícím Horáckém stadionu, který stojí v centru města od roku 1955 a pamatuje všechny úspěchy dříve vojenského klubu. V prosinci by měl jít k zemi.

Pokud Dukla ve finále první ligy, jež začíná v sobotu v Kladně, neuspěje a přímý postup do extraligy si vybojují Rytíři, bude hrát Jihlava od prosince první ligu v Pelhřimově. "To už máme smluvně zajištěné," říká Ščerban.

Extraligu by Jihlava v Pelhřimově nehrála. "Nemají tam stadion, který by prošel licenčním řízením. Náš stadion jím projde, ještě před třemi lety se tam extraliga hrála a od té doby se v podmínkách nic zásadně neměnilo," konstatuje bývalý reprezentační obránce.

A kde by Dukla v případě postupu od prosince hrála? "Rozpracovali jsme několik variant pro případ, že postoupíme. Není to nic nereálného, zatím bych nechtěl říkat konkrétní města, ale důležité je, že pokud si to tým na ledě uhraje, do extraligy půjdeme. Určitě ji neodmítneme," zdůrazňuje.

V rozhovoru před dvěma lety zmiňoval jihlavský jednatel také Havlíčkův Brod, kde je stadion zhruba o tisíc míst větší než v Pelhřimově. Spoléhá na to, že by vedení extraligy udělilo náhradnímu místu výjimku.

"Řešili bychom to se svazem a ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem. Budeme stavět multifunkční arénu za 1,2 nebo 1,5 miliardy korun, která bude přínosem pro celý hokej. Na dva roky azylu by se tak mělo nahlížet jinak, než kdybychom třeba chtěli hrát nejvyšší soutěž s nevyhovujícím stadionem," vysvětluje Ščerban.

Do nového vlastního prostředí by se jihlavský hokej mohl přestěhovat v lednu 2024. Nová stavba má nabídnout dvě ledové plochy, atletický ovál na střeše, ubytovací a stravovací služby a kompletně vybavené zázemí s tělocvičnou, posilovnou nebo rehabilitační linkou.

"Dáváme dohromady financování, jsme připraveni, že možná budeme muset projekt lehce seškrtat, ale nechceme předjímat," říká Ščerban.

Měla by Jihlava na extraligu v případě postupu potřebnou finanční sílu? Ještě vloni na podzim zařizovala pro své hráče kvůli neutěšené situaci a zastavené první lize pracovní brigády.

"Trochu se to překroutilo. Hráčům, kteří potřebovali peníze okamžitě, jsme pomohli s hledáním brigád, uvolnili jsme je pro naše partnery. Rok jsme s výjimkami bez diváků, není klub, který by s tím nebojoval," tvrdí muž, který má šest medailí z mistrovství světa a olympijských her.

"Ani před třemi lety, kdy jsme extraligu hráli, jsme nebyli nejbohatším klubem, ale zvládli jsme rozpočet po postupu navýšit. Dokázali bychom to znovu, i když bychom zase byli popelkou," usmívá se Ščerban. Před třemi lety sestoupila Dukla jako nováček až v posledním kole baráže.

Nelehká situace spojená s pandemií hráče podle Ščerbana stmelila. "Už to, jak kluci ke klubu přistoupili, ukázalo zdravý charakter týmu. Všichni jsme si pak zase uvědomili, jak je krásné, když se můžete živit něčím, co vás baví. Více si toho vážíme," podotýká.

Jihlava skončila v základní části první ligy druhá za Kladnem a prošla rovnou do čtvrtfinále play off. Tam se ovšem překvapivě natrápila proti Litoměřicím. Otáčela sérii z nepříznivého stavu 1:3, v šestém utkání byli svěřenci kouče Viktora Ujčíka dokonce necelé dvě minuty od vyřazení.

"Stahovali se nad námi mračna, ale pořád jsme věřili. Tým ukázal, že má sílu, že to nebylo jen zbožné přání. Ale povést se to nemuselo, měli jsme namále. Musím smeknout před Litoměřicemi, že na nás našly recept, dařilo se jim. Zlomili jsme to hodně silou vůle," uznává Ščerban.

V semifinále šla Dukla proti jinému bývalému ligovému vládci Vsetínu. A naopak udělala ze série, kterou všichni považovali za vyrovnanou, jasnou záležitost. Jihlava zvládla dvakrát nájezdovou loterii, proložila to dvěma výhrami 3:1 a 4:1 a bez ztráty jediného utkání postoupila.

Finálový souboj o všechno nabídne bitvu dvou nejlepších týmů základní části. Jihlava má po semifinále jedenáct dní času, aby doléčila šrámy a připravila se na soupeře, kterému velí Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec.

"Kladno je mírným favoritem, ale my určitě nejsme outsider. Je to pro mě procentuálně tak 60 na 40 ve prospěch Kladna. My do toho však půjdeme sebevědomě, tým ukázal, že soudržnost i výkonnost má," míní Ščerban.

Série odstartuje o víkendu v Kladně, ve středu a čtvrtek se přesune do Jihlavy. Extraligový nováček bude znám nejpozději ve čtvrtek 29. dubna.