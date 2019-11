Hokejová Sparta je znovu mocná. Vedení se konečně trefilo do posil, těší Richtra

Hokejisté pražské Sparty vyhráli 11 z posledních 12 extraligových zápasů a první reprezentační pauzu v sezoně přečkají na prvním místě tabulky. Bývalý sparťanský útočník Pavel Richter kvituje zapojení letních posil, nicméně ve hře vidí také nedostatky.

Na rekordní jízdu s 11 triumfy v řadě ze sezony 2012/13 sice sparťané nedosáhli, ale i tak je jejich bilance z října a kraje listopadu výjimečná. Vítěznou šňůru překazila jediná porážka s Libercem, ze které se Sparta rychle oklepala a před pauzou zvládla těžké duely s Třincem a Brnem.

"Tým se stmelil. Útočná formace s Michalem Řepíkem hraje perfektně, Sparta začala lépe bránit a chytají jí oba brankáři. Některé domácí výhry byly takové upocené, s lehkostí vyhrává Sparta spíš venku," podotýká legenda holešovického klubu Pavel Richter.

Někdejší reprezentační útočník, který odehrál za Spartu devět sezon v československé extralize, tvrdí, že mužstvo potřebovalo čas. "Přestože Sparta odehrála dost přátelských zápasů, potřebovala se poskládat, dát se dohromady. Sestava se přehazovala, hledalo se optimální složení. Ukazuje se, že teď už si to sedlo a příchody posil se povedly," říká.

Začátek letošní sezony totiž nevyšel Spartě podle představ. Po přestřelce 7:6 v prodloužení s Plzní prohrála 7:8 po prodloužení v Liberci a ztratila tam náskok čtyř gólů. Po vítězství 3:2 nad Třincem prohrála v Brně i v Hradci Králové a z prvních pěti kol získala pouze šest bodů.

Bývalý reprezentant a trenér Richard Farda dokonce v komentáři pro Aktuálně.cz naznačoval možný konec trenéra Uweho Kruppa.

Posily už nekončí ve čtvrté lajně

Nové vedení však německého stratéga podrželo a Krupp se svým týmem nastartoval úspěšnou sérii. V neděli zdolala Sparta v posledním kole před reprezentační přestávkou Kometu 5:4. Obrátila zápas ze stavu 1:4 a o vítězství rozhodl 15 sekund před koncem forvard David Tomášek.

"Je to šutér, rozhoduje zápasy, přihrává," komentuje Richter vynikající výkony 23letého útočníka, který dal po říjnovém příchodu z Finska tři vítězné góly v 11 zápasech. K tomu má další dvě branky a tři asistence.

"Ale i ostatní hráči, kteří do Sparty přišli, jí konečně pomáhají. Dříve sem chodily posily, jež skončily nakonec ve čtvrté lajně, často to byli cizinci. Proto byla Sparta dvakrát po sobě desátá," připomíná Richter předchozí dvě sezony. "Zlepšení je kolektivní prací celého managementu, a hlavně zásluha sportovních manažerů Petra Tona a Jardy Hlinky," doplňuje.

Co se týče letních posil, kapitán Řepík je s bilancí 7+11 nejproduktivnější hráč Sparty, Vladimír Růžička mladší (5+7) je třetí v týmovém bodování. Spolehlivě hraje vzadu Adam Polášek, Marek Ďaloga má ve statistice účasti na ledě deset kladných bodů. Zdá se, že do mužstva výborně zapadl i zkušený Milan Jurčina, který přišel v říjnu s Tomáškem.

Manažer Ton si pochvaloval přístup Jurčiny. "Má 451 zápasů v NHL a svůj věk, ale je stále pokorný, pracovitý a týmový. Chtěl dostat šanci. Řekl, že v noci sedne do auta a ráno bude na Spartě. Vůbec ho nezajímaly žádné podmínky. Mladí by si z něj mohli vzít příklad," řekl na adresu 36letého slovenského obránce a trojnásobného olympionika.

Po nepovedených příchodech Samiho Aittokallia, Vinnyho Saponariho, Zacha Silla či Robertse Bukartse pro Spartu opravdu příjemná změna.

Útočný kulomet a trable s rozehrávkou

Jurčina i Ďaloga mají ve Spartě podepsané krátkodobé kontrakty a Ton doufá, že se oba podrží udržet. Navíc má Sparta v záloze ještě fantoma minulé sezony Marka Kvapila, který by se po zranění z prvního kola měl vrátit před Vánoci. Mimo hru jsou také Jan Piskáček a Daniel Přibyl.

"Kvapil by mohl Spartu ještě zvednout, ale je třeba si dát pozor při sahaní do fungující sestavy. Kvapil byl braný do první, maximálně druhé lajny. A rozhodit Řepíka, Tomáška a výborného Jiřího Smejkala, to nebude nic jednoduchého," upozorňuje někdejší mistr světa Richter.

Stejně jako Ton podotýká, že ani přes skvělou bilanci z posledních týdnů není hra Sparty bezchybná. "Stále dostávají docela dost gólů, i když se rozchytali Matěj Machovský i Jakub Sedláček. Hlavně doma zase Sparta často dost bojuje s překonáváním soupeřovy obrany," říká Richter.

"Nicméně je důležité, že zvládá i zápasy, ve které se jí optimálně nedaří. Nejen v prvních zápasech, ale pořád dává hodně gólů. Hraje až do konce, což se jí vyplácí a což ukázala třeba s Kometou," pokračuje. Podle Tona má Sparta zejména doma problémy s rozehrávkou.

65 nastřílených gólů je nejvíce v extralize, 43 obdržených řadí Spartu za Kometu, Mladou Boleslav a Plzeň. Kruppova parta má čtvrtou nejlepší přesilovku, ve statistice ubráněných oslabení jí patří sedmé místo.

Sparta vedla extraligu i před rokem

Na čele extraligové tabulky byla Sparta během Karjaly i před rokem, ale potom nastal její postupný pád a podruhé za sebou konec už v předkole play off. "Myslím, že teď je rozdíl v tom, že hráči dobře vědí, co mají hrát. Před rokem jsem ten pocit neměl," ohlíží se Richter.

"Zaplaťpánbůh se objevují i hezké kombinace, útočné akce, byť třeba v zápase s Libercem v minulém týdnu jsem za 60 minut neviděl jedinou," usmívá se. "Celkově je to ale něco jiného než urputná hra na začátku první Kruppovy sezony," shrnuje 64letý bývalý útočník a trenér.

V původní nominaci české reprezentace pro Karjala Cup byli ze Sparty zadák Jan Košťálek a útočníci Řepík s Tomáškem. Mezi náhradníky pak figurovali gólman Machovský a mladý forvard Lukáš Rousek. Košťálek, Tomášek a Rousek se však ze zdravotních důvodů omluvili, a nakonec tedy poletí jen Řepík plus dodatečně povolaný útočník Smejkal.

"Sparta si teď může na chvilku odpočinout a pak se znovu vrhnout do tréninku. Za sebou má teprve třetinu základní části," uzavírá Richter.

Ve středu 13. listopadu se sparťané pokusí navázat na vítěznou vlnu a v prvním duelu po pauze přivítají v O2 aréně Kladno s Jaromírem Jágrem.