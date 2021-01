Sparta v honbě za poháry. Nastal průvan, dříve hráči jen shrábli prachy, říká Richter

Prahne po Masarykově poháru, ovšem po sedmi letech by mohla získat i ten Prezidentský. Sparta nabrala v novém roce úchvatnou formu a poskočila do čela hokejové extraligy. Pod kouči Josefem Jandačem a Miloslavem Hořavou pražský celek konečně oprášil dávnou sílu a straší zbytek soutěže ukrutnou ofenzivou.

Třetí den roku 2021 podlehla Sparta doma Liberci 1:3. Od té doby v základní hrací době ani jednou neprohrála, na bodovou šňůru devíti zápasů se vešlo šest plných výher, po jednom vítězství a porážce v prodloužení a jedna prohra na nájezdy.

Díky výborné formě se Pražané vyšvihli na první místo, kam je vzhledem k výrazné hloubce kádru i před sezonou pasovali mnozí hokejoví experti.

Vždyť jako jediná má Sparta v první desítce kanadského bodování tři hráče, Michala Řepíka, Romana Horáka a Davida Tomáška. Spolu s nimi nastřílela více než deset gólů další trojice útočníků, Jan Buchtele, Lukáš Rousek a Robert Říčka.

Zatímco sparťané mají desetigólových střelců šest, Třinec je na třech, Mladá Boleslav a Plzeň disponují čtyřmi. Pro porovnání, ve Zlíně nemají ani jednoho takového kanonýra.

"Ta komplexní síla je obrovská, Sparta má v této sezoně asi nejsilnější kádr," uznale pokyvuje klubová legenda a bývalý útočník Pavel Richter. "Má nejlepší individuality v soutěži, ohromně si pomáhá v přesilovkách, navíc vynikající sezonu zažívá brankář Matěj Machovský," pokračuje.

Je to tak, přesilovky týmu z hlavního města jsou nejúčinnější v extralize, Sparta si v nich drží úspěšnost lehce nad 23 procenty. "To znamená gól v každé čtvrté nebo páté přesilovce, v neděli proti Mladé Boleslavi využila Sparta dokonce dvě ze dvou," komentuje Richter.

Překvapivý lídr v plus/minus

139 vstřelených branek znamená nejlepší útok soutěže, obrana je s inkasovanými 84 góly druhá nejlepší za Libercem, ovšem ten odehrál dosud o zápas méně než Sparta.

Také zmiňovaný Machovský patří ve statistikách brankářů mezi špičku, klub k němu po Vánocích přivedl ještě ostříleného Alexandera Saláka do zálohy. Až do konce sezony zůstane rozdílový Vladimír Sobotka, co do počtu startů v NHL nejzkušenější útočník v extralize.

"Důležitá zpráva. Je to zkušený borec, který si řídí přesilovky. Kádr se perfektně zformoval. Posily Spartu doopravdy posílily a zvedly. Je třeba říct, že nehrají zadarmo, finanční síla pod novým majitelem Karlem Pražákem je klíčová," zmiňuje mistr světa z roku 1985.

Richtra těší, že zapadli i mladíci. "Především Rousek a Jandus se ukazují ve výborném světle," konstatuje. Jednadvacetiletý Rousek nakukuje do národního týmu, o dva roky starší bek Jandus se po letech paběrkování na hraně prvního mužstva pevně usadil a s 21 plusovými body vévodí extraligové statistice účasti na ledě.

Obrana s Adamem Poláškem, Milanem Jurčinou, Tomášem Dvořákem, Davidem Němečkem nebo Janem Košťálkem vypadá pro rozhodující fázi sezony velmi silně. "Sparta dozrála k tomu, že má vynikající útok, dobrou obranu a vynikajícího brankáře," shrnuje Richter.

Veterán Ondřej Němec, o jehož příchodu z Komety se spekulovalo, by byl v nabité defenzivě Sparty plné mezinárodních zkušeností možná i navíc.

Hořava zažil dno, teď dobývá vrchol

Pod německým koučem Uwem Kruppem se sparťané od začátku sezony 2018/2019 až do loňského ledna prezentovali tvrdou hrou, založenou na pevné obraně a jednoduchosti. Obměněný tým Jandače a Hořavy hraje rozhodně nápaditěji a hrůzu budí především před bránou soupeře.

"Hořák (Hořava) měl vynikající úspěchy v Litvínově a Mladé Boleslavi, kde Pavel Patera s Radimem Rulíkem pokračují v jeho šlépějích. Je vidět, že hokeji rozumí, hráči vzadu plní jeho systém. Byl skvělý obránce, i já si s ním ještě zahrál v nároďáku," usmívá se Richter při vzpomínce na 80. léta.

"Myslím, že s Jandačem to mají víceméně rozdělené. Pepík si odvede svou práci s útočníky a při přesilovkách výborně. Čímž samozřejmě netvrdím, že to je to jediné," říká dlouholetý expert České televize.

Při své první trenérské štaci ve Spartě před deseti lety zažil Hořava historický neúspěch v podobě účasti ve skupině o udržení. Teď by s Jandačem mohli fenomenální klub po čtrnácti letech pozlatit. To Prezidentský pohár získala Sparta naposled v roce 2014.

"Naděje je cítit, a to především díky hráčskému průvanu, který nastal. V předchozí éře sem chodili zahraniční hráči a neměli ponětí o extraligové kvalitě, podceňovali českou soutěž. Moc tady nepobyli, sebrali prachy a šli," porovnává Richter momentální stav s léty 2018 a 2019 a kyselými vyřazeními v předkole play off.

Cizinec bez gólů je na houby

"Když za Spartu hraje Kanaďan a první gól dá někdy v 40. kole, to je pro mě cizinec na houby. Zaplaťpánbůh se klub takových jmen zbavil a sází na ověřené hráče, kteří jsou dlouhodobě na skvělé úrovni," podotýká šestašedesátiletý Richter, jenž Spartu v minulosti vedl i jako trenér.

Je zřejmé, kam svou kritikou míří. Kanadský útočník Zach Sill vstřelil v předminulé sezoně pouhé dva góly, dříve v Praze propadl třeba Američan Vinny Saponari. Výrazněji se v dresu s písmenem "S" neprosadili ani Nor Alexander Reichenberg nebo Lotyš Roberts Bukarts.

Ty časy jsou pryč, o vítězství v základní části, a především pak o úspěch v play off zabojuje Sparta s ryze česko-slovenským kádrem (pokud ještě do konce ledna nepřivede cizince). "Co se týče Prezidentského poháru, šance vidím 60 ku 40 mezi Spartou a Třincem," tipuje Richter.

"Třinec se zdá být slabší vzadu, ale zase má nejlepšího kanonýra Matěje Stránského a prvního muže bodování Martina Růžičku, navíc na druhém místě ještě zápas k dobru," upozorňuje stříbrný olympionik z roku 1984.

Pokud má Sparta nějakou slabinu, je jí pohledem Richtra občasná větší drzost obránců, z níž pramení chyby. "Na druhou stranu ta sebedůvěra je oprávněná. Klukům se daří, za nimi chytá skvělý brankář. A před play off na tom určitě zapracují," je přesvědčený.

Důležitým faktorem mohou být v závěru sezony i diváci. Pořád platí, že Sparta po celé republice dráždí. Fanoušci ostatních klubů se jí snaží na svých stadionech připravit vždy co nejpekelnější atmosféru. Kdežto teď na hokej nemohou a sparťané hrají i venku v klidu.

"To je dobrá poznámka, Spartě to určitě napomáhá. Přestože by také její hráči byli raději, kdyby se hrálo před diváky. Ovšem je pravda, že na hráče ani rozhodčí není takový tlak, jako když v Brně křičí 7700 lidí. Ty zápasy jsou rovné, férové, i to se na postavení Sparty odráží," soudí Richter.

V pátek od 18:00 přivítají sparťané Plzeň před kamerami O2 TV Sport 1.