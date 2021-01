"Pořád bych hrál, kdybych mohl. Ale tohle je konec. A bolí to." Těmito slovy se Mario Lemieux 24. ledna 2006 loučil s hokejovou kariérou. Tou dobou plánoval operaci srdce, aby nemusel do konce života brát prášky. Vážné zdravotní potíže ničily celou Kanaďanovu kariéru. O to neuvěřitelnější výkony ale předváděl. Připomeňte si je v naší fotogalerii.

