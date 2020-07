Šéf extraligy: Chceme se vyhnout pachuti z fotbalu. O zrušení sezony nemůže být řeč

Česká fotbalová liga se nedohrála kvůli jedné nakažené osobě v kádru Opavy a druholigová pražská Dukla tím ztratila příležitost poprat se o postup. Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček se chce podobným přemetům vyhnout, ale ví, že ani hokej nečeká navzdory dočasnému zrušení sestupu z nejvyšší soutěže lehká sezona. Zimní stadiony se mají otevřít už za šest dní.

Neustále monitorujete situaci kolem koronavirové nákazy v Česku, začátek týdne vám měl přinést nové informace. Jaké jsou poslední novinky vzhledem ke startu hokejové sezony?

Na tři mužstva, která zasáhnou do letního poháru Generali Česká Cupu, byla uvalena karanténa. Jedná se o Litvínov, České Budějovice a Kladno. Ostatní týmy prověřujeme, moravská skupina vypadá v pořádku. U mužstev v karanténě posuneme zápasy, budeme jednat o zhuštění programu poháru. Celkově je ale vidět, že k tomu kluby přistoupily zodpovědně, testy vycházejí dobře.

V Hradci Králové a Pardubicích se podařilo situaci s pozitivně testovanými osobami zvládnout tak, že do karantény nemusí?

S největší pravděpodobností se něco vyskytlo ještě před společnou přípravou a dokázali tam udržet nakažené osoby mimo kabinu.

Je pohárová soutěž připravena pružně reagovat a zhustit program?

Ano, je to připravené. Pokud se nákaza nerozšíří ve větším rozsahu, bude se to hrát, klidně s odloženými a přeházenými zápasy. Generali Česká Cup byl vymyšlený i jako určitá náhrada neodehraného play-off na jaře, jako určitá marketingová odezva plnění pro partnery a sponzory. Kluby už jedou v přípravě, místo přípravných zápasů mají nalosovaný pohár. A pro náš management je to zkouška, jak budeme umět reagovat.

Zkouška vzhledem k blížícímu se startu extraligy v pátek 18. září?

Přesně tak to bereme. Od dění v poháru se bude situace dále odvíjet.

Pokud se situace spojená s koronavirovou nákazou v Česku plošně zhorší, umíte si představit odehrát letní pohár zcela bez diváků?

Umím si to představit. Zatím platí usnesení ministerstva zdravotnictví na 500 diváků v uzavřených prostorách v maximálně pěti sektorech, jejichž kapacita může být obsazena pouze z 25 procent. Kluby s tím nemají problém, s předstihem jsme si s nimi odsouhlasili, že to odehrají případně i bez diváků. Jednoznačně potřebují zápasovou přípravu.

Generali Česká Cup Letní pohárová soutěž by měla klubům posloužit jako kvalitní příprava na extraligu. Generali Česká Cupu se účastní všech 14 celků nejvyšší soutěže a Kladno s Přerovem z první ligy. Mužstva se utkají dvoukolově ve čtyřech skupinách, přičemž z každé postoupí dva nejlepší týmy do play off. V něm se bude hrát systémem pavouka znovu dvoukolově až do finále. Turnaj by měl odstartovat v úterý 4. srpna a finálové dvojutkání je plánováno na úterý 15. a 22. září, kdy už by měla podle momentálního programu běžet rovněž extraliga. Karanténa uvalená na týmy Litvínova, Českých Budějovic a Kladna zatím odložila pět pohárových utkání těchto mužstev na neurčito.

Kluby souhlasily, přestože často zaznívají hlasy, že hokej bez diváků nemá smysl?

Ano, potřebují se připravit a pořád všichni hrajeme o čas. Chceme s tím mít nějakou zkušenost a připravit se na extraligu. Doufáme, že se nákaza nebude vyvíjet k horšímu a že kapacita diváků bude přibývat. Tak aby se pak extraliga hrála s více diváky a dávala smysl.

Připravujete si scénáře, co by se dělo, kdyby v extralize musel celý tým do karantény?

Připravujeme, bavíme se s politiky i autoritami z oboru epidemiologie. Snažíme si ujasnit nějaké věci ohledně karantén, jak to musí probíhat. Nicméně pokud nám autority sdělí, že se přes něco nedá přehoupnout, budeme to muset respektovat a hledat jiné cesty, jak soutěží projít i s těmi problémy, v rámci kterých by musel tým spadnout do izolace.

Snažíte se, aby pak krizová opatření byla co nejmírnější?

Přesně tak, a myslím, že podobnou snahu vyvíjí i fotbal, kterému začne nová sezona. My to máme v uzavřených prostorách trochu specifičtější, restrikce se týkají ještě jiných věcí.

Kdyby se situace zhoršila, bylo by ve hře zkrácení základní části?

Všechny varianty jsou možné. Jak zkrácení základní části, tak posunutí začátku extraligy, mohli bychom ještě koupit nějaký čas. Uvidíme, máme na to ještě měsíc a půl, budeme se bavit s kluby.

Řešit to až v rozběhnuté soutěži by už byl problém, ne?

Co se řeší v rozběhnuté soutěži, to už bývá špatně, ale my máme pro nadcházející ročník nesestupovou extraligu, takže tam bude méně napětí a obav z toho, koho by co mohlo poškodit. Budeme se zaobírat otázkou odehrát co nejvíce utkání, aby nasmlouvaní partneři dostali své služby. Umíme si představit, že na základě výpadků budou mít mužstva nestejný počet odehraných zápasů. Pak bychom museli řešit různé koeficienty, průměry. Ty scénáře a varianty jsou tady, ale to předbíháme. Případné komplikace budeme řešit ve vztahu ke konkrétní situaci. Určitě se však nebavíme o tom, že bychom sezonu odpískali a nehrál se žádný hokej.

Jak jste se inspirovali fotbalem, který nakonec zvládl uplynulou sezonu dohrát, byť bez několika zápasů a s mnoha změnami?

Příklad je jasný. Pokud k tomu budeme přistupovat tak, že se soutěž na základě jedné karantény nebo výskytu jedné nakažené osoby nemusí dohrát, tak nikdy nic nedohrajeme. Fotbal v závěru soutěže zaznamenal v tomto ohledu obrovskou pachuť a funkcionáři to dali dostatečně najevo. Chceme najít takové řešení, aby nás to neuvrhlo do podobné situace.

Ve fotbale byla situace dlouho vyostřená otázkou sestupu.

Ano, extraliga bude teď nesestupová, ale bavme se nyní na úrovni celého českého hokeje. První liga, juniorky i dorosty jsou nastavené sestupově. Musíme přenášet podmínky na všechny soutěže, nejen na extraligu.

Finská liga má začít v říjnu, německá dokonce až v listopadu. Kam by se mohl případně posunout start české extraligy?

Nějaký čas bychom měli, ale z druhé strany je pro nás limitující konec dubna roku 2021. Sezona, která je v řádech zanesená jako řádná, musí skončit do 30. dubna. Nepomůže nám v tom ani to, že mistrovství světa bylo posunuto o dva týdny. Začátek sice můžeme odložit, ale konec musíme bezpodmínečně stihnout.

Tuto věc v řádech nelze změnit ani před začátkem extraligy?

Ne, tohle určitě nebudeme překračovat. Znamenalo by to totiž kompletní předělání řádů, což v tuto chvíli nelze.

Zbývá stále dost času, situace se bude vyvíjet, nicméně případný pohled na tribuny bez diváků v extralize by byl velmi smutný, že?

Pro kluby je to zásadní otázka, divák je nedílnou součástí příjmů. Neumím si představit, že bychom to sehráli jen na základě televizních práv. Diváci přináší do rozpočtu nemalé částky, na druhou stranu kluby se zavázaly svými kádry, hráči i funkcionáři, že do sezony jdou. Závazky jsou teď podepsané a hrát bez diváků by klubům udělalo obrovský problém. Atmosféru ani nemusím zmiňovat, ta by samozřejmě hrozně utrpěla.

Bylo by to ještě něco jiného, než jsme viděli letos na startu předkola v zápasech bez diváků?

Co se týče peněz, je to nesrovnatelné. Výpadky příjmů z play-off byly obrovské, kalkulovaly se do vysokých čísel. Ale přece jen to byl konec sezony, kterou by měly mít kluby nějak zajištěnou. Kdežto teď stojí na začátku nového ročníku a počítají s diváky do rozpočtu.