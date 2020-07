Vyhodili mě, protože jsem heterosexuál, soudí legenda NHL. Na NBC podala žalobu

Bývalý hvězdný hokejista Jeremy Roenick žaluje televizní stanici NBC, kde dřív pracoval jako analytik. Vyhazov podle svého úsudku dostal kvůli své heterosexualitě.

Mediální gigant rozvázal s Roenickem smlouvu v únoru letošního roku, a to po předchozí suspendaci, za níž stálo prosincové vystoupení v populárním podcastu Spittin' Chiclets, který nespadá pod NBC.

Roenick, který i během své hráčské kariéry mluvil velmi otevřeně, v podcastu vtipkoval o sexu se svými spolupracovníky.

Například vyprávěl historku z Portugalska, kde trávil dovolenou s kolegyní Kathryn Tappenovou a manželkou. Monolog zakončil slovy: "Kdybychom každý večer chodili do postele všichni tři společně, bylo by to vážně dobré. Ale to se nikdy nestane."

Roenick následně mluvil v sexuálním kontextu také o kolegovi a bývalém spoluhráči Patricku Sharpovi. "Je vážně krásný. Kdyby mě oslovil, dal mi nabídku, musel bych o ní přemýšlet," spustil. "Určitě bych ho hned neodmítl." Zároveň vyzdvihl profesní kvality obou spolupracovníků.

Pět dní nato nicméně dostal trest v podobě suspendace. Později následoval vyhazov.

Roenick, který patří k nejlepším americkým kanonýrům v historii NHL, se však s nedobrovolným odchodem nesmířil a na bývalého zaměstnavatele podal žalobu. Osudnou se mu prý stala diskriminace na základě genderu a sexuální orientace.

Američan ve své žalobě poukázal na případ bývalých kolegů Johnnyho Weira a Tary Lipinskiové, kteří společně komentovali vystoupení krasobruslařky Bradie Tennellové v sexuálním kontextu, ovšem bez následků. Když na to Roenick poukázal, od svého tehdejšího šéfa Sama Flooda měl slyšet, že Weir je gay a "může říct cokoliv".

Roenick si postěžoval také na to, že když Flooda žádal o svolení mluvit na sjezdu Republikánské strany, jejímž členem je i současný americký prezident Donald Trump, dostal následující doporučení: "Neříkám ti, co můžeš a nemůžeš udělat. Víš, pro koho pracuješ. Pracuješ pro NBC. Něco takového by v tvém profilu nevypadalo dobře."

Momentálně je Roenick bez práce. Žije v Arizoně se svou manželkou, s níž vychoval dvě děti.