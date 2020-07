Třinec jedná s Detroitem o posilách, pomáhá vazba na Yzermana

Už v minulém týdnu hokejový Třinec potvrdil snahu o příchod mladého detroitského útočníka Filipa Zadiny, načež se objevila informace, že vábí i kanadskou hvězdu Joea Velena. Sportovní ředitel klubu Jan Peterek jeho jméno nezmiňuje, nicméně při popisu námluv s Red Wings mluví o hráčích v množném čísle.

O dvacetiletého Zadinu usilují Oceláři už delší dobu a on sám potvrdil svůj zájem před pěti dny v rozhovoru pro server iDnes. Zámořský web MLive, mapující dění ve státě Michigan, pak přišel se zprávou, že by spolu se Zadinou mohl do extraligy zamířit další útočník Veleno.

Oba patří Detroitu a oba prošli prvním kolem draftu 2018. Zadinu brali Red Wings ze šestého místa, o měsíc a půl mladšího Kanaďana z třicáté pozice. Pardubický rodák už má na kontě 37 zápasů v NHL, zato Veleno pronikl mezi dospělé až v minulé sezoně zatím jen na farmě v AHL.

"Jednání probíhají, komunikujeme s Detroitem a řešíme spolu jednotlivé body dohody," přitakává sportovní ředitel Ocelářů Peterek. "Filip Zadina je nejblíže, ale další jména nechci zmiňovat," dodává vzápětí.

Zadina, účastník dvou šampionátů osmnáctek a dvou mistrovství světa dvacetiletých, je odchovancem Pardubic, jenže s Dynamem se před třemi lety nerozcházel zrovna v dobrém. Ze zámoří se potom netajil svou přízní ke třineckému klubu, kde navíc jeho otec a bývalý hokejista Marek Zadina dělá trenérského asistenta Václavu Varaďovi.

"Pokud se nám podaří vyjednat podmínky pro Filipovo hostování, bude se na jejich základě odvíjet jednání o dalších hráčích. Byl by v tomto případě faktorem, který nastaví laťku a směr," podotýká Peterek.

Veleno hrál v minulé sezoně AHL, která se letos možná vůbec nerozjede. Také tato skutečnost nahrává jeho možnému příchodu do Třince.

The Detroit Red Wings are negotiating terms to loan forwards Filip Zadina and Joe Veleno to HC Ocelari Trinic 🇨🇿 (ELH).



The 2020/21 AHL season is currently in limbo and has no official start date and the ELH season is scheduled to start September 18th. pic.twitter.com/VlTLLxFqH2 — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) July 23, 2020

Play off pozastavené NHL se rozjede v sobotu 1. srpna, nicméně Detroit je jedním ze sedmi týmů, kterých se bitva o Stanley Cup týkat nebude. Jeho hráči musí čekat na start nové sezony, jež má podle současných úvah začít v prosinci nebo v lednu, případně se rozehrát v Evropě.

Klubům NHL však není tato možnost vždy zrovna po chuti. Riskují, že se jim hráči v evropských ligách zraní nebo pochytí nežádoucí návyky. Pro mladíky Zadinu nebo Velena, kteří stále prochází procesem adaptace na dospělý hokej, by naopak mohlo jít o pozitivní zkušenost.

"Generální manažer Steve Yzerman mi i řekl, že není proti, ví o Třinci, že je to tady nejlepší klub," sdělil Zadina serveru iDnes. A sportovní ředitel úřadujících extraligových šampionů si Yzermanovy náklonnosti váží.

"Myslím, že je velké plus, že se Yzerman osobně zná s trenérem Vencou Varaďou. Díky tomu je jednání jednodušší a o to blíže jsme dohodě," říká Peterek. Zároveň netají, že námluvy s Red Wings provázejí i komplikace. Půjčit si hráče, jenž má podepsáno v NHL, není vůbec jednoduché.

"Problémy jsou zejména v pokrytí pojištění jejich kontraktů a zdravotních pojistek. Jednáme o tom, aby to bylo akceptovatelné pro obě strany. Jako klub do toho nepůjdeme za každou cenu. Musí to dávat smysl sportovně i ekonomicky všem stranám. Nám, hráčům i Detroitu," zdůrazňuje.

Třinec při jednání zvažuje také to, že by hráče z NHL měl k dispozici jen na určitou část sezony, než se rozběhnou zámořské kempy. Vinou nejisté situace v Česku ještě k tomu sám neví, zda extraliga skutečně odstartuje podle plánu v pátek 18. září.

"Všechny tyto faktory hrají svou roli, ale pokud by se to povedlo, byl by to přínos pro třinecké fanoušky i oživení pro celou ligu. Vidět tady budoucí hvězdy NHL a naděje Detroitu by znamenalo velký zážitek," sní Peterek.

Z necitlivého zásahu do tvořícího se kádru strach nemá. "Filip Zadina s námi trénoval už dříve, je to špičkový hráč ročníku 1999. My teď máme v týmu spoustu mladých kluků a ti by mohli sledovat, na jaké úrovni hraje, jak se připravuje. Byla by to pro ně skvělá zkušenost," míní.

Rovněž případný Velenův příchod by byl pro extraligu velkou událostí, neboť se nestává často, aby zdejší kluziště brázdil juniorský mistr světa a hráč, o němž se dlouho před draftem mluvilo jako o megatalentu. Veleno si vysloužil přezdívku "The Next One" a měl být jasnou jedničkou dražby talentů v roce 2018.

Šikovný centr hrál v kanadské juniorské soutěži QMJHL na výjimku už v patnácti letech. S úsměvem mluvil o tom, že kam přijde, tam je nejmladší. V letech 2016 až 2018 se ale jeho vývoj trochu zpomalil a na draftu přišel na řadu až ke konci prvního kola.

Jasnou jedničkou byl nakonec švédský obránce Rasmus Dahlin a Velena přeskočili mimo jiné Zadina nebo Martin Kaut. Ovšem v poslední sezoně mezi kanadskými juniory Veleno nasbíral 104 bodů za 59 zápasů a o rok později patřil k hlavním tahounům na zlatém MS do 20 let v Ostravě.

Na sklonku minulého ročníku okouzlil extraligu v dresu Ocelářů Kanaďan Wojtek Wolski. Teď by to mohla dokázat dvojička ofenzivních talentů.