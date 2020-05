Kvalitu v extralize nahradí kvantita, míní Koreis. Svaz dal klubům dárek i s mašlí

Jakub Koreis

Hokejový expert O2 TV Sport a bývalý extraligový útočník Jakub Koreis komentuje pro Aktuálně.cz, co by českému hokeji přineslo plánované uzavření a rozšíření extraligy. "Proč nenecháme kluby rozdat si to v těžkých, ale rovných podmínkách i se sestupem?" zamýšlí se moderátor hokejového podcastu Bomby k tyči.

V uzavřené extralize podle Jakuba Koreise zmizí hokejová kvalita. To by se mohlo týkat i Michala Vondrky. | Foto: ČTK

V minulém týdnu se začaly objevovat spekulace, jak extraligové kluby mezi sebou znovu jednají o možnosti uzavření soutěže. K reálnému schválení však bylo pořád daleko.

Nejdříve by bylo potřeba najít shodu uvnitř často nejednotné APK (Asociace profesionálních klubů) a v další fázi by musel celou věc posvětit Výkonný výbor Českého hokeje (dříve Český svaz ledního hokeje).

Jenže zanedlouho dostaly kluby právě od svazu dárek s obrovskou mašlí. Návrh od vedení svazu uzavřít na dvě následující sezony extraligu, pak ji dvakrát rozšířit o vítěze první ligy a v třetím ročníku znovu zredukovat počet účastníků na aktuální čtrnáctku.

Ano, na první pohled to dává smysl. Celý svět má před sebou těžké ekonomické časy. Problémy se nevyhnou nikomu, ani klubům z extraligy ne. Ale zamyslel se někdo nad tím, co se schovává za vágní formulací svazu "chceme dát klubům prostor pro stabilizaci"?

Jsme na začátku května. Kluby oznámily první várku posil, a tím mají z 90 procent hotové kádry. Jinými slovy to znamená, že mají nabrané závazky, jako by se připravovaly na sezonu s hrozbou sestupu.

Drazí hráči budou k ničemu, zmizí kvalita

Za normálních okolností by si zbylých deset procent nechávaly na rozdílového hráče, který by se v létě nebo na podzim mohl objevit na hráčském trhu. Uzavření soutěže způsobí, že kluby těchto deset procent neutratí. Pochopitelně. Proč by to dělaly?

Naopak, spíše začnou vymýšlet, jak se zbavit drahých hráčů. Protože pokud nemáte titulové ambice, jsou vám k ničemu.

Proč by si Pardubice ve dvou sezonách, kdy jim nic nehrozí, platily Michala Vondrku? Tím nijak nesnižuju jeho kvalitu. Několikrát jsem řekl, že jeho příchod byl jeden z hlavních důvodů, proč se Pardubice udržely. Ale nebudeme si nic nalhávat, na titul pro Dynamo to teď nevypadá.

Má tedy smysl dva roky královsky platit hráče, kterému bude na konci druhé sezony už 40 let?

Podobně o pár kilometrů dál, v Hradci Králové, s Petrem Koukalem. I když tam se to ještě dá pochopit, protože Hradec bude nejspíš jedno z mužstev, kde budou ambice větší než jen ušetřit co nejvíce peněz.

Ale třeba Olomouc. Myslíte si, že pokud by na Hané věděli, že jim teď dva roky nebude hrozit sestup, nadále by si platili brankářské duo Branislav Konrád, Jan Lukáš?

Konrád je po právu nejlépe placeným hráčem Olomouce, ale na konci sezony 2021/22 mu bude 34 let. Nedávalo by teď větší smysl nechat chytat o šest let mladšího odchovance Lukáše? Dávalo. Jenže co s Konrádem?

Možností, jak se z takových smluv vyvázat, nemají kluby mnoho. Jednou z cest je určitá forma nátlaku. Hráčská asociace (CAIHP) si sice svou pozici teprve buduje, ale už ukázala, že klubům ve vztahu k hráčům jen tak něco neprojde.

Největší šanci mají ve vzájemné dohodě s hráčem, ale ten v tu chvíli dobrovolně přistupuje na konec extraligové kariéry. Další smlouvu může dostat jedině v ambiciózním prvoligovém klubu, který bude mít na rozdíl od extraligistů o co hrát.

Zamysleme se, jakou debatu tady vedeme

Chápu, že pandemie koronaviru je naprosto bezprecedentní událost. Ale i tak je potřeba se před aplikací tak zásadních změn, které mohou mít nevratné následky, zamyslet. Pokud si kluby schválí uzavření extraligy podle návrhu Českého hokeje, kvalitu ve velkém nahradí kvantita.

Roky se vede debata o tom, že by extraliga zasloužila méně účastníků. Že u nás nevychováváme dostatek kvalitních hokejistů, abychom naplnili 14 mužstev.

Tak teď pro jistotu uzavřením soutěže úplně utlumíme potřebu klubů angažovat kvalitní hráče, nahradíme je juniory, kteří nedosahují extraligové úrovně, a ještě navrch rozšíříme soutěž o dvě mužstva.

Proč nenecháme extraligové kluby, aby si to i s hrozbou sestupu rozdaly za ztížených ekonomických podmínek? Ty budou pro všechny stejné. Těžké, ale rovné. I hráči v jednotlivých klubech si uvědomují vážnost situace.

Všude, kde vedení navrhlo plošné snížení výplat a neuchýlilo se k oportunistickému vypovídání smluv, hráči na ústupky přistoupili. Ví, že se musí uskromnit. Pokud by se jeden z nich kousl, nemohl by se podívat ostatním spoluhráčům do očí.

Svaz získá cenné politické body

Vážně si při pohledu na současnou pardubickou soupisku myslíte, že tým v takovém složení může hrát důstojnou roli v extralize? Představte si zápas se Spartou nebo Třincem. A jestli čekáte, že pár hráčů ještě do Pardubic přijde, jste na omylu. Není jediný důvod k utrácení.

Nechci za každou cenu šít zase a jen do Pardubic, ale na jejich příkladu je nejlépe vidět, jaký efekt bude mít návrh svazu u dalších klubů. V Dynamu je to akcelerované tím, že během dlouhých jednání o převzetí klubu novým majitelem nemohlo být vedení aktivní na přestupovém trhu.

Pokud se soutěž uzavře, očekávejte podobnou soupisku v příštím roce také u jiných mužstev, nejen v Pardubicích.

Uzavřením na dva roky se extraliga jako produkt nezlepší, spíše naopak. Přibudou výrazně jednostranné a bezvýznamné zápasy. Ve výsledku na celé situaci nejvíce vydělá současné vedení svazu, které umně využilo situaci a získá u klubů cenné politické body před červnovou volbou prezidenta Českého hokeje.