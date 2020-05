Alibistická lež, setřel Antoš návrh na uzavření extraligy. Pomůže nám to, míní Hosták

Hokejová extraliga bez sestupu a za dva roky s 16 účastníky? Milan Antoš je ostře proti návrhu svazu, který by měl klubům přinést ekonomickou úlevu v těžké době po zásahu pandemie koronaviru. Martin Hosták dvouletou jistotu v zásadě kvituje, přestože i jeho Zlín má vůči novému formátu své výhrady.

Český hokej (dříve Český svaz ledního hokeje) předložil v minulém týdnu extraligovým klubům návrh na dočasnou změnu formátu soutěže, jejímž účelem je zlevnit náklady na provoz v pandemické krizi a době po ní.

V příští sezoně by podle návrhu hrálo extraligu 14 klubů, žádný by z ní nesestoupil a do další sezony by se přidal vítěz play off první ligy. Ročník 2021/22 by se tedy hrál s patnáctkou týmů a stejným systémem. V roce 2023 by pak nejvyšší soutěž dohrávalo dokonce 16 mužstev.

Sezona 2022/23 by přinesla také redukci zpět na 14 týmů, a to přímým sestupem dvou nejhorších mužstev plus pádem třetího nejhoršího do baráže proti vítězi play off první ligy. Extraligové kluby by se měly do poloviny května rozhodnout, jestli předložený návrh přijmou.

Proslýchá se a předpokládá se, že se tak skutečně stane.

Podle vedení Českého hokeje se kluby bez strachu ze sestupu znovu stabilizují, ochrání investice a vzpamatují se z následků virové paralýzy. Výkonný výbor svazu může v červnu rozhodnout o změnách teoreticky bez posvěcení klubů, jelikož ty si stále soutěž neřídí samy.

Antoš: Nelíbí se mi alibistický podtext

Hokejový expert České televize a bývalý extraligový útočník Antoš jakékoliv uzavírání soutěží v českém prostředí dlouhodobě kritizuje a nejinak se staví k aktuálnímu návrhu svazu. "Je to alibistická lež. Navíc zatím nikdo ani neřekl, čím se ušetří, jaká bude ta úspora," tvrdí.

"Pochopil bych, kdyby svaz řekl, že se bude hrát s třemi rozhodčími nebo že se udělá rozpis nějak po skupinách, aby ubylo cestování. Ale nechápu podstatu samotného prohlášení, že po uzavření soutěž zlevní. Copak se nedá ušetřit jinak? Tohle nemá smysl," pokračuje vítěz extraligy 2003.

Antošovi vadí, že podle něj dosud nikdo nepojmenoval hlavní důvod podaného návrhu, a sice přeplácení hráčů nebo zbytečně mnoho členů realizačních týmů. "Tam se přece dají najít úspory, není možné, aby měl některý klub v ansámblu kolem A-mužstva třeba deset lidí," popisuje.

To samé se týká hokejistů. "Je na sportovních manažerech, aby se naučili pracovat v určitých mantinelech. Musí si sednout s majitelem a stanovit určitý balík peněz, s kterým budou pracovat. Alibistický podtext 'my to nějak uděláme, ale hlavně nespadneme' se mi nelíbí," doplňuje Antoš.

Férová by byla i baráž, soudí Hosták

Podle zlínského generálního manažera Hostáka by navržená změna alespoň dočasnou ekonomickou pomoc klubům přinesla. "Dát v příští sezoně dohromady finance, to bude doslova krizové. Uzavření se jeví v tomto případě jako logický krok, stejně jako férová baráž," uvažuje.

Hosták je dlouhodobým zastáncem barážového systému s dvěma týmy z extraligy i z první ligy a s 12 koly. Zavedení přímého sestupu a postupu v uplynulé sezoně podle něj nebylo spravedlivým řešením. Když zůstanou na stole pouze nabídky pokračovat ve stejném formátu, nebo dočasně uzavřít a rozšířit extraligu, bude Zlín hlasovat pro druhou variantu.

"Předpokládá se, že v roce 2023 by se to vrátilo zpět do starých kolejí. Byť jsme zastánci baráže, uzavření namísto přímého sestupu bychom uvítali. V tom letošním závodě na konci extraligy měly finančně trošku slabší kluby obrovskou nevýhodu, bylo to až vražedné," porovnává Hosták.

Na druhé straně postupné rozšíření na 16 týmů přeplácení hráčů podle něj nezastaví. "Tím k němu zase směřujeme. Kvalita se rozmělní, týmů bude více, ale noví hráči nepřibudou," říká jeden z jednatelů Zlína.

"Je pravda, že 16 týmů bude v soutěži jen jednu sezonu, pak se to očeše. Ovšem už teď říkám, že si neumím představit tu obrovskou nervozitu a napětí, když budou přímo sestupovat dva kluby a třetí půjde do baráže. Viděli jsme, co se dělo letos, kdy třeba Karlovy Vary odjely do Ostravy s juniory a Vítkovice se díky tomu zachránily," připomíná Hosták.

Antoš opírá svou kritiku také o tvrzení, že v uzavřené a následně ještě rozšířené soutěži klesne herní kvalita. "Vlastně tím říkáme divákovi, že neuvidí tak dobrý hokej, ale bude to ekonomický lepší," zlobí se.

Berličky, výmluvy a podvod na divákovi

Na spodku tabulky podle něj nebude časem o co hrát. "A bude to podvod na divákovi, který si zaplatí permanentku nebo lístek za dvě stovky, aby nakonec viděl hrát juniory. Kluby dole se před play off zbaví drahých hráčů a budou tomu říkat manažerské rozhodnutí," predikuje Antoš.

Neoblomí ho ani play off pro 12 týmů, které je součástí nového formátu navrhovaného svazem. Přímo do čtvrtfinále projdou jen čtyři kluby místo dosavadních šesti a předkolo si namísto čtyř týmů zahraje rovnou osm. Podle svazu se tím zvýší motivace klubů z dolní části tabulky.

"To už se z toho jen nějak snaží vybruslit," kroutí hlavou bývalý útočník pražské Slavie, Plzně, Jihlavy či Ústí nad Labem. "Kdysi se takhle řešilo předkolo. Některé kluby se nemohly dostat do osmičky, a proto se play off rozšířilo na deset. Jsou to jen berličky a výmluvy," míní Antoš.

V profesionálním sportu podle jeho názoru nemají podobné ústupky své místo. "Výkon by měl stát nad vším. Pokud hráč, trenér či manažer dělají svou práci špatně, je potřeba je vyměnit, ne alibisticky zavřít ligu. Pokud budeme pořád ustupovat, český hokej se nikam neposune," soudí.

To jeho bývalý kolega z expertního týmu České televize okamžité snížení kvality v uzavřené soutěži nečeká. "Alespoň ne v první sezoně. Každý má svůj vkus a gusto, ale mě baví zápasy, kde se hraje svižně a v nichž padají góly. Ne když nám jde o krk a hrajeme 60 minut na 0:0, jen abychom neklesli v tabulce," vykresluje svůj pohled Hosták.

"Atraktivita za mě nejdříve spíš stoupne, kádry na příští sezonu už jsou také ve většině klubů poskládané. Diskutabilní je to pak v těch dalších letech s předpokládaným rozšířením na 15 a 16 celků," přemítá bývalý olympionik a bronzový medailista z mistrovství světa 1990 a 1993.

Kvalitní mladíci se prosadí i bez uzavření

Hosták zároveň věří, že kluby bez strachu ze sestupu budou nasazovat více mladých hráčů, byť to nebude nárůst v desítkách procent. "Šanci by určitě mělo dostat více mladíků než v soutěži s přímým sestupem. Ale platí, že kdyby na to měli, prosadili by se i tak," dodává jedním dechem.

První liga, tedy druhá nejvyšší soutěž, byla z důvodu předpokládaného vytížení hráčů směrem k světovému juniorskému šampionátu na domácí půdě uzavřená v posledních třech sezonách, ale kýžené ovoce tento krok nepřinesl. Mladí nehráli, to uznal i svaz ústy prezidenta Tomáše Krále.

"Nepřineslo to vůbec nic, jen se všichni vymlouvali, proč to nešlo. Soutěž bez sestupu totiž neznamená žádnou garanci, že budou hrát mladí hráči. Souhlasím s Tomášem Vlasákem (sportovním manažerem Plzně) a tím, že nezná trenéra, který by šikovnému mladíkovi nedal příležitost. Ani já ne. Argument, že v uzavřené soutěži se prosadí více mladých, to je pouze alibismus lidí, kteří nechtějí pracovat na sto procent," uzavírá Antoš.

"Nedá se nařídit trenérovi, aby schválně prohrál, hráč nemůže mít místo v kádru jen proto, že je mladý. Kluci musí tvrdě pracovat, aby si zasloužili šanci. Teď by měli mít šanci o něco větší," doplňuje Hosták.

Není jisté, že se v případě schválení návrhu svazu pojede podle určené předlohy celé tři sezony. Kdykoliv se totiž může stát, že vedení extraligy převezmou samy kluby v rámci své asociace APK. Potom už by si mohly schválit cokoliv, na čem se shodnou. Klidně i uzavření v 16 týmech.