Uzavřená liga? Platové dno 30 milionů, starosti o defenzivu zmizí, přesvědčuje Pešout

Extraligové kluby v půlce května zřejmě odsouhlasí návrh hokejového svazu na zrušení sestupu pro příští dva roky. Tím znovu ožívá diskuse o úplném uzavření soutěže. Podle trenéra Karlových Varů Martina Pešouta by radikální krok měl smysl. "Za jasně daných podmínek, co se týče stadionů, mládeže, platového dna," dodává v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Svaz chce ekonomické dopady koronaviru zmírnit čtyřletým plánem, podle něhož se extraliga může rozrůst až na šestnáct účastníků. Vše má vyvrcholit návratem ke čtrnácti týmům a baráži. Podpoří Energie tenhle návrh?

Určitě. Nejsme klub, který si může vyskakovat. Máme omezený rozpočet. Tohle pro nás znamená, že krizi, která nastala a ještě bude mít doběh, přežijeme. Firmy už jsou v problémech teď. Říkají, že smlouvy, které jsou podepsané, budou plnit, ale těžko je budou uzavírat v příštím roce.

Zelená chybět nebude Karlovarská Energie na začátku týdne radikálně změnila image. Úplně zahodila tradiční zelenou barvu a po vzoru zámořského Los Angeles vsadila na kombinaci černé, bílé a šedé, kterou nikdo v extralize nemá. "Zelená mi chybět nebude," usmívá se hlavní trenér mužstva Martin Pešout. "Nebude chybět ani naší hale, kde je všechno červené. Zelená se tam ani moc nehodila." Jedním z důvodů proměny je ztráta Sokolovské uhelné coby hlavního mecenáše. Společnost zastavila penězovody před třemi roky. Přestalo tak dávat smysl, aby hokejisté Energie nosili barvy těžební firmy. Vizuální odstřižení inicioval majitel klubu Karel Holoubek poté, co bylo jasné, že k obnovení spolupráce nedojde.

Čekáte, že Karlovy Vary jako lázeňské město doplatí na pandemii víc než ostatní?

Už doplácí. Všechno je zavřené. Lázeňství, cestovní ruch… to všechno je mrtvé. Já jen věřím, že hotely mají dobrý marketing a dokážou sem přitáhnout české lidi. Když nebudou moct cestovat k moři do zahraničí, budou si muset vybrat v rámci republiky. A to už je o nabídce. Myslím, že Karlovy Vary přidanou hodnotu mají.

Jak koronavirová krize konkrétně zasáhla Energii?

Prostřednictvím majitele jsme iniciovali schůzku s hráči. Oznámili jsme jim, že krizi musíme řešit okamžitě, a dohodli se na padesátiprocentním snížení platu do prvního září. Všichni s tím souhlasili. Nejsou slepí, takže vidí, co se děje.

Jestliže návrh svazu projde, nesníží se atraktivita extraligy? Nikdo dva roky nesestoupí, krátkodobě přibudou účastníci. Neutrpí klubové pokladny tím, že se prodá méně vstupenek?

Tohle ukáže čas. Myslím si ale, že zápasy budou daleko otevřenější a bude padat víc gólů. Hokejisté budou nuceni hrát pro diváky. Starosti o to, kdo sestoupí, a o defenzivní hokej snad konečně vymizí.

Může být tenhle návrh jakýmsi testem pro úplné uzavření soutěže? Vy se netajíte tím, že jste pro.

Tohle je o diskusi mezi kluby, ne o mém názoru. Asi bychom předbíhali. Myslím, že bude rozhodovat výkonný výbor svazu, silné kluby, které k tomu mají co říct, a marketingoví partneři, jako je BPA.

Ale osobně byste extraligu uzavřel?

Za jasně daných podmínek, co se týče stadionů, mládeže, platového dna. Ať si to některé kluby klidně hrají za sto milionů, s tím určitě nikdo nemá problém. Kvalitu tím akorát zvýší. Platové stropy bych nezaváděl. I v jiných sportech je to tak, že existuje pár bohatých klubů a ostatní se soustřeďují na vychovávání hráčů. A když někde přerostou, tak prostě k těm silnějším odejdou. My náš uděl výchovy bereme.

Zmínil jste platovou podlahu. Máte představu o konkrétní částce?

Můj osobní názor je, že třicet milionů. Obě poslední sezony jsme hráli na téhle hranici, i když letos jsme to malinko přešvihli - asi o milion a půl. Myslím, že jsme nepředváděli špatný hokej. To je spodní hranice, kde by se extraliga měla pohybovat, aby se nesnížila atraktivita a nestalo se, aby někdo nastoupil s půlkou prvoligových hráčů. To asi nechce nikdo.

Mělo by spolu s platovou podlahou dojít i ke zveřejnění hráčských platů, jako je to v NHL?

My s tím problém vůbec nemáme, když budu mluvit za sebe. Platy klidně zveřejníme. Musí se na tom ale domluvit všech čtrnáct klubů. Kdyby to udělal jeden, navodilo by to zlou krev. Je mi jasné, že některé kluby nebudou chtít zveřejnit, kolik berou jejich drazí hráči, a to proto, aby je udržely.

Kolik by uzavřená soutěž měla mít klubů?

Model se čtrnácti je tady ozkoušený. U těch silnějších týmů převládají názory, aby se šlo na dvanáct, nebo dokonce na deset. Podle mě by ale byla škoda někoho vyšoupnout, protože těch čtrnáct klubů pořád produkuje mládež na špičkové úrovni. A víme, že právě mládež je jednou z Achillových pat našeho hokeje.

Sdílíte častý názor, že při uzavření extraligy by kluby více nasazovaly mladé hráče? V první lize se to nepotvrdilo.

To není jen o tom, že se uzavře soutěž. Ale o odvaze, o přesvědčení managementu, trenérů. My už tohle děláme. Jinou šanci než hrát s mladými jsme s naším rozpočtem ani neměli. A vidíte, že to smysl má. V první lize jsme viděli, že žádný velký nárůst mladých se nekonal, pořád se vyhazovali trenéři a tak dále. Nemyslím si tedy, že by teď někdo zavelel a nasadil pětku juniorů. Někteří ale můžou dostat prostor ne na pár zápasů, ale na měsíc nebo dva, aby se opravdu ukázali. Odvaha bude kvůli nemožnosti sestoupit větší.

A co první liga? Nespadla by při uzavření elity na okraj zájmu?

To by ukázal čas. Povězme si jinou otázku. Který z klubů, které teď v první lize jsou, může reálně pomýšlet na extraligu? Takhle bych asi odpověděl.