Kladno nastřílelo Tygrům osm gólů, řádili Smoleňák a Klepiš. Sparta otočila v Plzni

Hokejisté Kladna zaskočili v 31. kole extraligy Liberec na jeho ledě vysokým vítězstvím 8:4. Plzeň podlehla Spartě 2:4 po obratu Pražanů v závěru, poslední Mladá Boleslav vyhrála nad Karlovými Vary 4:1. Třinec uspěl v Olomouci 2:1, Kometa padla proti Motoru 2:5 a Litvínov porazil Hradec Králové venku 5:1.

Rytíři ukončili pětizápasovou sérii porážek, z výhry venku se radovali dokonce po sedmi prohrách v řadě. V tabulce jsou Kladenští i nadále předposlední s tříbodovým náskokem na Mladou Boleslav, mají však dvě utkání k dobru.

Naopak Liberec, který dnes třikrát vedl, nedokázal napravit úterní porážku 3:6 z Litvínova, prohrál podruhé za sebou a v tabulce klesl na šestou příčku. Dvěma góly a asistencí se na výhře Středočechů podílel Radek Smoleňák, stejnou bilanci zaznamenal na straně poražených Jakub Rychlovský. Hrající majitel hostujícího klubu Jaromír Jágr si připsal asistenci.

Liberečtí do utkání výborně vstoupili a již ve druhé minutě šli po dobře sehraném přečíslení do vedení. Skóre utkání otevřel po Rychlovského přihrávce obránce Melancon. Poté hráli Bílí Tygři přesilovku, Bowa ale prakticky neohrozili. Druhý gól Severočechů mohl přidat Rychlovský, Bowovi však pomohla pravá tyč.

V polovině první třetiny tak zničehonic udeřili hosté. Tralmaks zůstal nekrytý před Paříkovou brankou a povedeným blafákem vyrovnal. Vedení mohl domácím okamžitě vrátit Najman, v gólové šanci ale těsně minul Bowovu klec. Proti střele Bulíře pak kladenskému brankáři podruhé v zápase pomohla branková konstrukce.

V 18. minutě po křídle našlápl aktivní Rychlovský a ranou pod horní tyč poslal Liberec znovu do vedení. Z toho se ale domácí neradovali příliš dlouho, ještě do přestávky totiž vyrovnal šťastnou trefou Melka.

Druhou část zahájili Bílí Tygři v početní výhodě a po kombinaci s Najmanem a Faško-Rudášem je poslal znovu do vedení svým druhým gólem v zápase Rychlovský. Kladno ale mělo připravenou rychlou odpověď, když Jágrovu střelu usměrnil za Paříkova záda Smoleňák. Týž hráč si o tři minuty později gólovou radost zopakoval a poprvé v utkání poslal Rytíře do vedení. Zároveň tím vyhnal Paříka na střídačku, do branky šel Král.

Domácím tento tah dodal potřebný impulz a za 15 sekund od Smoleňákova gólu bylo vyrovnáno. Chybu hostující obrany potrestal ranou pod horní tyč Najman. V 36. minutě šli Rytíři opět do vedení, Bláhovu střelu doklepl do sítě Veber a mohl tak slavit první extraligovou trefu. Krátce před druhou přestávkou navíc využil přesilovou hru dělovkou bez přípravy Ticháček a Kladenští odcházeli do kabin s dvoubrankovým náskokem.

Na začátku třetího dějství bylo pro Liberec ještě hůř. Klepiš se ladně protáhl kolem obránce a bekhendovým blafákem přidal už sedmý gól hostů. Liberec se mohl vrátit do hry v přesilovce, s Flynnovou tvrdou střelou si ale poradil Bow.

V 50. minutě navíc putovali současně na trestnou lavici domácí Ivan s Bulířem a Rytíři nabídnutou možnost využili. Po Dotchinově parádním pasu se podruhé v zápase trefil Tralmaks a zvýšil již na rozdíl čtyř branek. V závěru ještě útočil na hattrick hostující Smoleňák, Král se ale blýskl povedeným zákrokem.

Obrat Sparty a suverénní výhra Litvínova

Sparta zvítězila na ledě Plzně 4:2 a připsala si šestou výhru v řadě. Domácí sice ještě po 54 minutách drželi před v tomto ročníku poprvé vyprodanou arénou vedení 2:1.

Poté ale svým druhým dnešním gólem vyrovnal obránce Aaron Irving a vítěznou trefu Pražanů zaznamenal v 58. minutě Filip Chlapík. Domácí poté inkasovali ještě jednou a připsali si již pátou porážku z posledních sedmi zápasů na svém ledě. Sparta ztrácí na vedoucí Pardubice už jen dva body.

Poslední Mlada Boleslav doma uspěla proti Karlovým Varům 4:1 a dosáhla teprve podruhé v sezoně na dvě výhry za sebou. Bruslařskému klubu se to povedlo poprvé od konce září, kdy slavil třikrát v řadě. Dnes rozhodl už v úvodní třetině, kterou ovládl 3:0.

Dvěma góly k tomu přispěl Tomáš Fořt a třemi asistencemi Róbert Lantoši a Matti Järvinen. Energie, která se představila bez nemocného hlavního kouče Davida Bruka a zraněného kapitána Jiřího Černocha, si připsala teprve druhou prohru z posledních pěti duelů.

Třinec vyhrál na ledě Olomouce 2:1, přestože jako první inkasovali. Hanáci vyšli potřetí za sebou naprázdno a zůstali desátí. Oceláři utnuli sérii tří porážek a udrželi se na třetím místě za vedoucími Pardubicemi a druhou Spartou. Na gól Tomáše Černého odpověděl ještě v první třetině svou první extraligovou brankou osmnáctiletý útočník Miroslav Holinka. V čase 44:20 rozhodl povedenou tečí Miloš Roman.

Brno prohrálo s Českými Budějovicemi 2:5. Kometa neuspěla popáté v řadě a připsala si za tu dobu jediný bod. Jihočeši naopak potřetí za sebou vyhráli v základní době, bodovali už pošesté v řadě a poskočili na páté místo. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsali bek Ondřej Kachyňa a útočník Filip Přikryl.

Litvínov i podruhé v extraligovém ročníku zvítězil na ledě Hradce Králové, tentokrát vysoko 5:1. Poté, co opanoval první třetinu jasně 3:0, odrazil nápor domácích a výhru pojistil ve třetí části. Dvě branky vstřelil britský útočník Liam Kirk, třemi body se pod výhru podepsal další útočník Lukáš Válek (1+2). Hosté bodovali popáté v řadě, z toho potřetí vyhráli. Východočeši naproti tomu potřetí za sebou usilovali o body marně.

31. kolo hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Melancon (Rychlovský, Faško-Rudáš), 18. Rychlovský (Melancon), 21. Rychlovský (Faško-Rudáš, A. Najman), 26. A. Najman (Flynn) - 11. Tralmaks (Klepiš, Kusý), 19. Melka (Smoleňák), 23. Smoleňák (Jágr), 26. Smoleňák (M. Procházka), 36. Veber (O. Bláha, Ticháček), 39. Ticháček (Klepiš), 41. Klepiš (Kusý, Dotchin), 51. Tralmaks (Dotchin, Ticháček). Rozhodčí: Šír, Pilný - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc Šedivý (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Sestavy:

Liberec: Pařík (26. D. Král) - Melancon, M. Ivan, Knot, Budík, Aubrecht, Derner, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Hawryluk, A. Najman, Flynn - Kelly Klíma, Bulíř, Birner - J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

Kladno: Bow - T. Hejda, Dotchin, Babka, Ticháček, Slováček, Veber, Martenet - Kusý, Klepiš, Tralmaks - Jágr, Pytlík, Strnad - Smoleňák, Melka, M. Procházka - O. Bláha, Jarůšek, Sideroff. Trenér: O. Vejvoda ml.

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 12. Pour, 18. Zámorský (Rekonen, Malák) - 14. Irving (P. Kousal, R. Horák), 55. Irving (Němeček, Chlapík), 58. Chlapík (R. Horák), 59. P. Kousal (Řepík). Rozhodčí: Hradil, Jaroš - Thuma, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 7232 (vyprodáno).

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Malák, Dujsík, Laakso, Piskáček, Kvasnička, Michal Houdek - Rekonen, Lev, Pour - Matýs, M. Indrák, Söderlund - Schleiss, Jansa, Holešinský - P. Straka, K. Hrabík. Trenér: Kořínek.

Sparta: Kořenář - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, Irving, Němeček, T. Tomek - Řepík, Sobotka, P. Kousal - Chlapík, R. Horák, M. Forman - Sihvonen, Konečný, Buchtele - Hauser, M. Vitouch, Mužík. Trenér: Gross.

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Gewiese (Osburn, Rohdin), 14. Fořt (Lantoši, Järvinen), 19. Bernad (Lantoši, Järvinen), 54. Fořt (Lantoši, Järvinen) - 33. Jiskra. Rozhodčí: T. Veselý, Šindel - Hynek, Špůr. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 3014.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - F. Pavlík, Pyrochta, Osburn, Gewiese, Bernad, Jánošík - Lantoši, Järvinen, Krivošík - Skalický, Fořt, Hradec - Malínek, O. Roman, Rohdin - J. Půček, Závora, Dvořáček. Trenér: Král.

Karlovy Vary: Frodl - Stříteský, M. Rohan, Huttula, Plutnar, Bartejs, Pulpán, A. Rulík - Hladonik, Jiskra, O. Procházka - Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek - Kružík, Kofroň, T. Redlich - R. Přikryl, Koffer. Trenér: Eismann.

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. T. Černý (Anděl, Švrček) - 18. Holinka (Hrehorčák), 45. Miloš Roman (J. Jeřábek, A. Nestrašil). Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Frodl, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: J. Sedláček - Řezníček, Ondrušek, T. Černý, Švrček, A. Rutar, Rašner, L. Mareš - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Nahodil, Plášek - P. Musil, Macuh, Kunc - Menšík, Anděl, Klimek. Trenér: J. Tomajko.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Marian Adámek, Polášek, Nedomlel - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - A. Nestrašil, P. Vrána, Pánik - Kurovský, Holinka, Hrehorčák - O. Haas, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 29. Kučeřík (Cingel, Holland), 50. Okál (Holík, Lintuniemi) - 24. M. Beránek (Kachyňa), 26. Kubík (Ordoš), 27. Harris, 57. F. Přikryl (D. Simon), 59. Kachyňa (F. Přikryl, Valský). Rozhodčí: Kika, Vrba - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Š. Lukeš (27. Kavan) - Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, L. Kaňák - Flek, Kollár, Zaťovič - J. Kos, Marcinko, K. Pospíšil - Moses, Cingel, Kohout - A. Zbořil, Holík, Okál. Trenér: Modrý.

České Budějovice: Strmeň - Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Pýcha, Štich - Ordoš, Kondelík, Kubík - Gulaš, Harris, M. Beránek - Valský, F. Přikryl, D. Simon - Koláček, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 28. Estephan (Blain, Kalina) - 6. Válek, 16. Kirk (Abdul, Válek), 18. Koblasa (A. Kudrna, Demel), 47. Kirk (Abdul, Válek), 52. D. Kaše. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - J. Svoboda, Bohuněk. Vyloučení: 4:3, navíc Okuliar - Šalda oba 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 5410.

Sestavy:

Hradec Králové: Lukáš (21. Laurikainen) - Blain, Kalina, Pláněk, T. Pavelka, Freibergs, P. Marcel, Gaspar - Estephan, Miškář, Šťastný - Jergl, Tamáši, Okuliar - K. Lang, Lalancette, Perret - Jasper, Pilař, Zachar. Trenér: T. Martinec.

Litvínov: M. Tomek - D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda - Koblasa, Jícha, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Válek - Havelka, Jurčík, Urban. Trenér: Mlejnek.

Tabulka: