Výhru Litvínova řídil Kaše, Kladno i s Jágrem padlo na Spartě

Hokejisté Litvínova v přímém souboji o čtvrté místo v extraligové tabulce odrazili nápor Liberce, v zápase 30. kola porazili Bílé Tygry 6:3. Karlovy Vary díky hattricku Dávida Grígera porazily Plzeň 4:1. Sparta doma porazila Kladno 5:3 -domácí vyhráli popáté za sebou, Rytíři popáté v řadě neuspěli.

Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence se na vítězství Litvínova podílel kapitán Vervy Ondřej Kaše. Liberec neuspěl po sérii tří výher.

"Hlavní je, že máme tři body jako tým. Jestli mám čtyři body já nebo někdo jiný, to neřeším," řekl Kaše po utkání, ve kterém navázal na svůj výkon z předešlého duelu v Plzni. Tam také dvakrát skóroval. "Reprezentační pauza mi prospěla. Před ní jsem cítil, že mi už trošičku dochází. Neměl jsem drajv, nebylo to ono. Poslední dvě utkání z mojí strany ale byly docela dobré, cítím zase trošku nakopnutý," uvedl.

V první třetině si soupeři otevřeli střelnici, padlo šest gólů, dva hned ve druhé minutě v rozmezí pouhých 12 vteřin. Liberecký Bulíř dostal hosty do vedení po přečíslení a kličce do forhendu, jenže vzápětí se prosmýkli za obranu Tygrů dva domácí hráči a Abdul zblízka zasunul puk do odkryté branky.

Obrat Vervy dokonal Ondřej Kaše dvěma údery během 45 sekund, nejdříve zakončil sólo blafákem do bekhendu, vzápětí využil přesilovku tečí Jaksovy střely. Jenže to nebylo v úvodní části hry všechno. V oslabení ujel liberecký Rychlovský, a ač faulovaný, v pádu zasunul puk mezi Tomkovy betony a snížil na 2:3. Uběhlo jen 38 sekund a Verva odpověděla. Tvrdou ranou se ve dvojnásobné přesilovce trefil nad Paříkovu lapačku mladší z bratrů Kašových David. "Zápas mohl skončit 8:8, pro diváky byl vynikající," řekl hostující trenér Filip Pešán.

Liberec měl ve druhé třetině střeleckou převahu, ale nepropsal ji do skóre. V krátkém sledu dvakrát trefil tyčku litvínovské branky, a tak platilo nedáš - dostaneš. V polovině zápasu domácí podnikli brejk v oslabení a střelu Jurčíka vyrazil Pařík nešťastně jen do spoluhráče Bulíře, od nějž kotouč putoval do sítě. "Dobrusloval jsem svého hráče. A jak jsem se otáčel do jízdy vzad, od gólmana se puk odrazil do mých kalhot. Smolný gól, i takové bohužel padají," smutnil útočník Michal Bulíř.

Hosté sáhli k rošádě mezi třemi tyčemi, pozici v brankovišti místo Paříka zaujal Král. Oba soupeři pak stihli promarnit přečíslení. Litvínov ještě v poslední minutě druhé části ztratil útočníka Guta, který odkulhal do kabiny.

Hned zkraje třetí třetiny byli Tygři blízko snížení, přečíslení dvou na jednoho sehráli dobře, jenže Tomek se skvěle přemístil a akrobaticky puk po pokusu Najmana vyrazil.

Litvínov mohl soupeře dorazit v další výhodě o dva muže, přesilovka trvala bez sekundy minutu, jenže příliš v ní nezahrozil. Přesto se ještě pět tisícovek diváků gólů dočkalo. Nejdříve domácí Hlava tečoval střelu Ondřeje Kašeho z úhlu, vzápětí korigoval pokusem zpoza kruhu Šír.

Hattrick Grígera

Karlovy Vary porazily Plzeň 4:1 a po šesti zápasech naplno bodovaly. Hattrickem se na druhé výhře Energie v západočeském derby v sezoně podílel útočník Dávid Gríger. Karlovy Vary se posunuly na 9. místo tabulky, Plzeň je jedenáctá.

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání. V čase 0:23 byl vyloučený Rakonen a nabídnutou přesilovku využil Gríger. Plzeňáci po obdržené brance přidali na důrazu a tlačili se za vyrovnáním. Nejblíže ke vstřelení gólu byl Holešinský, který v 6. minutě nabruslil až před Frodla, ale nedokázal puk dotlačit za brankovou čáru.

Nepříjemný moment v závěru úvodní části potkal karlovarského kapitána Černocha, který po zásahu pukem do obličeje zůstal otřesen, do druhé třetiny ale nastoupil s ochranným košíkem.

Na začátku druhé třetiny dohrávala Plzeň přesilovou hru, ale vyrovnat nedokázala a ve 26. minutě se skóre měnilo opět na druhé straně, A opět se o to zasloužil Gríger, který zužitkoval nahrávku Kangasniemiho.

Hosté se i díky častým vyloučením domácích hráčů dostávala stále více do tlaku a jenom díky vynikajícímu Frodlovi nezužitkovali své šance Rekonen ani Indrák. Ve 39. minutě ale přece jen snížili, když Pour prudkou střelou využil přesilovku. Plzeňští se však ze vstřelené branky neradovali dlouho, o 24 vteřin později se potřetí v zápase trefil Gríger po šikovné teči Procházkovy přihrávky.

V závěrečné třetině se hráčům z lázeňského města výborným pohybem a celoplošným napadáním podařilo eliminovat tlak hostů. Plzeň se v závěru pokusila duel zdramatizovat při power play, Frodla ale nepřekonala a naopak počtvrté inkasovala.

Přes 12 000 diváků na Spartě

Hokejisté Sparty porazili v utkání 30. extraligového kola Kladno 5:3. Pražané vyhráli popáté za sebou a snížili manko na vedoucí Pardubice na pět bodů. Předposlední Rytíři naopak popáté v řadě neuspěli a na Mladou Boleslav mají po výhře Bruslařů nad Brnem (3:1) k dobru už jen tři body. Dva góly vítězů vstřelil před 12.707 diváky útočník Vladimír Sobotka.

"Zápas se lámal gólem na 4:0. Kladno mělo své šance, a nejde o to, že nám dali pak ve třetí třetině tři góly. Mohli je dát už dříve. Ale také my jsme jich mohli dát víc. I takové zápasy ale někdy jsou. A já jsem rád, že jsme ho dnes dotáhli do vítězného konce. Musíme se ale naučit, jak hrát stejně za stavu 3:0 a 4:0, abychom vše dotáhli až do konce suverénním způsobem," uvedl trenér Sparty Pavel Gross.

Utkání předcházela minuta ticha za oběti čtvrteční tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, po níž bylo odloženo páteční 29. kolo. Jakmile zápas začal, sparťané se chopili taktovky a byli podle očekávání o poznání aktivnějším týmem. Ve čtvrté minutě je mohl poslat do vedení Sobotka, za zády kladenského gólmana Brízgaly však zazvonila levá tyčka. O chvilku později zakončoval z otočky Chlapík, Brízgala ale dobře zasáhl pravým betonem.

V polovině úvodní dvacetiminutovky sudí poprvé vylučovali, proti pravidlům se provinil Hejda. Záhy přišla také první větší možnost Rytířů. Do sóla ujel v oslabení Melka, jeho úmysl o bekhendovém zakončení mezi betony však strážce domácího brankoviště Kořenář dobře přečetl. Horákův dobře mířený pokus vytěsnil Brízgala ramenem. Pak už se Pražané radovali: Jágrovo vyloučení potrestal úspěšnou dorážkou Sobotka.

Ve druhé třetině Sparta ještě přidala a na Brízgalu se valila jedna velká šance za druhou. Řepík hned v úvodu nabil Horákovi, kladenský gólman mu však sebral gólovou radost skvělým zákrokem. Ve 25. minutě se hosté dostali do přečíslení tří na jednoho, které nedokázali kloudně zakončit. Na druhé straně přišel okamžitě trest, když zavěsil pod horní tyčku Kousal. Jen o necelou minutu nato Forman v přečíslení dvou na jednoho připravil palebnou pozici pro Chlapíka a bylo to 3:0.

Následoval oddechový čas Rytířů, ale ani ten sparťany v rozletu nezastavil. Brzy po jeho skončení napálil levou tyčku Kestner. V oslabení při Moravčíkově trestu měl velkou možnost Horák, již v plném počtu zakončoval přečíslení Krejčík, pak připravil Mužík nádhernou zpětnou přihrávkou "tutovku" pro Konečného, všichni si ale vylámali zuby na skvělém Brízgalovi. Ani on ale už ve 36. minutě neodvrátil čtvrtý zásah po Sobotkově ráně.

Na začátku třetího dějství mohl přidat další gól Tomek, Brízgala však zasáhl lapačkou. Další obrovskou možnost měl Konečný, tváří v tvář kladenskému gólmanovi ale neuspěl. Ve 47. minutě se naopak poprvé radovali Rytíři, Kořenářovo čisté konto odmazal Procházka. Domácím stačilo na odpověď jen 32 sekund - čtyřbrankový náskok jim vrátil ranou bez přípravy Krejčík.

Přesto přišla ještě zápletka. Kladenští jako kdyby si vzpomněli, jak v posledním vystoupení smazali tříbrankové manko na ledě lídra Pardubic. V rozmezí 34 sekund na přelomu 48. a 49. minuty snížili Kusý a Smoleňák.

"Myslím, že to viselo ve vzduchu, že dáme nějaké góly. Na druhou stranu je ale třeba také říct, že domácí mohli vést 5:0 a bylo by úplně hotovo. Nějaké šance jsme ale měli a s tím zápasem se pořád dalo něco dělat. V takové situaci je to mnohdy otázka jednoho gólu, naberete sebevědomí, soupeř znervózní, je to pak celé psychologie. Myslím, že jsme schopni hrát rovnocenné partie se všemi soupeři, je to jen otázka toho, abychom dávali góly," řekl hostující kouč Otakar Vejvoda.

Sparta rázem vedla jen 5:3 a její trenéři sáhli k oddechovému času. Uklidnit domácí mohl Krejčík, jenže nedal. Kladenští se hnali za kontaktním zásahem, v závěru to zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, ale Jágr zblízka Kořenáře nepřekonal.

"V první třetině mělo šance i Kladno, zatímco my jsme nehráli úplně nejlépe. Ve druhé třetině to tam napadalo a měli jsme zápas pod kontrolou, než jsme si ho zbytečně zkomplikovali našimi chybami. Nakonec jsme to ale ustáli," zhodnotil zápas kapitán Pražanů Michal Řepík, jenž přispěl k výhře dvěma nahrávkami.

30. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Abdul (Kirk, Válek), 12. O. Kaše, 13. O. Kaše (Jaks, D. Kaše), 18. D. Kaše (Koblasa, O. Kaše), 31. Jurčík (Kudrna), 55. Hlava (O. Kaše) - 2. Bulíř (Kelly Klíma, Birner), 17. Rychlovský, 56. Šír (J. Vlach, Melancon). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Hnát, Brejcha. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 5042.

Litvínov: M. Tomek - Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda - Koblasa, Gut, Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Válek - Havelka, Jurčík, Urban. Trenér: Mlejnek.

Liberec: Pařík (31. D. Král) - Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Hawryluk, A. Najman, Flynn - Kelly Klíma, Bulíř, Birner - Pérez, Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Lantoši (Järvinen, Gewiese), 25. Osburn (Krivošík), 50. Lantoši (Pyrochta, Bernad) - 10. Okál (A. Zbořil, Gazda). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Špůr, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 2972.

Mladá Boleslav: J. Růžička - F. Pavlík, Pyrochta, Osburn, Gewiese, Bernad, Jánošík - Lantoši, Järvinen, Krivošík - Skalický, Fořt, Hradec - Malínek, O. Roman, Rohdin - J. Půček, Závora, Dvořáček. Trenér: R. Král.

Brno: Lukeš - Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga - Moses, Cingel, Pospíšil - Flek, Kollár, Zaťovič - J. Kos, Marcinko, Vincour - A. Zbořil, Holík, Okál. Trenér: Modrý.

HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Gríger (O. Procházka, Kangasniemi), 26. Gríger (Kangasniemi), 39. Gríger (O. Procházka), 59. O. Beránek (Redlich) - 39. Pour (Laakso, Holešinský). Rozhodčí: Jaroš, Květoň - Lhotský, Gerát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 5576.

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Stříteský, Rohan, Bartejs, Pulpán, A. Rulík - Kangasniemi, Gríger, O. Procházka - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Kružík, Jiskra, Redlich - Kofroň, R. Přikryl, Koffer. Trenér: Bruk.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Malák, Dujsík, Laakso, Kvasnička, Piskáček, Houdek - Rekonen, Lev, Pour - Matys, Indrák, Söderlund - Schleiss, Jansa, Holešinský - Straka, Hrabík. Trenér: Kořínek.

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 19. Sobotka (Kempný, Řepík), 25. P. Kousal (Řepík, Krejčík), 26. Chlapík (Forman), 36. Sobotka (Kestner, Kempný), 47. Krejčík (Forman, Chlapík) - 47. M. Procházka (Ticháček), 48. Kusý (Hejda, Klepiš), 49. Smoleňák (M. Procházka). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 12.707.

Sparta: Kořenář - Krejčík, Moravčík, Irving, Němeček, Mikliš, Kempný, T. Tomek - P. Kousal, Sobotka, Řepík - Chlapík, Horák, Forman - Kestner, Lajunen, Buchtele - Hauser, Konečný, Mužík. Trenér: Gross.

Kladno: Brízgala - Hejda, Dotchin, Babka, Ticháček, Slováček, Veber - Kusý, Klepiš, Tralmaks - Jágr, Pytlík, Strnad - Smoleňák, Melka, M. Procházka - O. Bláha, Jarůšek, Sideroff. Trenér: Vejvoda.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. M. Růžička (Nestrašil, Pánik), 25. Pánik (P. Vrána, Marinčin) - 11. Barinka (Peterek), 18. Roberts Bukarts (R. Jeřábek, Krieger), 23. Chlán (Auvitu), 47. Grman (Mikuš, Kalus). Rozhodčí: Šír, Vrba - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Nestrašil - Kurovský, P. Vrána, Pánik - Hrehorčák, Holinka, M. Roman - Haas, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Vítkovice: Machovský - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek - Lakatoš, Dej, Kalus - Peterek, Barinka, Fridrich - Vondráček, Krieger, Roberts Bukarts - R. Půček, Chlán, Claireaux. Trenér: Trnka.

České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Koláček (Chlubna, Toman), 29. Gulaš (Hovorka), 37. Kachyňa (F. Přikryl, Valský), 56. Kubík - 21. Okuliar, 37. Lang. Rozhodčí: Hradil, Cabák - Klouček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno).

České Budějovice: Hrachovina - Hovorka, Pýcha, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Štich - Ordoš, Kondelík, Kubík - Gulaš, Harris, M. Beránek - Valský, F. Přikryl, Simon - Koláček, Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Hradec Králové: Lukáš - Quellet-Blain, T. Pavelka, Pláněk, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar - Zachar, Estephan, Šťastný - Jergl, Tamáši, Okuliar - Jasper, Lalancette, Perret - Lang, Pilař, Chalupa. Trenér: T. Martinec.