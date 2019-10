Nechci, aby klub přežíval a lidé po mně plivali, říká Hadamczik o námluvách s Dynamem

Hokejové Pardubice odvolaly kouče Ladislava Lubinu jako první extraligový klub v aktuálním ročníku. Někdejší trenér národního mužstva Alois Hadamczik pomůže slavné značce jen za jasně daných podmínek.

Generální manažer hokejových Pardubic Martin Sýkora prozradil, že po Lubinově konci jednal klub také s Vladimírem Růžičkou, ale nakonec dal přednost setrvání prozatímního trenéra Radka Bělohlava, jehož asistenty jsou Otakar Janecký a Petr Čáslava.

Tato varianta nahrává pozdějšímu nástupu Hadamczika, který nabídku momentálně odmítl. "Prvním důvodem je můj zdravotní stav," vysvětluje 67letý rodák z Kravař.

"Jsem necelé dva týdny po operaci ramene, na měsíc mám krunýř. Už tři roky mě rameno bolelo, vždycky mi to jen opíchli, ale teď vešli dovnitř a zjistili, že mám utržený sval. V noci pořádně nespím, nemůžu ani psát. Nemohl bych se naplno angažovat," pokračuje Hadamczik.

Druhým důvodem je stav pardubického hokeje v posledních letech.

Šestinásobní mistři extraligy hráli od roku 2016 třikrát o udržení, dvakrát dokonce v baráži. Za posledních osm let měnili hned třináctkrát trenéra, vystřídalo se zde nespočet hráčů různých národností.

Hráči chodili po hospodách a klub přežíval

Hadamczik už v roce 2017 jednal s Pardubicemi jako potenciální kupec většinového podílu klubu, jehož majoritním vlastníkem je stále město. A došlo také na trenérské námluvy. "Vždycky jsem říkal, ať se domluvíme v prosinci nebo v lednu. Vybral bych si hráče, které potřebuju, a byl bych za to zodpovědný," říká zkušený kouč.

"Nebudu čekat, kteří hráči kde vypadnou nebo nedostanou angažmá. Takhle to v Dynamu dělali a dopadalo to tak, že měli morální problémy. Někteří hráči chodili po hospodách a klub si s nimi nevěděl rady. Přežíval ze dne na den," vrací se Hadamczik k barážovým potížím.

Nedostal možnost sestavit si tým podle sebe a předchozí skladba se mu nelíbila. "Byli tam přestárlí hráči, hokejisté s problémy s alkoholem, pak vynikající David Tomášek, ale ten byl na odchodu, a cizinci třetí garnitury, kteří pro mě měli nulovou hodnotu," popisuje.

"Pardubice nejvíce utrpěly smrtí (manažera) Zbyňka Kusého. Každý má nějaké chyby, ale Zbyňa byl pro Pardubice nenahraditelný člověk. Byl pracovitý a uměl vytipovat hráče, kteří za ním šli. Za jeho časů byly Pardubice výkladní skříní českého hokeje," připomíná Hadamczik.

Trenér, který získal s českou dospělou reprezentací čtyři medaile na velkých akcích, by při vstupu do pardubického klubu cítil obrovský závazek. "Je to historický klub, který musí hrát v první šestce, ne o záchranu. Město jako většinový vlastník si musí uvědomit, co chce. Samozřejmě musí klub také oddlužit," zdůrazňuje.

Hadamczik by si nejdříve připravil půdu

Jako záchranář na jednu sezonu do Pardubic jít nechtěl. "Na to už jsem toho v životě dost odtrénoval a dokázal, abych někam přišel a chtěl zvednout mužstvo o dvě místa. Chci, aby za mnou zůstala práce. Nikdy jsem nebyl takový, abych někam šel na dva měsíce," říká Hadamczik.

"Nebál bych se zavázat k tomu, že vrátím Pardubice na horní pozice, ale chci se zodpovídat za to, když někoho podepíšu. V jiném případě tam jako trenér nepůjdu. Nechci, aby na mé jméno lidé plivali kvůli věcem, které tam způsobil někdo jiný," shrnuje muž, který z pozice hlavního kouče v extralize vedl naposledy Kometu Brno před čtyřmi lety.

Vést Dynamo by považoval za velkou čest i díky jeho fanouškovské obci. "Divák je největší devízou pardubického hokeje. Pardubice nejsou velké město, ale mají skvělé divácké zázemí, navíc kulturní zázemí, protože fanoušci na hokeji fandí inteligentně, nejsou sprostí," chválí.

Při pokračování Bělohlava se nedá vyloučit, že vydrží ve funkci kouče až do konce aktuální sezony a trenér, který dovedl český tým k poslední medaili z olympiády, mistrovství světa i MS juniorů, by mohl zatím působit v roli jakéhosi poradce. A pak práci po Bělohlavovi převzít, případně s ním spolupracovat přímo na střídačce.

"Radka (Bělohlava) jsem kdysi trénoval na Spartě, skamarádili jsme se a především ho mám rád jako člověka. Je důsledný, nesmírně pracovitý a má velmi dobrý pohled na hokej," podotýká Hadamczik, jemuž dělal Bělohlav asistenta v minulé sezoně u reprezentační osmnáctky.

K realizačnímu týmu Bělohlava by se mohl podle Hadamczika připojit i Richard Král, současný trenér pardubické juniorky, který už u A-týmu dvakrát působil. Hadamczik trénoval Krále dlouhá léta v Třinci. Bělohlav bude moct navrhnout finální podobu realizačního týmu v příštím týdnu.

Paleček: Odvolání trenéra přineslo impulz

Mistr světa z roku 1996 a trojnásobný extraligový šampion Bělohlav při premiéře v roli hlavního trenéra Pardubic uspěl a porazil v neděli Kladno 3:2. Dynamo si připsalo teprve druhou výhru v ročníku, ale zůstalo na posledním místě se stejným bodovým ziskem jako Zlín a Litvínov.

"Mužstvo se nechytilo v prvních zápasech a sebevědomí šlo dolů. Ale svůj potenciál má, rozhodně by nemělo hrát o záchranu," tvrdí bývalý asistent Hadamczika u reprezentace Josef Paleček, který hokej v Pardubicích pečlivě sleduje.

"Přišly skvělé posily. Robert Kousal a Radoslav Tybor jsou hráči na velmi dobré úrovni, umí rozhodnout zápas. Jan Kolář byl vždycky dominantní v obranné činnosti, mladí hráči vnesli do zápasu s Kladnem potřebnou agresivitu," pokračuje Paleček.

Odvolání Lubiny podle něj dalo týmu potřebný impulz. A co se týče Hadamczika, pokud by si mohl dopředu sehnat hráče, o kterých je přesvědčený, že mu pomůžou, byl by prý vhodným kandidátem.