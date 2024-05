Senzace. Dortmund je ve finále Ligy mistrů, v Paříži se štěstím přežil drtivý tlak

Prvním finalistou Ligy mistrů je Borussia Dortmund. Německý klub v odvetě semifinále vyhrál 1:0 na půdě favorizovaného Paris St. Germain a navázal tak na stejně těsnou výhru z domácího hřiště.

Borussia prošla do finále po 11 letech, Pařížané si zahráli o nejprestižnější klubovou trofej pouze před čtyřmi roky. Zápas v Parku princů rozhodl zkušený obránce Mats Hummels.

Domácí v odvetě celkem čtyřikrát trefili brankovou konstrukci.

Dortmund v londýnském finále ve Wembley narazí na lepšího z dvojice Bayern Mnichov - Real Madrid. První zápas v Bavorsku skončil 2:2.

Borussia byla ve finále LM dosud dvakrát. V sezoně 1996/97 soutěž ovládla, o 16 let později právě ve Wembley podlehla Bayernu. Právě s bavorským gigantem by se mohla na stejném místě utkat znovu, pokud i on zvládne odvetu na hřišti "Bílého baletu".

Oba týmy se v této sezoně utkaly už ve skupině, PSG doma zvítězil 2:0 a venku remizoval 1:1. Dortmund, který nepatřil k největším favoritům milionářské soutěže, se dokázal poučit.

Kanonýra Mbappého v prvním utkání hlídali hned čtyři hráči a ubránili ho. V odvetě se tedy ze středu útoku přesunul na křídlo s vírou, že tam bude mít více prostoru.

Začátek byl opět svázaný taktikou, úvodní střely z obou stran nebyly příliš nebezpečné. Teprve po úvodní půlhodině se začalo něco dít. Domácí uvolnili v šestnáctce Dembélého, branku však přestřelil. Šance hostů byla mnohem větší. Adeyemi se probil od poloviny hřiště až do vápna, kde v pádu tvrdě vypálil, Donnarumma skvělým zákrokem PSG podržel. Na druhé straně zase Kobela zdálky prověřil Vitinha.

Borussia statečně hájila jednobrankový náskok, v prvním poločase pouze jednou faulovala. Klíčová byla pasáž hned po přestávce.

Pařížané začali druhé dějství náporem, Zaire-Emery měl velkou šanci, ale trefil jen tyč. Dortmund byl opět efektivnější. Brandt odcentroval z rohového kopu přesně, Hummels se odpoutal od Beralda a hlavou zblízka skóroval. Pětatřicetiletý obránce se stal největším hrdinou semifinále, již v prvním utkání dostal cenu pro nejlepšího hráče.

Domácí měli i smůlu, Nuno Mendes orazítkoval znovu jen tyč. A to nebylo všechno. Mbappé napálil v závěru míč do břevna, o minutu poté předvedl to samé Vitinha.

Branková konstrukce zachránila německý tým v součtu obou zápasů již pošesté, včetně vzájemných zápasů ve skupině poosmé. Hráči PSG trefili tyč nebo břevno v sezoně LM celkem čtrnáctkrát a na první triumf v soutěži dál marně čekají.

Odvetné utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:

Paris St. Germain - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Branka: 50. Hummels. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Dembélé, Hakimí - Sabitzer, Hummels. Diváci: 48.229 (vyprodáno). První zápas 0:1, postoupil Dortmund.

PSG: Donnarumma - Hakimí, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Zaire-Emery (76. I Kang-in), Vitinha, Fabián Ruiz (64. Asensio) - Dembélé, Ramos (64. Barcola), Mbappé. Trenér: Enrique.

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Sancho (67. Süle), Brandt (85. Nmecha), Adeyemi (56. Reus) - Füllkrug. Trenér: Terzic.