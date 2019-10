Mám natrénováno z mládí, jedu na autopilota, říká Jágr. Kladno prý sráží "debiloviny"

Jaromír Jágr, sedmačtyřicetiletá hokejová legenda, měl v nohou sobotní náročný zápas s Libercem, přesto na ledě znovu zářil i druhý den.

Od puku šel těžko odstavit, vodil si soupeře jako zamlada. Ke dvěma sobotním gólům přidal v neděli proti Pardubicícm krásnou branku z otočky a jednu asistenci. Ze šatny nicméně odcházel poslední a velmi naštvaný po prohře 2:3, na východě Čech se prý jeho celek porazil sám a "debilovinami", jak říká hráč a majitel klubu v jedné osobě.

Zápas Pardubic s Kladnem byl vzpomínkou na barážová klání na konci minulé sezony, souboj dvou týmů, od nichž se toho v nové sezoně moc nečekalo a oba také dlely na samém dně tabulky. Jenže z něho se Kladno dokázalo zvednout trojzápasovou vítěznou šňůrou, když ji nezastavil ani Liberec, jenž je v čele tabulky.

Naopak Pardubice podlehly na ledě posledního Zlína, jenž do té doby nezískal ani bod. To stálo trenérský post Ladislava Lubinu, proti Rytířům už vedl Dynamo dosavadní asistent Radek Bělohlav spolu s Otakarem Janeckým a Petrem Čáslavou.

Východočeši zvítězili poprvé doma s notnou dávkou štěstí, ale také velkým nasazením a bojovností. Místy byla jejich hra hodně nervózní a fanoušky škádlili sérií přihrávek před odkrytou brankou či marnými pokusy přehodit na čtyřikrát puk přes ležícího brankáře. Ilustrovali tak skutečnost, že zatím vstřelili nejméně gólů z celé extraligy - v osmi zápasech jen 15 branek.

Kdyby tak někdo vystřelil z první…

"Všechny ty zápasy si jsou docela podobné, většinou prohrajeme o gól, dnes jsme o gól vyhráli. Je to o proměňování šancí, musíme dát tři, čtyři góly, abychom si mohli dovolit ten luxus a nějaký i dostat," říká pardubický trenér Radek Bělohlav.

"Šance tam jsou, jen kluci potřebují dostat jistotu, aby třeba vystřelili nejlépe z první. Byly to vyložené šance během pár sekund, byl by to jasný gól, jen zvednout puk. Ale když budeme mít pár bodů navíc, tak ono to najednou přijde," věří kouč.

Velké problémy domácím dělala také 47letá legenda Jaromír Jágr. Šedesát osmička měla v nohou sobotní náročný zápas s Libercem, přesto na ledě znovu zářila a od puku šla těžko odstavit. Ke dvěma sobotním gólům přidala v neděli jednu branku a jednu asistenci.

"Jasně že jsme se na něj museli připravovat, i tak se prosadil svým způsobem hry, který je snad lepší, než byl loni či předloni. Opět tu dominoval, necelých 24 hodin po parádním zápase s Libercem," skládá mu kompliment Bělohlav.

Na otázku v čem spočívá největší síla tohoto veterána, odpovídá: "Síla na puku a moment střely, kdy si počká na správný okamžik, takže jeho pokusy většinou nejsou zblokované. Někteří naši hráči se s ním potkali poprvé, ale respekt postupně ztráceli."

Prohráli jsme si to debilovinami

Jágr ovšem po prohraném zápase nemohl být spokojený, protože jak říká, nejde o něj a jeho výkon, ale o tým. A ten po třech úspěšných vystoupeních v řadě tentokrát odjel s nulou na bodovém kontě.

"Jsou to stále ty stejné chyby, které si říkáme dennodenně skoro každou minutu, ale stejně je zase uděláme. To je jak ve školce!" povzdechne si. Dva zápasy ve dnou dnech by prý neměly znamenat problém. "Když to zvládnu já, tak snad to zvládnou dvacetiletí hráči, ne?"

Komplimenty na jeho dvě skvělá utkání během 24 hodin ho spíše štvou: "Co mám na to říct? Přece nejsem zas tak špatný hráč. Hrál jsem skoro třicet let NHL, tak mě nepodceňujte. Taky jsem zhubnul, už mám jen 115 kilo."

Když vysvětluje, jak se stále drží v kondici a roky na něm nejsou znát, vrací se zpět ke svým začátkům s profesionálním hokejem. Psal se rok 1990 a on poprvé nastupoval v NHL…

"Já jsem trénoval, když jsem byl mladý. Takhle nikdo netrénoval jako já - dělal jsem denně tisíc dřepů, dřel jsem čtyři hodiny na ledě. Takhle nemakají ani kluci dneska. Mám nahráno a teď už pro to nemusím dělat tolik. Jedu na autopilota," usmívá se.

Jeho případ tak připomíná přísloví "Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš." "Je to jako s angličtinou. Jestli s ní začneš ve třech letech, nebo ve třiceti, tak to je velký rozdíl!"

Když se otázky stočí zpátky k prohranému zápasu, pro ostrý výraz nejde daleko. "S.rou mě ty naše chyby, úplný debiloviny! S.re mě to, že se porazíme sami. Kdyby někdo přišel, přehrál nás, tak dám dolů čepici a řeknu mu: Gratuluju! Ale my si to prohrajeme úplně sami, proto jsem tak naštvaný."

Přijde Hadamczik? Nevím, proč se ptáte

Zatímco na straně Kladna se prosadila zkušenost, největší zbraní Pardubic se stali narychlo zpět povolaní mladí hráči v čele s Denisem Kusým, jenž ještě před pár dny hostoval v Třebíči. Nyní se stal hvězdou zápasu. Spolu s o 25 let starším Jágrem.

Pardubičtí navzdory třem bodům zůstaly v tabulce poslední a mnoho dohadů panuje kolem obsazení místa trenéra. "Je to teď hodně rychlý, ale předpokládám, že nic nového se přes noc nevyvine a že v pondělí povedeme trénink v nezměněné podobě," prohlásil Bělohlav.

Na přímý dotaz, co říká spekulacím o Aloisi Hadamczikovi, někdejším kouči české reprezentace, s nímž Bělohlav vedl národní tým mladíků do osmnácti let, odpovídal vyhýbavě: "Nevím, proč se mě na to ptáte. Opravdu nevím. Je to můj kamarád, ale v této chvíli s tímto klubem nemá nic společného. Je to nefér se o tom bavit teď."

Mrzí ho, že první domácí výhra nepřišla již v derby s Hradcem Králové, které pardubičtí prohráli o jediný gól. "Tam bychom si to užili ještě více, ale buďme rádi za vítězství nad Kladnem. Kluci si prožili euforii, chutnala jim a budou si ji chtít zopakovat," uzavírá.

Plný stadion zpíval na počest Gotta

Jágr však nebyl jedinou legendou, jíž patřil nedělní večer v Pardubicích. Téměř vyprodaný stadion, 9241 diváků, vzpomínal i na nedávno zesnulého zpěváka Karla Gotta.

Ten ve zdejší hokejové aréně odehrál hned několik koncertů a oslavoval tam v roce 2010 s pardubickými hokejisty extraligové zlato. Dojatému brankáři Dominiku Haškovi, jenž dovedl zdejší hráče k mistrovskému titulu v úctyhodných 45 letech, tehdy zanotoval svůj šlágr "Být stále mlád".

Tentokrát se stadionem neslo: "C'est la vie, c'est la vie, tímto končí bál, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál, naposledy…"

Video: Plný pardubický stadion vzpomínal na Karla Gotta. Fanoušci si zazpívali "C'est la vie"