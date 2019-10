Hokejový svaz je v exekuci. Kvůli nepovolenému startu soutěže juniorů

Vinaři na jižní Moravě mají problémy s extrémně velkými hejny špačků, kteří ožírají poslední úrodu hroznů sloužících pro nejlepší vína. Novinářům to dnes řekl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec. Škody podle něj budou asi v tunách a půjdou do milionů korun, přesnou částku ale zatím neví. Náhrady za ztráty způsobené špačkem podle Machovce stát vinařům nijak nekompenzuje, proti škodám se ani nelze pojistit. Na špačky už přestávají podle vinařů platit i plynová děla, která je do letošního roku hlukem odháněla.

Machovec uvedl, že ve vinohradech zbývá asi ještě čtvrtina nesklizených hroznů, těch nejkvalitnějších. Vinaři je nechávají maximálně dozrát a slouží pak pro výrobu nejlepších vín. "Letos se ale enormně nakupila hejna špačků v okolí Čejkovic, Čejče, u Velkých Pavlovic a Bílovic," řekl Machovec.