Farda: Hra Sparty se mi vůbec nelíbí, ale je účinná. Koukalovi muselo rupnout v hlavě

Petr Koukal byl kvůli sekání do Dvořáka vyloučen do konce zápasu se Spartou. | Foto: Milan Kammermayer

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Ohlíží se za vyloučením Petra Koukala z Hradce, rozebírá hru Sparty a chválí suverénního lídra bodování Marka Kvapila.

Komentář - Karlovy Vary vyhrají pětkrát v řadě a pořád jsou pod čarou. Teď je nesmírně těžké se zespodu vyhrabat, v Chomutově to dobře ví. Extraliga je hrozně vyrovnaná, ty zápasy se ani moc nedají tipovat.

Vítězná série Varů, to je pro mě vůbec velké překvapení. Oni po postupu kádr tolik neměnili, chvíli si na ligu zvykali, ale teď už dokonce vyhrávají vyšším rozdílem, vyhráli i venku. Padá jim to tam a mají štěstí.

Je to mladé mužstvo se starým Vencou Skuhravým. Ten dává i ve svém věku góly, pro mladé je to až výsměch. Já ho měl ve Varech jako trenér před 15 lety, tehdy byli výborná dvojka s Kumstátem. Pak šel do druhé ligy do Kladna, nebylo o něm slyšet a teď hraje zase první housle.

Vary proměňují šance a je to znát, vždyť více gólů daly jen Liberec se Spartou. Plzeň má třeba opačný problém, hraje skvělý hokej, ale góly nedává. Ve Varech na ni přišel vyprodaný zimák, lidi tam berou derby vážně. Energii se teď daří, takže lidi budou na hokej chodit.

V neděli jsem viděl zápas Hradce proti Spartě a musím říct, že Hradec to pustil úplně zbytečně, dvě třetiny byl lepší a na konci se to takhle obrátí. Musí se bojovat do poslední minuty. Jenže Hradec chtěl bránit skóre 2:0, a to je špatně. Stáhli se, vyhazovali puky a Sparta je zatlačila.

To, jak Petr Koukal sekl přes nohu sparťana Dvořáka, se nedělá. Zrovna on, takový technický hráč, žádný rabiát. Muselo mu rupnout v hlavně, jak se říká, ale do hokeje tohle nepatří. Kdyby mu třeba zlomil kotník, to by bylo hrozný. Měli by za to Koukala potrestat…

Sparta se s Hradcem přetahuje o první místo a o víkendu otočila zápasy ze stavu 0:3 a 0:2. Trenér Uwe Krupp do hráčů asi šije, aby až do konce bojovali na sto procent. Hokej, jaký Sparta hraje, se mi vůbec nelíbí, ale je třeba uznat, že je účinný. Jsou první a už trochu odskočili.

Sparťané hrají bojovně, s rychlým bruslením, ale moc kombinace tam nevidím. Sparta vždycky bývala technické mužstvo, a když se na hráče udeřilo, byli špatní. Teď tu taktiku kompletně obrátili.

Liberec válí i po odchodu střelce Michala Bulíře, neuvěřitelně se rozjel Marek Kvapil. Možná mu dokonce prospělo, že Bulíř odešel do Ruska, teď je na hlavně na něm, aby dával góly. Vždycky se mi líbil, v Brně a Rusku ukázal, že je velice zdatný, technicky vybavený a chytrý hráč.

Kvapil je podobným typem hráče jako Jakub Petružálek v Litvínově, ale momentálně se extralize vymyká, bodování vede o více než deset bodů.

Vůbec nemám strach o Kometu, že by třeba neudělala play off. Hraje si znovu to, co potřebuje, takové to páté šesté místo. A budou se zvedat. Zklamáním pro mě zůstává Třinec, u kterého nevidíte, že by dal více gólů, někoho převálcoval. Ne. Přitom mančaft má na to dost silný.

Jenže ty rozestupy jsou uprostřed tabulky malé, pořád se nic strašného neděje, když jste osmí nebo devátí. V Mladé Boleslavi a Pardubicích už vyměnili trenéry a objevují se tam první záblesky. Boleslav teď vyhrála v Litvínově, Pardubice v derby proti Hradci. Změna vždycky něco přinese.

Boleslav potřebovala srovnat. Hráči si to zatím chválí, třeba to pomůže. Rulík s Hořavou byli spolu tenkrát ve Varech a v Litvínově o titulu, je to sehraný tandem. K nim Pavel Patera, je to zajímavá trojka.

V Pardubicích říkají, že je to dočasně. Dobře znám Břéťu Kopřivu, dělal mi asistenta na Slavii, rozuměli jsme si spolu. Přál bych mu, aby u toho vydržel co nejdéle. Když bude tým vyhrávat, hýbat se s tím nebude.