Už žádný beton. Ve Varech zachovali klid a dostavil se hokej, hráči si pořád zvykají

před 1 hodinou

Zní to z Hradce, zní to ze Zlína a také z Karlových Varů. Stop destruktivnímu hokeji, extraligu chceme dobývat pohlednou a aktivní hrou. Nováček nejvyšší soutěže prohrál osm z prvních devíti zápasů, ale ve třech posledních nastřílel 18 gólů.

Karlovy Vary - Rok 2012 zakončili energetici vítězstvím 7:0 proti Kometě Brno a pak čekali v extralize na podobně vysoké vítězství takřka šest let. V neděli vyplenili Pardubice poměrem 7:1 a zvítězili už potřetí za sebou.

Extraligový nováček, který se mezi elitu vrátil hned po roce v první lize, přitom nezahájil sezonu dobře. Neustále se skloňovala krize nulového Chomutova, ale také Karlovy Vary měly po devíti zápasech pouze čtyři body. Probudily je až dvě domácí výhry proti Vítkovicím a Chomutovu.

"Chvíli nám trvalo, než hráči chytili extraligové tempo," vysvětluje trenér Energie Martin Pešout. V první lize museli jeho svěřenci neúnavně bušit na zavřená soupeřova vrata, kdežto nyní musí být trpělivější. "Najednou nám bylo líto pouze posunout puk, dělali jsme hloupé chyby," pokračuje.

To se definitivně zlomilo v souboji nejhorších týmů proti Pirátům. "Výhra 6:3 nad Chomutovem nám moc pomohla. Oni snížili zkraje třetí třetiny na 5:3 a my jsme se až do konce strachovali o výsledek. Hrálo se o šest bodů, ubojovali jsme to a z hráčů najednou vše spadlo," říká Pešout.

"Dokud nejsou body, musí se hrát urputně. Když přijdou body, dostaví se i hokej," hlásí karlovarský trenér a sportovní manažer v jedné osobě. Na výsost hokejové představení vystřihli Západočeši na hřišti Pardubic. Tři přesilovkové zásahy, povedené souhry, góly po hezkých kombinacích.

Karlovy Vary patří k nejofenzivnějším celkům soutěže

V součtu s domácími výhrami 5:2 a 6:3 nasázely Karlovy Vary ve třech posledních zápasech 18 gólů, jakkoli od nich extraligoví diváci nebyli v minulých letech na podobné příděly příliš zvyklí. "Jenže my jsme už od loňska změnili systém hry, jsme ofenzivní mužstvo," tvrdí Pešout.

Pohled na tabulku mu dává za pravdu. Více vstřelených gólů než Energie (37) mají pouze Liberec, Plzeň a Sparta. "Máme takové typy hráčů, těžko můžeme hrát nějaký beton a ani tak hrát nechceme. Jsem přesvědčený, že je to správná cesta," věří bývalý trenér reprezentace do 18 let.

Nepovedený začátek sezony Energii nerozhodil, ačkoliv jinde by možná po sedmi porážkách v řadě přišly rázné změny. "Vedení zachovalo klid, přeneslo se to do kabiny a výsledky se dostavily. Začít zmatkovat, to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát," poznamenává Pešout.

"Nikdo nečekal, že budeme hned vyhrávat. Mužstvo má svou koncepci a svůj vývoj. Po postupu jsme doplnili tým jen o dva hráče," podotýká kouč. Do Karlových Varů přišli v létě slovenští útočníci Tomáš Mikúš a Adam Lapšanský. Prvoligová kostra zůstala po úspěšné baráži pospolu.

Drtivé vítězství v Pardubicích znamenalo pro klub z lázeňského města vůbec první body ze zápasu na cizím kluzišti. "Ale výkony nebyly špatné. Ať už na Kometě, nebo na Spartě, kde jsme v půlce zápasu vedli 2:0. V Hradci byli domácí lepší, tam jsme na ně neměli," uznává Pešout.

"Se zápasy venku jsme měli problém zpočátku sezony i vloni v první lize. Teď zase ale nemůžeme lítat v oblacích po výhře v Pardubicích, někdy to tam napadá, neděláme z toho drama," upozorňuje trenér, který byl v roce 2017 u titulu brněnské Komety jako asistent Libora Zábranského.

Vlach po přesunu přes celou republiku ožil

V mimořádném duelu proti Dynamu zapsal kapitán Václav Skuhravý svůj dvoustý gól v extralize a společně s Ondřejem Beránkem je s pěti trefami nejlepším střelcem nováčka. V posledních zápasech však nejvíce vylétla hvězda Romana Vlacha, který přišel v rozběhnuté sezoně z Třince.

Karlovy Vary zná dobře z dřívějšího působení, a zatímco mezi Oceláři se na startu letošní sezony prosadit nedokázal, u energetiků pookřál. "Měli jsme šťastnou ruku. Nechceme tady nikoho, koho neznáme. U Romana jsme věděli, že je stoprocentně týmovým hráčem," cení si Pešout.

Vlach posbíral v šesti zápasech čtyři góly a tři nahrávky, do sítě Pardubic se trefil dvakrát. Stává se z vyhlášeného pracanta střelec? "Každý je rád, když má důležitější roli. Pokud cítí důvěru, podává daleko lepší výkony. Romanovi to svědčí," raduje se jednapadesátiletý trenér.

Karlovy Vary se dostaly z nejhoršího, na desátý Třinec ztrácejí jenom tři body a mohou se přes týden v poklidu připravovat na derby proti Plzni.

"Plzeň je větší město a má delší tradici, a proto bereme derby prestižněji v Karlových Varech. Plzeň s Hradcem mají podle mě letos nejlepší formu, bereme to jako porovnání se špičkou ligy," těší se Pešout. Západočeské derby se do nejvyšší soutěže v pátek vrátí přesně po 20 měsících.