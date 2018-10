Chtěli to zabalit, pak Kometu přehrávali. Měl jsem výhru na lopatě, mrzelo Kubiše

před 2 hodinami

Mistrovská Kometa nedotáhla podruhé v řadě vedení 2:0 k zisku tří bodů, ale nakonec v moravském derby Zlín udolala. Berani začali katastrofálně, pak sahali po vítězství a nakonec ztratili tři hráče. S herním projevem jsou však po první čtvrtině spokojeni.

Brno - Moravské derby v předehrávce 13. kola hokejové extraligy zvládla lépe brněnská Kometa a zdolala Zlín 3:2 na nájezdy. Po skvělém úvodu, kdy domácí rychle vedli o dvě branky, jsou však pro mistra dva body málo.

Parádní rozjezd odšpuntovali Mueller s Čermákem. "Byl to začátek z říše snů, ale potom se soupeř nadechl a začal úplně jiný zápas. Po takovém vstupu do utkání je třeba hru lépe kontrolovat," řekl brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný, jehož tým takto zakolísal podruhé v řadě.

V neděli vedli Brňané v Praze nad Spartou v první třetině také 2:0 a odjeli z hlavního města s prázdnou. "Zaťovič ujel v oslabení, trefil tyčku, nedali jsme třetí gól," mrzelo Pokorného po dnešním duelu. Gól Kubiše probudil letargické zlínské hokejisty a ve druhé třetině už favorizovaného soupeře přehrávali.

"Měli bychom se z toho poučit. Když neudržíme vedení 2:0, je to škoda. Doma bychom měli bodovat stoprocentně," hodnotil brněnský kapitán Leoš Čermák. "Zápas na Spartě byl od začátku vyrovnaný, proti Zlínu jsme byli zkraje lepší. Zkomplikovali jsme si to," pokračoval útočník.

Trenér Beranů Robert Svoboda před utkáním upozorňoval na agresivní nástup Komety, který bude potřeba přestát. "Přesto nás to zaskočilo. Asi nás nějak pohltila zdejší atmosféra, ale naštěstí to trvalo jen deset minut. V té době bychom brali i prohru 0:2," usmál se zlínský Pavel Kubiš.

Hosté vyrovnali na konci druhé části trefou Freibergse a ve vyrovnané třetí třetině měl největší šanci na rozhodnutí právě Kubiš. "Měl jsem prázdnou branku, ale bekhendem jsem to dal ven místo dovnitř. Holas (Petr Holík) mě držel v bráně, trochu jsme se potom chytili," vysvětloval Kubiš.

Roztržku dvou bývalých spoluhráčů ze Zlína přerušil brněnský Barinka a odvezl si Kubiše stranou. "Ale nic nesportovního v tom nebylo," ubezpečil kapitán hostů. V prodloužení promarnili Berani přesilovku a v nájezdech skóroval jako jediný domácí Zaťovič mezi betony Sedláčka.

"Je to dobrý bod. Vystoupili jsme z autobusu, ale v prvních minutách jako bychom v něm ještě seděli. Musíme si vzít z toho to dobré," poznamenal smířlivě Kubiš. "Začali jsme málo statečně. Ve druhé třetině jsme začali být výrazně aktivnější a zápas vypadal solidně," přidal trenér Svoboda.

Zlín šel do posledního kola první čtvrtiny z pozice týmu s nejlepší formou v extralize a v součtu s porážkou v Brně získal v posledních šesti kláních 13 bodů. "Ale že bychom byli v laufu, to bych neřekl. Pokud budeme mít někdy v lednu nebo únoru 70 bodů, bude to fajn," vypočítal Kubiš.

Po první čtvrtce má Zlín 19 bodů a patří mu deváté místo. Co však musí Berany zneklidňovat, je zdravotní situace kádru. Od samého začátku. Ani v jednom zápase se dosud nepředstavil útočník Zdeněk Okál, v Brně nehráli beci Tomáš Žižka a Dalibor Řezníček. A navíc se zranili další.

Duel s Brnem nedohráli zadák Tomáš Nosek a útočníci Tomáš Čachotský s Antonínem Honejskem, který už v této sezoně na marodce byl. "Pro nás je to velká komplikace. Nosek má patrně otřes mozku, Čachotský s poraněným ramenem odjel do nemocnice," smutnil kouč Svoboda.

"Provází nás to celou sezonu, je to špatně," zakroutil hlavou Kubiš. Zlín nedisponuje příliš širokým kádrem, a tak ho každá ztráta bolí dvojnásob.

Kometa před zápasem se Zlínem v součtu s Ligou mistrů ve švýcarském Zugu prohrála třikrát v řadě a před vlastními fanoušky potřebovala uspět. "Snažili jsme se zjednodušit hru, zrychlili jsme střelbu od modré čáry, na to se v tréninku zaměřujeme," prozradil kapitán Čermák.

Úřadující dvojnásobní šampioni uzavírají po úvodní čtvrtině první šestku, ale v pátek je ještě mohou předskočit týmy Olomouce nebo Vítkovic. 22 bodů, to je o osm méně, než měla Kometa vloni. "Neviděl bych to nijak dramaticky, mohlo to být i horší," prohlásil k mezivýsledku Čermák.

Do druhé čtvrtiny základní části vstoupí Kometa nedělním utkáním doma proti Chomutovu. Zlín se ve sváteční neděli vydá k Ocelářům do Třince.