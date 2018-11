Hokej miluju víc než Zlín, říká Kašík. Po přestupu do Brna dostával i ošklivé vzkazy

před 2 hodinami

Poprvé opustil rodný Zlín, jenže štace v dalekém Chabarovsku hokejovému brankáři Liboru Kašíkovi nevyšla. Teď je zpět v extralize, místo mateřského klubu však zamířil do mistrovské Komety. V Rusku nedostal šanci, jakou předpokládal, a věří, že ho nestandardní jednání klubu posílilo. V Brně chce útočit na svůj druhý titul.

Jaké jsou vaše pocity po brzkém návratu domů?

Už jsem to říkal kamarádům nebo rodině. Když jsem slyšel, že mě chtějí v Chabarovsku vyměnit, hodně mě to bolelo, protože jsem se připravoval na KHL a chtěl jsem ji chytat. Ale není všem dnům konec. Nevyšlo to, a když jsem řešil, kam dál, ozvalo se pár klubů. Když jsem se doslechl o Kometě, byla to jednoznačná volba.

Lákají vás nejvyšší ambice Komety a útok na třetí titul?

Samozřejmě. Kometa je nejlepším týmem v extralize, dvakrát ji vyhrála. Taková nabídka se neodmítá, nemusel jsem o tom dlouho přemýšlet.

Byl jste v kontaktu se Zlínem, kde jste vyrostl a chytal odmalička?

Zlín byl jeden z těch klubů, s nimiž jsem se bavil, ale bylo to složitější. Výborně tam chytá Kuba Sedláček a nevím, jak by moje působení ve Zlíně bylo reálné, nebo nereálné. Ani se k tomu nechci moc vyjadřovat. Kometa přišla s nabídkou, kterou jsem nemohl odmítnout.

Příznivá poloha na mapě a blízkost k domovu ve Zlíně hrály roli?

Ano. Maminka s taťkou a celá rodina to budou mít kousek na hokej. Je tady parádní atmosféra, doufám, že si to užiju já i oni.

Jaké reakce od zlínských fanoušků jste zaznamenal?

Píše mi hodně fanoušků. Spoustu z nich mi přeje nebo píše úsměvné věci jako "Hodně štěstí, ale chceme být nad Kometou". Pak jsou lidi, kteří píšou dost škaredě, ale to jsou takoví, kteří tomu moc nerozumí. Mají na to právo, na jednu stranu je chápu, jsou to zarytí fanoušci Zlína. Já jsem kluk ze Zlína, Zlín miluju, ale hokej miluju víc. Udělal jsem to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem momentálně mohl udělat.

Kometa hraje ve Zlíně v prosinci. S jakými pocity tam pojedete?

Na to už se těším. Těším se na atmosféru, na stadion. Doufám, že když budu chytat, tak vyhrajeme. To si přeju úplně nejvíe, abych mohl porazit Zlín a zjistit, jaký je to pocit. (úsměv)

Na sociálních sítích se po čtyřech letech objevilo video z vašeho rozhovoru v rozhlase po zisku titulu se Zlínem, kde jste tvrdil, že máte na příští sezonu podepsáno v Kometě. Viděl jste to?

Viděl jsem to a pořádně jsem se nasmál. Ten rozhovor se dělal po titulu, každý říkal podobné srandičky. Bylo to navíc myšleno na tu další sezonu, ne že bych nikdy nikde jinde než ve Zlíně nepodepsal, to jsem netvrdil.

Nebyla nikdy doba, kdy byste si nedokázal představit, že byste šel hrát za Kometu, kterou jste v roce 2014 se Zlínem ve finále porazili?

To určitě ne. A nejen do Komety. Spíš si nedovedu představit, že bych jako hokejista vydržel celý život v jednom klubu. Je pár výjimek, ale to je opravdu jen minimum. Nepřemýšlel jsem, že budu celý život ve Zlíně.

V brněnském brankovišti se střídali Marek Langhamer s Karlem Vejmelkou. Jakou budete mít roli? Přicházíte jako jednička?

O tom jsme se nebavili, a i kdyby ano, neřekl bych to. (úsměv) Já se teď budu snažit naplno trénovat a dostat do formy.

Kdy budete moct z hlediska administrativy poprvé nastoupit?

To je otázka. Záleží asi na ruské straně, jak budou rychlí a jak rychle se to vyřídí. Co jsem slyšel, možná týden, možná méně, možná více. Neřeším to, prostě trénuju.

V Brně hrají vaši bývalí spoluhráči ze Zlína Petr Holík a Bedřich Köhler. Radil jste se s nimi o přestupu do Komety?

Byl jsem v kontaktu s Petrem a informativně jsem se ho poptal na různé věci. Petr měl pouze kladné připomínky, jen se mi to potvrdilo.

Jaké bylo vaše úterní přivítání v kabině?

Se všemi jsem si podal ruku, přivítali mě. Pak jsem seděl a chvilku jsem čekal na zátěžové testy, které musí mít extraligový hráč splněné. Koukal jsem na nové spoluhráče a uvědomoval jsem si, jak silný tým to je.

Proč podle vás nevyšlo první zahraniční angažmá v Chabarovsku?

Je spoustu stran, z kterých se na to dívat. Z hlediska statistik to nebylo dobré. Když se podíváte, proč byly takové, jaké byly, chytal jsem proti těžkým soupeřům, ale to mě neomlouvá. Já jsem chtěl dělat velký hokej, a v tom případě musím chytat proti těžkým soupeřům dobře. Nicméně nedostával jsem tolik prostoru, kolik bych si představoval.

Litujete teď zpětně odchodu do Ruska?

To určitě ne. Chtěl jsem chytat KHL a připravoval jsem se nejlépe, jak jsem mohl. Měl jsem spoustu hodin tréninku, vlétl jsem tam prakticky bez přestávky a byl jsem skvěle připravený. Jenže pak přišla sezona, chvilku se nedařilo a už jsem neměl možnost se pořádně ukázat.

Jakou nejcennější zkušenost vám tedy působení v KHL dalo?

Asi nebrat příliš vážně řeči od vedení a soustředit se na hokej. Dělat to, co mě zdobilo. Neřešit věci okolo. Jestli chytám, nebo nechytám špatně, jestli mě chtějí, nebo nechtějí. Snad mě to udělalo lepším gólmanem.

Takže vás rozhodila i prohlášení od klubové generality?

Člověka to trochu pochroumá a má to v hlavě, když se dozví, že o něj klub lusknutím prstů nemá zájem. Je to těžké, ve Zlíně jsem se s tím nikdy nesetkal. Ale nechci to brát jako něco špatného, posílilo mě to.

Pár dní po vás skončil v Chabarovsku také Tomáš Filippi. Mohlo to být z podobných důvodů jako ve vašem případě?

U Tomáše to bylo podle mě trochu jinak. Je to otázka spíš na Tomáše, ale jinak si myslím, že se českým klukům daří. Výsledky týmu však nejsou dobré, a tak musely přijít nějaké změny.

Už na konci minulé sezony se pořád spekulovalo, že odejdete ze Zlína, od října už se zase psalo o odchodu z Chabarovsku. Jak jste to snášel?

Odchod z Chabarovsku se řešil déle, takže ty spekulace byly částečně pravdivé, částečně ne. Spíš mi vadí, že někdo napsal, že už mám rozvázaný kontrakt, že už jsem skončil. Přitom to nebyla pravda. Pak to snáší těžce hlavně moje maminka. Vadí mi, že je někdo schopný napsat takovou lež. Mrzelo mě to hlavně skrz rodinu, protože potom musím vysvětlovat, že bych jim to přece řekl jako první.

Naposled jste chytal na ledě Petrohradu a po dvou třetinách jste držel čisté konto. Už jste věděl, že v Chabarovsku končíte?

Tehdy už jsem to věděl. Chytalo se mi skvěle, byl jsem vyhlášen hráčem zápasu a potěšilo mě, že jsem se na další angažmá dobře připravil. Ten výkon mi dodal novou energii.

Budete teď stylizovat svou masku do brněnských barev?

Musím ještě vyřešit celou výstroj, ale zatím se to nestihlo, jsem tady druhý den. Určitě chci vymyslet nějakou skvělou masku v barvách Komety.

Do Brna jste přišel s knírkem. Je to podpora akce Movember?

Ano, držím to každý rok. Navíc nedávno vyšel film o Freddiem Mercurym, takže si ze mě někteří kluci dělají srandu. Na tom filmu jsem byl a moc se mi líbil, skupinu Queen mám rád. Takže knírek je taková památka na skvělého zpěváka, spojená s Movemberem. (úsměv)